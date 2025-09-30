Los 15 mejores medios centros defensivos del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

Aunque normalmente no son bien reconocidos por su valor dentro del campo, la labor del medio centro defensivo es clave en el funcionamiento de cualquier equipo. Son hérores silenciosos que pueden determinar las victorias de sus clubes.

En el EA Sports FC 26, esta posición cobra una importancia interesante, ya que son la pieza que sostiene la estructura táctica del equipo virtual. Para la edición que salió a la venta el pasado 26 de septiembre, destacan jugadores como Joshua Kimmich, Moisés Caicedo o el Balón de Oro Rodri.

El nuevo EA Sports FC 26 ya reveló a los jugadores con los mejores dotes para jugar en el centro del campo y hay grandes sorpresas en el ranking que vale la pena repasar. A continuación, los 15 mejores medio centros defensivos del juego.

15. Aurélien Tchouaméni (GRL 84)

Aurélien Tchouaméni tiene un gran físico de 82 | Soccrates Images/GettyImages

Aurélien Tchouaméni ha sido ampliamente criticado, pero viene mejorando a medida que pasan las temporadas y cada vez se vuelve un jugador más inteligente y efectivo. Aunque no ha contado con el respaldo para ser titular con Xabi Alonso, el jugador del Real Madrid es bien valorado entre los mediocampistas defensivos del EA Sports FC 26. Tiene buenos atributos como el 81 de defensa y 82 de físico.

14. Granit Xhaka (GRL 85)

Granit Xhaka es figura del Sunderland | George Wood/GettyImages

El jugador suizo del Sunderland se ha ganado un puesto en este ranking gracias a la solvencia defensiva que ha mostrado en la Premier League y también con sus presentaciones con la selección de su país. Es un jugador con mucha visión de juego y destaca por sus pases y el físico respetable de 85. Es uno de los jugadores que más ha subido sus métricas de una edición a otra del videojuego.

13. N’Golo Kanté (GRL 85)

N’Golo Kanté brilla ahora en Arabia Saudita | Gualter Fatia/GettyImages

Kanté sigue siendo un jugador todoterreno, famoso por sus robos de balón y sus grandes pulmones para correr durante todo el partido. Ahora lo disfrutan los seguidores del Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su defensa (85) y físico (79) lo hacen ideal para presionar jugadores rivales. También cuenta con capacidad de salida, teniendo una gran visión de juego y capacidad para asistir a sus compañeros en zonas de ataque.

12. Yui Hasegawa (GRL 85)

Yui Hasegawa es el motor del medio campo del Manchester City | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La jugadora japonesa del Manchester City es una de las más sacrificadas en defensa, tiene buen regate y pase y cumple con las labores de su posición. Destruir juego es parte de su ADN y es una gran opción para los usuarios que busquen jugar con plantillas femeninas o mixtas. Su visión de juego es excelente y tiene un gran potencial físico.

11. Kim Little (GRL 85)

El Arsenal tuvo un gran hallazgo con Kim Little | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

A pesar de ser una jugadora defensiva, la mediocampista del Arsenal tiene un gran regate (88) y capacidad de pase (85). Eso la hace aún más vistosa, ya que puede ayudar en labores defensivas pero también se combina bien en el ataque. Ha mejorado sus métricas con respecto a otras ediciones del videojuego y es muy útil si los usuarios quieren contar con un medio campo ofensivo y bien distribuido.

10. Erin Cuthbert (GRL 85)

Erin Cuthbert brilla en el Chelsea | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La jugadora escocesa del Chelsea es una de las más completas y se le conoce por su capacidad para cortar con los circuitos de juego del rival. Tiene 80 de tiro, 84 de pase y 83 de regate, lo que habla de su rendimiento tanto ofensivo como defensivo. Quizás está en deuda un poco con su físico, con apenas 70, pero es muy rendidora en sus labores.

9. Georgia Stanway (GRL 85)

Georgia Stanway ayuda en defensa y en ataque | Inaki Esnaola/GettyImages

La jugadora del Bayern Múnich destaca en cada fin de semana en la Bundesliga femenina y sabe resolver tanto en labores defensivas como en ataque. Su ritmo es de 80, tiro de 79 , regate de 86 y defensa de 81. Es de las más completas de la edición 26 de la zaga. Si quieren un medio campo versátil, deben contar con Stanway para ayudar en la defensa y colaborar en la salida hacia terreno ofensivo.

