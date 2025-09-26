Los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 26 – ratings oficiales

El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.



Lo mejor es que esta entrega cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otras más.



Y como es costumbre, dependiendo de lo que hicieron los futbolistas en el último año, es como se armaron sus estadísticas y valores para hacer su rating oficial.



Aquí te dejamos a los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 26:

RATING NOMBRE CLUB PAÍS 89 Achraf Hakimi PSG Marruecos 87 Jules Koundé Barcelona FC Francia 86 Trent Alexander-Arnold Real Madrid Inglaterra 85 Dani Carvajal Real Madrid España 84 Marcos Llorente Atlético Madrid España 84 Joao Cancelo Al-Hilal Portugal 84 Denzel Dumfries Lombardia FC Países Bajos 83 Giovanni Di Lorenzo SSC Napoli Italia 83 Jeremie Frimpong Liverpool FC Países Bajos 83 Benjamin White Arsenal Inglaterra 82 Pedro Porro Tottenham España 82 Konrad Laimer Bayern Munich Austria 82 Jurriën Timber Arsenal Países Bajos 81 Reece James Chelsea Inglaterra 81 Daniel Muñoz Crystal Palace Colombia 81 Matteo Darmian Lombardia FC Italia

Jules Koundé | Pedro Salado/GettyImages

El mejor lateral derecho del videojuego es el marroquí Achraf Hakimi y no es para menos, ya que ha tenido un nivel regular y fue parte de la primera conquista de la UEFA Champions League por parte del PSG. Su calificación es de 89, sin que haya otra que se le acerque.

Trent Alexander-Arnold | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Lo escolta el francés Jules Koundé del FC Barcelona con 87, seguido del inglés Trent Alexander-Arnold con 86, quien arribó al Real Madrid tras su gran rendimiento con el Liverpool FC. El veterano español Dani Carvajal de los merengues es cuarto con 85, mientras el también español Marcos Llorente (84) del Atlético Madrid completa el Top 5 de los mejores laterales derechos.