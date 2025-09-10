Los 15 mejores pasadores del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

En las redes sociales no se para de hablar del EA Sports FC 26, la nueva edición de la zaga que saldrá a la venta en octubre. El fabricante ya ha revelado los ratings oficiales de los jugadores, algo que llama mucha la atención entre los usuarios.

Los aficionados a este videojuego ya van armando la estructuras de sus equipos, sea en el Ultimate Team o en el Modo Carrera. Los usuarios de PS5, PS4, Nintento Switch y Xbox ya tienen a la mano las nuevas métricas de los futbolistas.

Por el estilo de juego de muchos usuarios, los pases terminan siendo un punto clave a tomar en cuenta para analizar el rendimiento de un jugador. Desde los futbolistas que tienen la precisión milimétrica para encontrar a los delanteros, hasta los defensas que saben salir jugando con la pelota, el pase se convierte en un atributo clave, que marca la diferencia.

A continuación, repasamos a los 15 mejores pasadores del EA Sports FC 26, con sus respectivos ratings oficiales.

15. Mariona (86 PAS)

La jugadora española del Arsenal femenino viene de una gran campaña y se mete entre los mejores 15 pasadores del videojuego. Su visión de juego, sus cambios de banda bien orientados y sus pases filtrados la convierten en una jugadora completa.



En el videojuego que se estrenará en octubre la jugadora que tiene un ranking general de 89 tiene un PAS de 86.

14. Aitana Bonmatí (PAS 86)

Aitana Bonmatí | Sarah Meyssonnier/Reuters via USA TODAY Sports

La actual poseedora del Balón de Oro destaca no solo por su personalidad para jugar, sino también por la precisión que tiene para habilitar a sus compañeras del FC Barcelona femenino.



Es indispensable para cualquier plantilla que quiera ser equilibrada y es una gran opción en esta nueva edición del videojuego. Tiene una métrica de pase de 86, una de las más altas de esta edición.

13. David Raya (PAS 87)

Cuando un guardameta sale bien con los pies, le da la posibilidad a su equipo de tener un efectivo más en ataque, siendo la primera opción de pase para los defensores en la salida.



Eso es lo que sucede con David Raya, del Arsenal, quien se puede considerar un arquero distinto, por la capacidad que tiene para jugar por abajo. Es el mejor guardameta en cuanto a pases se refiere del juego con 87 de PAS.

12. Cole Palmer (PAS 87)

Cole Palmer | IMAGO / Nicolo Campo

El elegante zurdo del Chelsea tiene una pierna exquisita para encontrar a sus compañeros con trazos largos. Su visión para con pases filtrados desestabilizar a cualquier defensa es uno de los aspectos fundamentales que explican el éxito reciente del conjunto londinense.



El juego bien reconoce esta virtud de Palmer, al colocarlo con 87 de PAS, entre los mejores de la edición 2026.

11. Sakina Karchaoui (PAS 87)

Sakina Karchaoui | Sam Upshaw Jr./Courier Journal via Imagn Content Services, LLC

La jugadora del PSG femenino destaca por su gran proyección ofensiva y también lo sacrificada que es en defensa. En la banda, parece tener un telescopio para encontrar a sus compañeras con pases largos.



Ha sido clave para los éxitos del cuadro francés en Europa y está bien valorada en las nuevas métricas del videojuego, con 87 de PAS.

10. Lindsey Horan (PAS 87)

Lindsey Horan | Peter van den Berg-Imagn Images

Otra futbolista entre los mejores pasadores del videojuego. Su estilo para jugar es interesante, por la capacidad que tiene para destruir los circuitos de juego del equipo contrario. Además, en la salida es muy inteligente para nunca perder la pelota.



Su técnica es privilegiada y el juego le tiene una gran métrica de 87 de PAS. Es una de las futbolistas que más ha evolucionado de un año a otro.

