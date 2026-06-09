Los 15 mejores centrocampistas que estarán en el Mundial 2026 - rankeados

En la zona de gestación es donde brillan los distintos y el Mundial 2026 reunirá a los mejores de ellos, todos con la ilusión de alzar el trofeo más preciado del planeta el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A continuación, los 15 mejores centrocampistas de la próxima Copa del Mundo.

15. Bruno Guimarães - Brasil

Brazil v Panama - International Friendly | Buda Mendes/GettyImages

El mediocampista del Newcastle será uno de los encargados de hacer jugar al equipo de Carlo Ancelotti, que va en busca de un histórico Hexacampeonato.

14. Tijjani Reijnders - Países Bajos

Netherlands v Algeria - International Friendly | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

El jugador del Manchester City es uno de los puntos altos de los Países Bajos y buscará guiar a la Naranja Mecánica a su primera consagración Mundialista.

13. Moisés Caicedo - Ecuador

Holland v Ecuador | Soccrates Images/GettyImages

Ecuador se perfila para ser una de las grandes sorpresas del Mundial y Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, es uno de los que más ilusiona.

12. Adam Wharton - Inglaterra

England v Uruguay - International Friendly | Julian Finney/GettyImages

Pretendido por varios clubes top de Europa, Wharton viene de ganar la UEFA Conference League con el Crystal Palace y buscará hacer un excelente Mundial con los Tres Leones.

11. Federico Valverde - Uruguay

England v Uruguay - International Friendly | Julian Finney/GettyImages

Tras una temporada con un cierre estruendoso, Valverde se alzará como el dueño del mediocampo de una selección de Uruguay que quiere dar que hablar en el Mundial.

10. Declan Rice - Inglaterra

England v Wales - International Friendly | Alex Pantling - The FA/GettyImages

Candidato al Balón de Oro tras una temporada inolvidable con el Arsenal, Rice intentará seguir en la senda del nivel estratosférico en la cita mundialista.

9. Pedri - España

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

España es una de las candidatas para ganar este Mundial y Pedri sabe cómo mover los hilos del equipo para ser una potencia. El canario ya ganó la Euro 2024 y va por más. Buena parte de la suerte de La Roja en el torneo, dependerá de la inspiración de Pedri con el balón.

8. Alexis Mac Allister - Argentina

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

Campeón del Mundo en Qatar 2022, el 10 del Liverpool se complementa a la perfección con sus compañeros y es una de las piezas fundamentales de la Scaloneta.

7. Joshua Kimmich - Alemania

Germany v Finland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

El capitán de Alemania es una máquina de jugar y hacer jugar, por lo que no sorprendería que tenga un Mundial de otro planeta. Eso si, su selección tiene que acompañar...

6. Rodri - España

Spain v Serbia -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

El ganador del Balón de Oro 2024 ya está recuperado y llegó al Mundial, por lo que el objetivo individual que se había planteado ya está cumplido. Ahora va por el colectivo: la segunda estrella.

5. Joao Neves - Portugal

Portugal v Republic of Ireland - International Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

El joven mediocampista del París Saint-Germain conforma una dupla letal junto con otro integrante del ranking y es uno de los responsables de que hoy llamemos candidata a Portugal.

4. Enzo Fernández - Argentina

Argentina v Zambia - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

Se consagró en Qatar y va por más gloria en Norteamérica. El capitán del Chelsea no tuvo la mejor de las temporadas con un equipo que no engranó, pero calidad le sobra y buscará demostrarle al Real Madrid que lo que piden en Stamford Bridge por su ficha vale cada euro.

3. Fabián Ruiz - España

Spain v Northern Ireland - International Friendly | Rafa Babot/GettyImages

Una de las mentes maestras del mediocampo del PSG bicampeón de Europa y del equipo de Luis de la Fuente, que es una de las máximas candidatas a la Copa del Mundo. Tras recueprarse de una lesión, el centrocampista llega en óptimas condiciones al torneo.

2. Luka Modric - Croacia

Brazil v Croatia - International Friendly | Julio Aguilar/GettyImages

El histórico mediocampista croata está tremendamente vigente y jugará su sexto Mundial este verano, demostrando que la calidad no envejece y que la edad es solamente un número. Mega crack.

1. Vitinha - Portugal

United States v Portugal - International Friendly | Omar Vega/USSF/GettyImages

Hoy por hoy, el mejor mediocampista del mundo. Bicampeón de Europa con el PSG y ganador de la UEFA Nations League, buscará ser uno de los motores de una Portugal que se ilusiona con su primera consagración.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026