Los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 26 – ratings oficiales
El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.
Lo mejor es que esta entrega cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otras más.
Y como es costumbre, dependiendo de lo que hicieron los futbolistas en el último año, es como se armaron sus estadísticas y valores para hacer su rating oficial.
Aquí te dejamos a los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 26:
RATING
NOMBRE
CLUB
PAÍS
89
Achraf Hakimi
PSG
Marruecos
87
Jules Koundé
Barcelona FC
Francia
86
Trent Alexander-Arnold
Real Madrid
Inglaterra
85
Dani Carvajal
Real Madrid
España
84
Marcos Llorente
Atlético Madrid
España
84
Joao Cancelo
Al-Hilal
Portugal
84
Denzel Dumfries
Lombardia FC
Países Bajos
83
Giovanni Di Lorenzo
SSC Napoli
Italia
83
Jeremie Frimpong
Liverpool FC
Países Bajos
83
Benjamin White
Arsenal
Inglaterra
82
Pedro Porro
Tottenham
España
82
Konrad Laimer
Bayern Munich
Austria
82
Jurriën Timber
Arsenal
Países Bajos
81
Reece James
Chelsea
Inglaterra
81
Daniel Muñoz
Crystal Palace
Colombia
81
Matteo Darmian
Lombardia FC
Italia
El mejor lateral derecho del videojuego es el marroquí Achraf Hakimi y no es para menos, ya que ha tenido un nivel regular y fue parte de la primera conquista de la UEFA Champions League por parte del PSG. Su calificación es de 89, sin que haya otra que se le acerque.
Lo escolta el francés Jules Koundé del FC Barcelona con 87, seguido del inglés Trent Alexander-Arnold con 86, quien arribó al Real Madrid tras su gran rendimiento con el Liverpool FC. El veterano español Dani Carvajal de los merengues es cuarto con 85, mientras el también español Marcos Llorente (84) del Atlético Madrid completa el Top 5 de los mejores laterales derechos.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.