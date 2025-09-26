Sports Illustrated Fútbol

Los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 26 – ratings oficiales

Dos españoles se encuentran en el Top 5, pero el marroquí Achraf Hakimi del PSG lidera el listado.
Mauricio Gasca|
El marroquí Achraf Hakimi está calificado con 89 por EA Sports FC 26
El marroquí Achraf Hakimi está calificado con 89 por EA Sports FC 26 | Franco Arland/GettyImages

El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.

Lo mejor es que esta entrega cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otras más.

Y como es costumbre, dependiendo de lo que hicieron los futbolistas en el último año, es como se armaron sus estadísticas y valores para hacer su rating oficial.

Aquí te dejamos a los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 26:

RATING

NOMBRE

CLUB

PAÍS

89

Achraf Hakimi

PSG

Marruecos

87

Jules Koundé

Barcelona FC

Francia

86

Trent Alexander-Arnold

Real Madrid

Inglaterra

85

Dani Carvajal

Real Madrid

España

84

Marcos Llorente

Atlético Madrid

España

84

Joao Cancelo

Al-Hilal

Portugal

84

Denzel Dumfries

Lombardia FC

Países Bajos

83

Giovanni Di Lorenzo

SSC Napoli

Italia

83

Jeremie Frimpong

Liverpool FC

Países Bajos

83

Benjamin White

Arsenal

Inglaterra

82

Pedro Porro

Tottenham

España

82

Konrad Laimer

Bayern Munich

Austria

82

Jurriën Timber

Arsenal

Países Bajos

81

Reece James

Chelsea

Inglaterra

81

Daniel Muñoz

Crystal Palace

Colombia

81

Matteo Darmian

Lombardia FC

Italia

Jules Kounde
Jules Koundé | Pedro Salado/GettyImages

El mejor lateral derecho del videojuego es el marroquí Achraf Hakimi y no es para menos, ya que ha tenido un nivel regular y fue parte de la primera conquista de la UEFA Champions League por parte del PSG. Su calificación es de 89, sin que haya otra que se le acerque.

Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Lo escolta el francés Jules Koundé del FC Barcelona con 87, seguido del inglés Trent Alexander-Arnold con 86, quien arribó al Real Madrid tras su gran rendimiento con el Liverpool FC. El veterano español Dani Carvajal de los merengues es cuarto con 85, mientras el también español Marcos Llorente (84) del Atlético Madrid completa el Top 5 de los mejores laterales derechos.

Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

Home/Futbol