En el fútbol de hoy en día, los fichajes ya no solo se miden por el talento y la capacidad del jugador, sino también por el impacto económico que generan. Cada mercado de pases eleva un poco más el listón y las cifras que hace algunos años parecían imposibles hoy son normalidad para los clubes más poderosos del mundo.

Algunas de estas apuestas terminaron convirtiéndose grandes éxitos, mientras que otras quedaron marcadas por las lesiones, la presión o expectativas imposibles de cumplir. A continuación, el ranking de los 15 fichajes más caros de todos los tiempos.

Los 15 fichajes más caros de la historia del fútbol

15. Cristiano Ronaldo a la Juventus – 117 millones de euros

Juventus - Cristiano Ronaldo Day | Valerio Pennicino - Juventus FC/GettyImages

En el verano de 2018, la Juventus sorprendió al mundo al pagar 117 millones de euros para sacar a Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Con 33 años, el portugués llegaba después de conquistar cuatro Champions League en cinco temporadas con el conjunto blanco y con el objetivo de darle a la Vecchia Signora el impulso definitivo para conquistar Europa.



Aunque la Champions siguió siendo una cuenta pendiente, Ronaldo mantuvo un nivel extraordinario en Italia. Marcó 101 goles en 134 partidos, ganó dos Serie A, una Copa Italia y dos Supercopas, además de convertirse en el jugador más rápido de la historia del club en alcanzar el centenar de tantos.

14. Jack Grealish al Manchester City – 117,5 millones de euros

Manchester City Unveil New Signing Jack Grealish | Daniel Chesterton/Offside/GettyImages

En 2021, el Manchester City convirtió a Jack Grealish en el futbolista británico más caro de la historia al pagar 117,5 millones de euros al Aston Villa. Pep Guardiola buscaba sumar desequilibrio y creatividad a un equipo que ya dominaba Inglaterra y aspiraba a seguir conquistando Europa.



Su adaptación fue más lenta de lo esperado y durante sus primeras temporadas recibió críticas por no producir tantos goles y asistencias como en Villa. Fue una pieza importante en el histórico triplete de la campaña 2022-23, aunque nunca terminó de asumir el protagonismo que muchos esperaban de una inversión de ese calibre. Hoy, lejos de su mejor momento, se encuentra jugando en el Everton.

13. Antoine Griezmann al FC Barcelona – 120 millones de euros

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga | DeFodi Images/GettyImages

Después de varios mercados repletos de rumores, en 2019 el Barcelona ejecutó cláusula de rescisión del francés, abonando 120 millones de euros al Atlético de Madrid. Griezmann llegaba como uno de los mejores atacantes del mundo y con la misión de formar un tridente de lujo junto a Lionel Messi y Luis Suárez.



La realidad fue muy distinta. Nunca logró encontrar un lugar cómodo dentro del sistema azulgrana y su rendimiento quedó lejos del mostrado en el Atlético. Tras dos temporadas irregulares regresó al conjunto colchonero, donde recuperó su mejor versión, dejando al Barça con la sensación de haber realizado una de las inversiones menos rentables de su historia.

12. Eden Hazard al Real Madrid – 120,8 millones de euros

FBL-EUR-C1-CELTIC-REAL MADRID | ANDY BUCHANAN/GettyImages

El Real Madrid apostó fuerte por Eden Hazard en 2019, pagando 120,8 millones de euros al Chelsea para incorporar al jugador llamado a liderar la era posterior a Cristiano Ronaldo. El belga aterrizaba como uno de los mejores jugadores del mundo tras años brillantes en la Premier League y después de ser una de las grandes figuras del Mundial de 2018.



Sin embargo, las lesiones condicionaron completamente su etapa en el Santiago Bernabéu. Nunca pudo alcanzar continuidad ni recuperar el nivel que había mostrado en Inglaterra. A pesar de formar parte de planteles que conquistaron títulos importantes, incluido una Champions League, su paso por el club suele ser considerado uno de los fichajes más decepcionantes de la historia del Real Madrid. Y del fútbol mundial.

