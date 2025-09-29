Los 15 mejores medios centros del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

La posición de medio centro es una de las que pueden estabilizar más a un equipo, por la importancia que tienen en la transición de defensa al ataque. En la nueva edición del EA Sports FC 26, los usuarios buscan tener equipos con jugadores que puedan destacar en ese sector del terreno de juego.

El 26 de septiembre se hizo el lanzamiento oficial de la nueva versión del videojuego, que destaca por sus gráficos cada vez más reales. La versión para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ya está en la calle y se habla mucho de las métricas de los jugadores.

El medio campo es el corazón del equipo. El ritmo, estilo y rendimiento de cualquier club viene dado por lo que ofrezcan los jugadores del centro del terreno de juego. Hay nombres consolidados y también talento emergente en el ranking de los mejores medios centros de la edición 26 del videojuego.

A continuación, repasamos a los mejores 15, según sus valoraciones oficiales:

15. Bruno Guimaraes (GRL 86)

Bruno Guimaraes es pieza clave del Newcastle | James Gill - Danehouse/GettyImages

Desde que Carlo Ancelotti tomó la selección de Brasil, le ha dado mayores responsabilidades a Bruno Guimaraes, el jugador del Newcastle, que vive un gran momento y puedes ser una pieza ideal para darle estabilidad al medio campo de cualquier equipo en EA Sports FC 26. Tiene buen pase, gran regate, es inteligente y va bien por arriba. Es un jugador muy completo que vale la pena utilizar.

14. Grace Geyoro (GRL 86)

Grace Geyoro tiene una buena métrica en el EA Sports FC 26 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La futbolista francesa está bien conceptuada en la nueva edición del juego. Aunque es nacida en el Congo, desde hace un buen tiempo representa al país galo en competencias internacionales y destaca por su inteligencia para hacer jugar a sus compañeras. Tiene 28 años de edad y juega para el London City Lionesses. Su visión de juego para dar pases entre líneas es una de sus mayores virtudes.

13. Nicolo Barella (GRL 87)

Nicolo Barella es el cerebro del medio campo del Inter | Image Photo Agency/GettyImages

El mediocampista del Inter Milán es uno de los futbolistas más en forma del conjunto italiano. Parece haber alcanzado a los 28 años de edad su plena madurez como jugador y lo demuestra siendo de esos mediocampistas inteligentes, que saben manejar los tiempos de juego y que hacen mejores a sus compañeros. Es una gran opción para los usuarios que decidan jugar con el Inter y la selección italiana.

12. Martin Ødegaard (GRL 87)

Martin Ødegaard es el motor del medio campo del Arsenal | Justin Setterfield/GettyImages

Cuando se habla de un jugador inteligente y elegante para jugar en el medio campo, en la discusión siempre debe entrar Martin Ødegaard, el cerebro del Arsenal, quien cada vez se asienta más como uno de los mejores en su posición en el balompié mundial. Viene de quizás la mejor temporada de su carrera y puede seguir subiendo su juego. En la Premier League destaca en cada fin de semana por sus pases, regates y disparos desde la media y larga distancia.

11. Alexis Mac Allister (GRL 87)

Alexis Mac Allister es internacional con Argentina | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El mediocampista del Liverpool es uno de los mejores en su posición en el balompié mundial. Después de haber ganado la Copa del Mundo con Argentina, su juego evolucionó y lo tienen en un lugar privilegiado. Los usuarios que quieran jugar con el Liverpool o con la albiceleste encontrarán un jugador inteligente, sereno y muy bien capacitado para resolver pases en momentos decisivos para los delanteros.

10. Sakina Karchaoui (GRL 87)

Sakina Karchaoui vivió una gran Euro 2025 con Francia | James Gill - Danehouse/GettyImages

Otra futbolista francesa en el ranking y eso habla de la superioridad del país galo en el renglón femenino. Juega con el PSG en la Ligue 1, es muy inteligente con el balón en sus pies y es el motor de sus equipos. Tiene 29 años de edad, debutó con su selección en 2016 y desde entonces se ha mantenido como una de las futbolistas más relevantes de su país. Es una gran opción en esta nueva edición del videojuego.

