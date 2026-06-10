A tan solo seis días del inicio del Mundial 2026, las principales selecciones ya comienzan a ilusionarse con sus máximas figuras.

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One week to go until the biggest-ever @FIFAWorldCup kicks off! 🏆 pic.twitter.com/sgBnih8nMs — FIFA (@FIFAcom) June 4, 2026

La cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá reunirá a una generación extraordinaria de delanteros, con leyendas que podrían afrontar su última copa y futbolistas más jóvenes que aspiran a escribir sus primeros capítulos en el torneo.

En esa misma línea, la competencia por la Bota de Oro aparece como uno de los grandes atractivos, con varios candidatos que llegan atravesando un gran presente tanto a nivel clubes como en sus respectivos combinados.

A continuación, el ranking de los 15 delanteros que apuntan a ser protagonistas en el Mundial 2026

15. Lennart Karl (Alemania)

Germany v Finland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

La revelación de la Bundesliga aparece como una de las grandes apuestas de cara a la Copa del Mundo. Su capacidad para jugar entre líneas y su crecimiento en las últimas temporadas con el Bayern Múnich lo convierten en un nombre a seguir de cerca. Además, tiene serias posibilidades de ganarse un lugar en el equipo titular, ya que Alemania busca alternativas para cubrir la ausencia de Serge Gnabry, lesionado.

14. Kendry Páez (Ecuador)

SOCCER: MAY 30 Ecuador vs Saudi Arabia | Icon Sportswire/GettyImages

Con apenas unos años en la élite deportiva, el ecuatoriano ex Chelsea -y actual River Plate-, ya despierta admiración por su talento. Su creatividad, visión de juego y capacidad para desequilibrar pueden convertirlo en una de las revelaciones del torneo con tan solo 19 años.

13. Arda Güler (Turquía)

Turkiye v North Macedonia - International Friendly Match | BSR Agency/GettyImages

El futbolista turco del Real Madrid combina técnica, inteligencia y una gran capacidad para generar peligro cerca del área rival; suele anticipar las jugadas antes que sus rivales y se destaca por su precisión en los pases filtrados. Llega a la cita mundialista como una de las figuras de una selección en crecimiento y se perfila como el principal conductor ofensivo de un combinado que aspira a convertirse en una de las revelaciones del Mundial.

12. Alexander Isak (Suecia)

Sweden v Greece - International Friendly | Michael Campanella/GettyImages

Elegante y eficaz, el sueco del Liverpool combina velocidad, técnica y una notable capacidad goleadora, y es considerado uno de los delanteros más completos de su generación. Pese a algunos problemas físicos que marcaron parte de su adaptación, sigue siendo la gran referencia ofensiva de Suecia gracias a su movilidad e inteligencia para atacar los espacios.

11. Endrick (Brasil)

Brazil v Panama - International Friendly | Wagner Meier/GettyImages

El atacante brasileño del Olympique de Lyon representa la nueva generación de goleadores sudamericanos. Potente, explosivo y con gran olfato dentro del área, buscará consolidarse en el escenario más importante del fútbol con una Canarinha que intenta recuperar su histórico protagonismo en una Copa del Mundo bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

10. Alexander Sørloth (Noruega)

Norway v Sweden - International Friendly | Mateusz Slodkowski/GettyImages

El delantero del Atlético de Madrid se ha convertido en una pieza habitual tanto en su club como en la selección noruega. Dueño de una gran potencia física y del juego aéreo, llega al Mundial como un complemento ideal para Erling Haaland. Durante la última temporada volvió a mostrar su eficacia goleadora con actuaciones decisivas tanto en La Liga como en las competiciones europeas. Además, afrontará la primera Copa del Mundo de su carrera en un contexto histórico para Noruega.

9. Lautaro Martínez (Argentina)

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

El capitán del Inter de Milán llega en plena madurez futbolística. Su capacidad para definir, presionar y asociarse lo posiciona como uno de los delanteros más completos de la actualidad. Además, fue una pieza fundamental para Argentina durante las Eliminatorias y continúa siendo uno de los hombres de confianza de Lionel Scaloni. A pesar de atravesar una temporada marcada por algunos problemas físicos, mantuvo una destacada producción ofensiva y demostró una vez más su importancia tanto en el Nerazzurri como en la Albiceleste.

8. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Stephen McCarthy/GettyImages

A sus 41 años, el portugués continúa rompiendo barreras y, on la disputa de este nuevo torneo, alcanzará una marca histórica. Además, llega respaldado por otra temporada de gran producción goleadora tanto en el Al Nassr como en la selección portuguesa. Su liderazgo, mentalidad competitiva y experiencia representan un valor incalculable para un equipo que aspira a pelear por el título mundialista.

7. Julián Álvarez (Argentina)

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN | JUAN MABROMATA/GettyImages

Versátil, inteligente y siempre comprometido con el juego colectivo, el delantero argentino del Atlético de Madrid demostró que puede rendir tanto como referencia de área como acompañando a otros atacantes. En la última temporada con el conjunto colchonero volvió a destacar con 20 goles y nueve asistencias, cifras que adquieren mayor valor al haber atravesado una prolongada sequía goleadora en LaLiga durante varios meses. Aún así, Lionel Scaloni lo ve como una de las grandes certezas ofensivas en el Mundial.

6. Lamine Yamal (España)

Spain v Iraq -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Pese a la lesión que interrumpió parte de su temporada con el FC Barcelona, el español apunta a llegar recuperado con La Roja. Su talento, desequilibrio y madurez futbolística, pese a su corta edad, lo convierten en una de las mayores atracciones del campeonato.

5. Harry Kane (Inglaterra)

England World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El goleador inglés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de su capacidad para marcar diferencias en el área, destaca por su visión de juego y aporte en la construcción ofensiva. Tras una destacada temporada con el Bayern Múnich, llega al Mundial como el principal referente de Inglaterra y uno de los atacantes más fiables del torneo. Su experiencia, liderazgo y regularidad goleadora serán fundamentales para una selección que aspira a volver a pelear por el título más importante del fútbol.

4. Lionel Messi (Argentina)

Argentina Training Camp | Jamie Squire/GettyImages

Sin lugar a dudas la edad no disminuyó su influencia. Campeón del mundo y referente absoluto de la Albiceleste, sigue siendo capaz de decidir partidos con una jugada. Aunque en los últimos meses debió administrar algunas molestias físicas surgidas durante su temporada en Estados Unidos, el cuerpo técnico argentino trabaja con cautela para que llegue en plenitud a la copa. Más allá de su rendimiento dentro de la cancha, su presencia genera un impacto anímico y futbolístico enorme en el plantel, que encuentra en él a su líder natural y al futbolista capaz de cambiar el destino de cualquier partido.

3. Vinícius Júnior (Brasil)

BRAZIL-RIO DE JANEIRO-FOOTBALL-FRIENDLY-BRAZIL VS PANAMA | Xinhua News Agency/GettyImages

Cada temporada con el Real Madrid confirma su evolución deportiva. Su velocidad, uno contra uno y protagonismo ofensivo lo convierten en una de las principales armas del combinado brasileño. Con la experiencia acumulada en Qatar 2022, llegará a este Mundial como el gran referente de una selección que busca poner fin a una sequía mundialista que se extiende desde 2002.

2. Erling Haaland (Noruega)

Norway v Switzerland - International Friendly | Stuart Franklin/GettyImages

El noruego del Manchester City llevó a su selección nuevamente a una Copa del Mundo después de décadas de ausencia y es la esperanza de una Noruega que sueña con dar el golpe. Su potencia física, capacidad de definición y voracidad goleadora lo convierten en una amenaza permanente. Además, volvió a firmar una temporada sobresaliente con 27 goles en la Premier League y ocho en la Champions League, ratificando su condición de uno de los delanteros más letales de la actualidad.

1. Kylian Mbappé (Francia)

FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV | FRANCK FIFE/GettyImages

El gran favorito para dominar el Mundial 2026. Velocidad, técnica, liderazgo y una eficacia letal frente al arco hacen del capitán francés el delantero más completo de la actualidad. A sus 27 años ya acumula 12 goles en apenas dos Copas del Mundo, una cifra que lo acerca a los máximos registros históricos del torneo. Con Francia nuevamente entre los candidatos al título y tras consolidarse como la gran figura ofensiva del Real Madrid, Mbappé tiene la oportunidad de disputar una tercera final consecutiva.

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