11. Enzo Fernández al Chelsea – 121 millones de euros

Chelsea Unveil New Signing Enzo Fernandez | Darren Walsh/GettyImages

Tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina y ser elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo, Enzo protagonizó uno de los traspasos más rápidos e impactantes de los últimos años. Apenas seis meses después de llegar al Benfica, el Chelsea pagó en enero de 2023 su cláusula de rescisión de 121 millones de euros para convertirlo en el fichaje más caro de la historia de la Premier League en ese momento.



Sus primeros meses coincidieron con una etapa muy inestable del club londinense, que atravesaba una profunda reconstrucción. Con el paso de las temporadas fue consolidándose como una pieza clave del mediocampo y terminó asumiendo un rol de liderazgo. Luego de otra gran Mundial en 2026, su futuro podría estar lejos de Londres.

10. Florian Wirtz al Liverpool – 125 millones de euros

Liverpool Unveil New Signing Florian Wirtz | Liverpool FC/GettyImages

El Liverpool rompió todos los récords de su historia en el verano de 2025 al desembolsar 125 millones de euros para fichar a Florian Wirtz desde el Bayer Leverkusen. El alemán venía de consolidarse como uno de los mejores mediapuntas de Europa y había sido una de las grandes figuras del histórico equipo dirigido por Xabi Alonso que conquistó la Bundesliga de manera invicta.



Su llegada representó el inicio de una nueva etapa en Anfield, con la responsabilidad de convertirse en el líder creativo del proyecto. Hasta el momento no ha logrado ese objetivo, pero le queda mucho por delante.

9. Jude Bellingham al Real Madrid – 127 millones de euros

Real Madrid Unveil New Signing Jude Bellingham | Helios de la Rubia/GettyImages

En 2023, el Real Madrid volvió a apostar por una joven estrella al pagar 127 millones de euros al Borussia Dortmund por el joven inglés. A sus 20 años ya era uno de los mediocampistas más cotizados del mundo y estaba llamado a liderar el relevo generacional del conjunto blanco.



Su impacto fue inmediato. Pese a su juventud, adoptó un rol protagónico ya en sus primeros partidos. Muy pronto confirmó que estaba preparado para asumir el peso de vestir la camiseta del Real Madrid y consolidarse entre los mejores futbolistas del planeta.

8. João Félix al Atlético de Madrid – 127,2 millones de euros

Sevilla Fc V Atletico De Madrid - Liga Santander | Europa Press Sports/GettyImages

El Atlético de Madrid dio la nota en 2019 al invertir 127,2 millones de euros en el portugués procedente del Benfica. Félix llegaba después de una temporada explosiva en su país y era visto como el heredero natural de Antoine Griezmann, quien había dejado el club para marcharse al Barcelona.



Aunque dejó destellos de su enorme talento, nunca consiguió alcanzar la regularidad esperada bajo las órdenes de Diego Simeone. Las diferencias futbolísticas, la presión de su elevado precio y varias cesiones posteriores terminaron marcando una etapa irregular, muy lejos de las expectativas que había generado uno de los fichajes más caros de la historia.

7. Philippe Coutinho al Barcelona – 135 millones de euros

La Liga 2017-18 - FC Barcelona vs Getafe FC | Power Sport Images/GettyImages

En enero de 2018, el Barcelona logró cerrar uno de los fichajes más perseguidos de la época al pagar 135 millones de euros al Liverpool por Philippe Coutinho. El brasileño era uno de los mediocampistas ofensivos más talentosos del mundo y llegaba para reforzar un equipo que buscaba recuperarse de la salida de Neymar.



Su adaptación nunca fue la esperada y las críticas crecieron con el paso del tiempo. Paradójicamente, durante su cesión al Bayern Múnich fue protagonista de la histórica goleada por 8-2 sobre el propio Barcelona en la Champions League, anotando dos goles y repartiendo una asistencia. Tras varias temporadas discretas, el club catalán terminó vendiéndolo muy por debajo del valor que había pagado por él.

6. Elliot Anderson al Manchester City – 135 millones de euros

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Manchester City protagonizó uno de los movimientos más sorprendentes del mercado de 2026 al desembolsar 135 millones de euros para incorporar a Elliot Anderson desde el Nottingham Forest. Después de una campaña consagratoria en la Premier League y de un gran Mundial con Inglaterra, el mediocampista se convirtió en una de las grandes apuestas del club para reforzar un plantel que iniciaba una nueva etapa.



