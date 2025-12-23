Los 15 mejores delanteros en la historia del Arsenal - rankeados

La historia del Arsenal tiene variantes muy interesantes, siendo un equipo que ha pasado por momentos complicados y por épocas de dominio. Cuando se habla de delanteros, es fácil recordar a Thierry Henry, un francés que se convirtió en leyenda de los gunners.

Su magia para anotar, su desequilibrio por el costado izquierdo y sus remates desde la entrada del área lo convirtieron en un delantero letal. Estuvo en la mejor época en la historia del club, aunque nunca pudo levantar la UEFA Champions League con el club de sus amores.

Pero también hay otros grandes jugadores que pasaron por la posición y que brillaron en el club londinense. En Sports Illustrated Fútbol hacemos el ejercicio de enumerar a los 15 mejores atacantes en la historia del Arsenal.

15. Nwankwo Kanu

Nwankwo Kanu | Etsuo Hara/GettyImages

El nigeriano fue un gran delantero, pero las lesiones afectaron notablemente su carrera. Dejó buenas sensaciones en Londres, consiguiendo 44 goles en 197 compromisos. No siempre gozó de ser titular, pero se las ingeniaba para venir desde el banco y aportar. Consiguió dos títulos de la Premier League y dos FA Cup. Era un delantero muy físico, con una gran capacidad para el juego aéreo.

14. Malcolm Macdonald

Malcolm Macdonald | Mirrorpix/GettyImages

Macdonald marcó 42 goles en apenas 65 partidos, entre 1976 y1979. Solo pudo conseguir una FA Cup, en una época en la que el Liverpool dominaba la Premier League. Aunque fue leyenda del Newcastle y tiene varios registros en ese club, también dejó su huella con el Arsenal, ya en otra etapa de su carrera. Se caracterizaba por ser un delantero con una gran capacidad para definir de cabeza.

13. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka | Mark Leech/Offside/GettyImages

El francés apenas pasó dos temporadas por el Arsenal, pero fueron suficientes para demostrar todo el talento que tenía. Fue otro de esos atacantes que pudo tener una mejor carrera de no ser por tantas lesiones. Se dice que nunca alcanzó su máximo potencial, pero quizás el del Arsenal fue la mejor versión de Anelka. Marcó 28 goles en dos temporadas, ganando una Premier League y una FA Cup.

12. Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang | Stuart MacFarlane/GettyImages

En su prime, fue un delantero imparable. Con una potencia física envidiable, el atacante marcó 92 goles en 163 partidos, en la etapa comprendida entre 2018 y 2022, siendo clave para un equipo que poco podía competir con los grandes rivales de Inglaterra. Consiguió una FA Cup y una Community Shield. Su capacidad para definir en espacios reducidos era parte de su gran repertorio como delantero.

11. Olivier Giroud

Olivier Giroud | Stuart MacFarlane/GettyImages

Otro francés que dejó su huella con el Arsenal, en una etapa complicada para el club. El espigado delantero marcó 105 goles en 253 partidos, desde que llegó al equipo en 2012 para despedirse en 2018. Fue un delantero con gran olfato goleador y buen juego aéreo. Con Francia ganó la Copa del Mundo de 2018, siendo figura de aquella selección. Luego pasó por otros equipos de la Premier League, como el Chelsea.

10. Joe Hulme

Joe Hulme | PA Images Archive/GettyImages

Es considerado como uno de los primeros goleadores del Arsenal, con su gran desempeño entre 1926 y 1938, anotando 107 goles en 374 partidos, según los registros de esa época. Ganó cuatro títulos de la primera división de Inglaterra, en una sólida época para el Arsenal. También logró dos títulos de la FA Cup con la camiseta de los gunners.

9. Frank Stapleton

Frank Stapleton | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Si se habla de la década de los 70, Frank Stapleton fue el gran goleador y líder indiscutible del Arsenal. Los aficionados de aquella época le tenían un gran cariño por su entrega y compromiso con la camiseta del cuadro londinense. Marcó 108 goles en 300 partidos con el club, consiguiendo una FA Cup, en su estancia entre 1972 y 1981.

8. Alan Smith

Alan Smith | Steve Morton - EMPICS/GettyImages

Smith tenía un gran remate y una capacidad para definir envidiable. Su juego maravilló a los aficionados del Arsenal, en su estancia en el equipo desde 1987 hasta 1995. Logró 115 goles en 347 compromisos, que sirvieron para que el cuadro de Londres ganara dos Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Recopa de Europa.

7. Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp | Offside/GettyImages

El jugador de Países Bajos maravilló con su fútbol alegre, con su capacidad para regatear y sus brillantes goles. Se convirtió en una leyenda para el club, después de anotar 120 goles en 423 partidos. Aunque no necesariamente jugaba como delantero, su velocidad por las bandas ayudaron al equipo a ganar tres Premier League y 4 FA Cup mientras vistió los colores del Arsenal.

6. Robin van Persie

Robin van Persie | Joern Pollex/GettyImages

Otro de esos extremos que podían jugar como delanteros y que marcaron una época con la camiseta del Arsenal. El holandés jugó con el equipo desde 2004 hasta 2012, consiguiendo una FA Cup y una Community Shield. Quizás no estuvo en una época gloriosa para el club, pero se mantuvo y siempre demostró su compromiso con el equipo. Marcó un total de 132 goles en 238 partidos.

5. Ted Drake

Ted Drake | PA Images Archive/GettyImages

Por mucho tiempo fue el goleador histórico del equipo, hasta que otros exponentes superaron su marca. Logró 139 goles en 184 partidos, teniendo uno de los mejores porcentajes de anotación en la historia del club. Jugó desde 1934 hasta 1939, logrando una Premier League y una FA Cup.

4. John Radford

John Radford | Mirrorpix/GettyImages

Estuvo en el equipo desde 1965 hasta 1976, coleccionando 149 tantos en 481 partidos. Era un jugador polivalente, que podía desempeñarse en varias posiciones, pero que tenía momentos dulces con el gol. Ganó una Premier League, una FA Cup y una Copa de Ferias con la camiseta del Arsenal. Es una leyenda para el equipo londinense.

3. Cliff Bastin

Cliff Bastin | PA Images/GettyImages

Fue uno de los primeros goleadores en la historia del Arsenal, con 178 goles en 396 partidos. Vivió una de las mejores épocas del equipo, consiguiendo 5 títulos de liga y dos FA Cup. Vistió la camiseta del club 1929 hasta 1947, siendo siempre leal y consecuente con el Arsenal.

2. Ian Wright

Ian Wright | Mark Leech/Offside/GettyImages

Un ícono para el equipo en todos los sentidos de la palabra. Fue el favorito de la afición por muchos años, después de marcar 185 goles en 288 partidos, desde 1991 hasta 1998. Ganó un título de Premier League, dos FA Cup y una Recopa de Europa. Su potencia, elegancia y capacidad para definir todavía son atributos recordados por los aficionados del Arsenal.

1. Thierry Henry

Thierry Henry | David Cannon/GettyImages

Máximo goleador en la historia del club con 238 goles. Se dice que el francés cambió por completo la historia del equipo y los llevó al siguiente nivel, en la época más dorada y de títulos para el equipo londinense. Ganó dos Premier League y dos FA Cup. Jugó desde 1999 hasta 2007 y luego regresó para una breve pasantía de despedida en 2012.