9. Rose Lavelle (GRL 87)

Rose Lavelle tiene 30 años de edad | Jose L. Argueta/ISI Photos/GettyImages

Es una de las futbolistas más en forma del momento, con dos goles en los primeros tres partidos de la temporada para el Gotham FC de la NWSL de Estados Unidos. Tiene 30 años de edad y parece haber alcanzado la plenitud de forma. Ganó la Copa Mundial de la FIFA en 2019 y desde entonces se ha mantenido en la élite del futbol mundial femenino. Es el cerebro del medio campo de su equipo, tiene una gran salida de balón y los pases son muy bien trazados.

8. Frenkie de Jong (GRL 87)

Frenkie de Jong viene de ganar LaLiga con el FC Barcelona | Judit Cartiel/GettyImages

Hansi Flick ha hecho mejor jugador al holandés Frenkie de Jong, quien es el motor de la mitad de la cancha del FC Barcelona. Viene de quizás su mejor temporada en el club y ha ratificado la gran inversión que ha hecho el club catalán sobre él. Es pieza clave del medio del campo del conjunto catalán junto con Pedri. Da gusto verles jugar a los dos.

7. Kevin De Bruyne (GRL 87)

Kevin De Bruyne ahora viste la camiseta del Nápoles | Image Photo Agency/GettyImages

El mediocampista belga vive un segundo aire en su carrera tras dejar el Manchester City y firmar con el campeón de Italia, el Nápoles. Parecía que necesitaba un cambio de aires y lo ha encontrado en la Serie A. Sigue siendo fiel a su estilo: inteligente para jugar, con pases acertados y un buen remate de media y larga distancia. Aunque no posee la velocidad de antes, sigue siendo uno de los mejores en su posición.

6. Federico Valverde (GRL 89)

Federico Valverde es internacional con Uruguay | Aitor Alcalde/GettyImages

El Real Madrid ha encontrado en Valverde el pulmón que necesitaban para su medio campo. El uruguayo es un futbolista top, con buena pegada desde la larga distancia, solvencia defensiva para ayudar a sus centrales y también capacidad asociativa para generar juego. Es uno de los futbolistas del momento y sus métricas así lo confirman en la nueva edición del videojuego.

5. Pedri (GRL 89)

Pedri viene de ganar LaLiga con el Barça | Soccrates Images/GettyImages

Pedri es la máquina pensante del FC Barcelona y la selección española. Vive un gran momento tanto con su club como con el combinado de su país. Fue clave para la conquista del cuadro catalán en LaLiga y la Copa del Rey en la pasada campaña. Sólido con sus pases, inteligente con sus cambios de banda y tiene gol en sus botas. Es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

4. Mariona (GRL 89)

Mariona tiene una gran visión de juego | Matt McNulty/GettyImages

Es una especie de Pedri pero en versión femenina. Destaca en cada fin de semana con el Arsenal y también cuando le toca vestir la camiseta de la selección española. Tiene buen regate, va bien por arriba, suele dar grandes pases y cuenta con un potente remate. Es de las jugadoras más completas de la actualidad.

3. Vitinha (GRL 89)

Vitinha viene de la mejor temporada de su carrera | Xavier Laine/GettyImages

El futbolista del PSG y la selección de Portugal no podía faltar en este ranking. Viene de la mejor temporada de su carrera, siendo clave en la primera conquista de la UEFA Champions League para el cuadro francés. Para muchos, debió tener mayores votos para el Balón de Oro, pero seguramente ya le llegará su momento, sobre todo si tiene una buena actuación en la próxima Copa del Mundo con su país.

2. Aitana Bonmatí (GRL 91)

Aitana Bonmatí es la actual ganadora del Balón de Oro | Quality Sport Images/GettyImages

Bonmatí tiene una gran personalidad en el terreno de juego y hace una pareja fantástica en el medio del campo con Alexia Putellas. El éxito del FC Barcelona en el ramo femenino viene gracias a la capacidad asociativa que tienen estas dos jugadoras. Ha crecido mucho a nivel futbolístico y sus métricas mejoraron mucho con respecto a la anterior edición del videojuego. Es la actual Balón de Oro del mundo.

1. Alexia Putellas (GRL 91)

Alexia Putellas es la capitana del FC Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

Putellas es pura magia con sus pies y eso se ha traducido en éxito tanto para el FC Barcelona femenino como para la selección española. Tiene 31 años de edad y ha alcanzado la plenitud de forma. Sus pases son bien recibidos por las delanteras de sus equipos, marca el ritmo del partido y sabe ajustarse a diferentes tipos de adversidades. Sigue siendo la reina del videojuego en su edición 2026.