La operación lo colocó de inmediato entre los fichajes más caros de todos los tiempos. Anderson llega con la responsabilidad de asumir un papel protagónico en la era post-Guardiola, con el desafío de demostrar que puede estar a la altura de una inversión histórica.

5. Morgan Rogers al Chelsea – 138 millones de euros

Chelsea FC Unveil New Signing Morgan Rogers | Darren Walsh/GettyImages

El Chelsea nos tiene acostumbrados a desembolsar enormes cantidades de dinero y en esta temporada lo ha vuelto a hacer con el fichaje del delantero proveniente de Aston Villa.



Rogers llega después de una temporada en la que confirmó todo su potencial como uno de los atacantes más desequilibrantes de la Premier League y de haber disputado su primera Copa del Mundo con la selección inglesa.

4. Alexander Isak al Liverpool – 145 millones de euros

Liverpool Unveil New Signing Alexander Isak | Nikki Dyer/GettyImages

El Liverpool protagonizó uno de los grandes bombazos del mercado de 25/26 al desembolsar 145 millones de euros por el goleador del Newcastle. El sueco venía de consolidarse como uno de los mejores delanteros de la Premier League y era una de las piezas más codiciadas del fútbol europeo tras varias temporadas de un altísimo nivel.



La operación convirtió a Isak en el fichaje más caro de la historia del club y en uno de los atacantes por los que más dinero se ha pagado. Pero su temporada de estreno en Anfield estuvo marcada por las lesiones y la inactividad. Se espera que en 26/27 pueda justificar los tantos millones en él invertidos.

3. Ousmane Dembélé al Barcelona – 148 millones de euros

Olympique Lyonnais v FC Barcelona - UEFA Champions League Round of 16: First Leg | TF-Images/GettyImages

Pocas semanas después de la salida de Neymar al PSG, el Barcelona reaccionó fichando a Ousmane Dembélé desde el Borussia Dortmund por 148 millones de euros en 2017. Con apenas 20 años, el francés era considerado uno de los extremos con mayor proyección del mundo y el elegido para ocupar el enorme vacío dejado por la estrella brasileña.



Las lesiones marcaron gran parte de su etapa en el Camp Nou e impidieron que tuviera la continuidad necesaria para explotar todo su potencial. Aunque dejó actuaciones brillantes y conquistó varios títulos con el club, nunca consiguió convertirse en el líder ofensivo que el Barcelona esperaba cuando realizó una de las inversiones más importantes de su historia.

2. Kylian Mbappé al PSG – 180 millones de euros

Paris Saint-Germain v Manchester United - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg | TF-Images/GettyImages

En 2018, el PSG hizo efectiva la compra definitiva del astro francés tras un año de cesión procedente del Mónaco, completando una operación valorada en 180 millones de euros. El delantero apenas tenía 19 años, pero ya era campeón del mundo y ya era señalado como el gran heredero del fútbol mundial.



Mbappé respondió con actuaciones históricas. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del PSG, conquistó múltiples títulos nacionales y fue la gran figura del equipo durante varias temporadas. Aunque la ansiada Champions League llegó con él en el Real Madrid, su rendimiento a lo largo de siete temporadas en el club convirtió aquel traspaso en uno de los más exitosos jamás realizados.

1. Neymar al PSG – 222 millones de euros

Neymar Signs For PSG | Jean Catuffe/GettyImages

El 3 de agosto de 2017, el PSG cambió para siempre la historia del mercado de fichajes al pagar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar al Barcelona. Nunca antes un club había desembolsado semejante cantidad por un futbolista, un récord que continúa vigente y que redefinió el valor de las grandes estrellas del fútbol.



En París, el brasileño dejó momentos de enorme brillantez y formó, junto a Kylian Mbappé y Lionel Messi, uno de los ataques más talentosos que se recuerdan. Sin embargo, las lesiones le impidieron brillar y no pudo alcanzar el gran objetivo por el cual fue contratado: darle al club su primera Champions League. Aun así, Neymar terminó su paso por el PSG con numerosos títulos nacionales y una huella imborrable como una de las transferencias más icónicas de todos los tiempos.