8. Ryan Gravenberch (GRL 85)

Ryan Gravenberch sigue sumando minutos con el Liverpool | Ben Roberts Photo/GettyImages

Gravenberch es un medio campista que le gusta ayudar a los centrales en situaciones de apremio. Va muy bien por arriba y es sólido con la salida de balón. Es la imagen de este nuevo Liverpool, que tanto éxito ha tenido, sobre todo con la Premier League conquistada en la campaña pasada. Tiene 76 de ritmo, 76 de tiro, 81 de pase, 85 de regate, 81 de defensa y 81 de físico.

7. Sandro Tonali (GRL 86)

Sandro Tonali es pieza clave en el Newcastle | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El buen momento que vive el Newcastle desde la pasada campaña es en parte por lo que hace el italiano Tonali en cada jornada. Muy sacrificado en defensa y comprometido con la buena salida hacia el ataque. Tiene 79 de ritmo, 81 de tiro, 87 de pase y 82 de regate. Su defensa es élite, al tener 81 en ese apartado métrico del juego.

6. Hakan Çalhanoğlu (GRL 86)

Hakan Çalhanoğlu es figura del Inter de Milán | Image Photo Agency/GettyImages

Puede ser el menos defensivo de todo el ranking, pues su juego se centra en el ataque, con sus buenos pases filtrados, su capacidad para generar jugadas y su manejo de los tiempos. Su pase es de 87 y tiro de 81, así que los que elijan al Inter de Milán tendrán garantizado buen juego ofensivo, pero quizás quedarán expuestos en defensa.

5. Declan Rice (GRL 87)

Rice es un especialista en pelota parada | James Gill - Danehouse/GettyImages

La pierna derecha mágica del Arsenal tenía que estar en este conteo. Es equilibrado entre las labores defensivas que debe tener un jugador de su posición y los atributos ofensivos con los que cuenta. Es un maestro con los tiros libres y los tiros de esquina. Tiene 83 de defensa y un físico privilegiado de 81. Es de las caras nuevas de la selección de Inglaterra.

4. Moisés Caicedo (GRL 87)

Moisés Caicedo es un fijo en las alineaciones del Chelsea | Marc Atkins/GettyImages

El ecuatoriano es muy fuerte en lo físico, con un 87 de valoración y una defensa de 84. Eso lo convierten en un jugador que va muy bien por arriba y que es clave en la destrucción de juego. Además, es muy veloz, por lo que se puede mover con total libertad por el centro del campo. Es habitual titular tanto en la selección de Ecuador como en el Chelsea.

3. Joshua Kimmich (GRL 89)

Joshua Kimmich es figura del Bayern Múnich | Alex Grimm/GettyImages

El jugador del Bayern Múnich es uno de los máximos exponentes de la posición en el fútbol mundial. Es un jugador con una gran capacidad para brillar tanto en defensa como en ataque. Se le reconoce como uno de los mejores jugadores del fútbol alemán en la actualidad, pese a que la selección no vive un gran momento. Tiene 89 de pase y 84 de regates como sus principales atributos.

2. Patri Guijarro (GRL 89)

Patri Guijarro comanda el medio campo defensivo del Barça | Judit Cartiel/GettyImages

Por su puesto que el FC Barcelona femenino tenía que tener una representante en este conteo y no es otra que Patri Guijarro, la encargada de poner orden en defensa en su equipo cada fin de semana. Es internacional con la selección española y sus principales atributos son el regate con 87 y la defensa con 86. Una combinación única que pocos jugadores pueden brindar.

1. Rodri (GRL 90)

Rodri fue ganador del Balón de Oro | Marc Atkins/GettyImages

El ganador del Balón de Oro tenía que estar como el máximo exponente de esta posición. Inteligente para atacar y cauto para defender. Aunque vivió una temporada llena de lesiones, ya está llegando nuevamente a su mejor versión con el Manchester City de Pep Guardiola. Tiene 84 de regate, 86 de defensa, 85 de físico y un 80 de tiro. Es un jugador de características muy particulares y atractivas.