9. Hakan Çalhanoğlu (PAS 87)

Hakan Çalhanoğlu | Daniel Cole-Reuters via Imagn Images

El motor y cerebro del Inter de Milán tenía que estar en el conteo. Su mayor virtud como futbolista es el pase, ya que combina la precisión con la potencia. Sus cambios de banda son uno de los mejores a nivel mundial y por ello está bien conceptuado en la edición 2026 del juego.



Los usuarios que elijan al Inter o a la selección de Turquía disfrutarán un PAS de 87 con este jugador.

8. Florian Wirtz (PAS 88)

Florian Wirtz | IMAGE

Es la joya del fútbol alemán, con su claridad para salir jugando, su visión de juego privilegiada y su técnica para conseguir pases filtrados. El jugador también tiene una mezcla de creatividad con precisión para crear jugadas para su equipo.



El internacional con su selección está bien conceptuado en el juego con un 88 de PAS.

7. Martin Ødegaard (PAS 88)

Martin Odegaard | IMAGO / Digitalsport

El capitán del Arsenal es uno de los futbolistas más elegantes para jugar y eso lo demuestra en cada fin de semana en la Premier Legue. La salida con su pierna izquierda, los cambios de banda y los pases filtrados son parte de su repertorio.



En el último tercio de la cancha es letal. Tiene una valoración de PAS de 88 en el videojuego.

6. Caroline Graham Hansen (PAS 88)

Caroline Graham Hansen | Darren Yamashita-Imagn Images

La extrema cuenta con un gran desborde gracias a su velocidad, pero los pases son parte de su hoja de presentación. Es capaz de marcar diferencias con las asistencias que hace cada fin de semana con el Barcelona femenino.



Tiene una valoración de 88 en cuanto a pases se refiere y es una gran opción, sobre todo para los usuarios que les gusta utilizar jugadoras.

5. Joshua Kimmich (PAS 89)

Joshua Kimmich | IMAGE

Joshua Kimmich es el motor del mediocampo del Bayern Múnich y la selección alemana. Gran parte de su éxito viene por la capacidad que tiene para asistir a sus compañeros y por mandar balones filtrados que hacen a los delanteros quedar mano a mano con el guardameta rival.



Es uno de los mejores jugadores en cuanto a pases se refiere con 89 de PAS.

4. Bruno Fernandes (PAS 89)

Bruno Fernandes | Imago

El líder y capitán del Manchester United no podía dejar de estar en el conteo. También destaca cada vez que juega con la selección de Portugal y parece estar en un momento dulce de su carrera. Tiene una gran capacidad para dar asistencias.



El lusitano también es un buen pasador a balón parado y en el juego de 2026, es bien conceptuado con 89 de PAS.

3. Trent Alexander-Arnold (PAS 89)

Trent Alexander-Arnold | IMAGO

Para muchos, el mejor lateral derecho de la actualidad. Aunque le ha costado su integración al Real Madrid, el internacional inglés tiene una de las mejores piernas derechas del fútbol mundial.



Con sus centros y cambios de orientación, te puede ganar cualquier partido. Es por ello que tiene una valoración de pase de 89.

2. Alexia Putellas (PAS 90)

Alexia Putellas | Imag

Es una auténtica leyenda del fútbol femenino y se consagra aún más en esta nueva versión del Barça femenino. Es la mejor pasadora del fútbol mundial y eso lo reconoce el videojuego, con un 90 de PAS.



En el frente de ataque es una jugadora con gran visión de juego, que apoya el juego colectivo y le gusta dar asistencias.

1. Kevin De Bruyne (PAS 92)

Kevin de Bruyne | Imago

Es el rey del pase en la nueva versión del juego. Sus ejecuciones lo convierten en un mediocampista de altura, que dejó una huella en el Manchester City y que ahora seguirá su carrera con el Nápoles de la Serie A.



El internacional con Bélgica ya no es el joven mediocampista rápido de antes, pero sigue teniendo precisión con el balón, con un 92 de PAS.