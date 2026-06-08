Los 15 mejores defensas que estarán en el Mundial 2026 - rankeados

El Mundial 2026 está por arrancar y estos defensores buscarán continuar con sus buenas cosechas en la máxima cita. Todos han tenido brillantes temporadas, y en plenas vacaciones tendrán la gran responsabilidad de defender la camiseta de su país en la búsqueda del objetivo máximo.

A continuación, los 15 mejores defensores del próximo Mundial.

15. Cristian Romero - Argentina

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

El Cuti es uno de los puntos altos y referentes de la selección argentina, y si bien en lo colectivo no tuvo una buena temporada con el Tottenham siempre es un defensor para temer.

14. Marquinhos - Brasil

Brazil v Tunisia - International Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

El capitán del PSG envejece como el buen vino, el tiempo parece no pasarle y si bien hay muchos jóvenes que vienen pidiendo pista se mantiene en la más alta élite del mundo.

13. Josko Gvardiol - Croacia

Croatia v France - UEFA Nations League Quarterfinal Leg One | Pixsell/MB Media/GettyImages

El zaguero croata jugará su segundo Mundial y buscará mejorar la medalla de bronce conseguida en Qatar, soñando con llegar a la final para darle la gloria a su país.

12. Ronald Araújo - Uruguay

Algeria v Uruguay - International Friendly | Chris Ricco/GettyImages

El zaguero del FC Barcelona es uno de los referentes del plantel tanto en el club español como en la selección y va a ser la gran voz de mando junto con Josema Giménez.

11. Jonathan Tah - Alemania

Germany v Finland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

El alemán del Bayern Múnich tuvo una gran temporada en uno de los candidatos a la UEFA Champions League y será uno de los encargados de guiar a Die Mannschaft a la siguiente ronda por primera vez en tres Mundiales.

10. Pau Cubarsí - España

Spain v Serbia - International Friendly | Alex Caparros/GettyImages

España es una de las grandes candidatas a la gloria y el defensor del FC Barcelona tendrá que tener siete partidos intachables si quiere que la segunda estrella sea una realidad.

9. Kim Min-jae - Corea del Sur

South Korea v Ivory Coast - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El rocoso equipo coreano tiene un capitán en la máxima élite del fútbol europeo en Kim Min-jae, con un grandísimo presente en el Bayern Múnich. Es uno de los mejores, ahora necesita que sus compañeros estén a la altura de las circunstancias.

8. Achraf Hakimi - Marruecos

Morocco v Paraguay - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

Viene de ganar el bicampeonato europeo con el París Saint-Germain y buscará guiar a Marruecos a la gloria tras dar la sorpresa en Qatar 2022. Ahora ya no son Cenicienta, son una realidad.

7. Nuno Mendes - Portugal

United States v Portugal - International Friendly | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

El lateral portugués viene de romperla con el París Saint-Germain y su selección llega como una de las candidatas a la gloria luego del título en la UEFA Nations League.

6. Virgil van Dijk - Países Bajos

Netherlands v Algeria - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

El capitán de Países Bajos intentará guiar a su equipo a la gloria por primera vez en su historia tras quedarse múltiples veces con las ganas. Vienen de llegar a cuartos de final en Qatar 2022.

5. Marc Guéhi - Inglaterra

England v Japan - International Friendly | Mike Hewitt/GettyImages

El zaguero con pasado en el Crystal Palace y presente en el Manchester City se afianzó en la selección de Inglaterra y es uno de los grandes nombres de los Tres Leones de cara al Mundial.

4. Gabriel Magalhaes - Brasil

Brazil v Senegal - International Friendly | Alex Burstow/GettyImages

La rompió con el Arsenal en la histórica temporada de los Gunners y es una de las grandes voces de mando de la Brasil de Carlo Ancelotti. Para hacer realidad el Hexa, Gabriel será crucial.

3. William Pacho - Ecuador

International FriendlyNetherlands v Ecuador | ANP/GettyImages

El internacional ecuatoriano fue uno de los grandes jugadores del PSG camino al bicampeonato de Europa, y su selección se perfila para dar el batacazo en esta Copa del Mundo.

2. Ibrahima Konaté - Francia

France v Chile - International Friendly | Jonathan Moscrop/GettyImages

La dupla central de Francia es imponente, y Konaté, que se fue del Liverpool para llegar libre al Real Madrid, es una de las muestras de esto. 1.94 de altura y pura potencia física.

1. William Saliba - Francia

France v Canada - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Reiteramos: la dupla central de Francia es imponente. La otra mitad de Konaté es panorama, salida limpia y fiereza en la marca. Hoy por hoy, de los mejores defensores del mundo.

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