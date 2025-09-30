Los 15 mejores medios centros ofensivos del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

Los días pasan y cada vez los usuarios del EA Sports FC se familiarizan más con la edición del juego para el 2026, que salió a la venta el pasado 26 de septiembre y que cuenta con una gran cantidad de descargas en las distintas plataformas.

En la edición 26 han ajustado las métricas de los jugadores y la posición de medio centro ofensivo ha tenido gran relevancia para los equipos. Los ratings oficiales se conocen desde hace varias semanas, pero ahora es que los usuarios pueden disfrutar de jugar con sus futbolistas preferidos.

La actualización de las valoraciones son importantes para los usuarios y los medio centros ofensivos son una posición clave para armar los equipos ideales. Los jugadores de esa posición dominan con su talento, la visión que tiene de cara al arco contrario y sus remates de media y larga distancia.

A continuación, repasamos a los mejores jugadores de esta posición en el EA Sports FC 26.

15. Sancet (GRL 84)

Sancet | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El mediocampista vive un gran momento con el Athletic de Bilbao en LaLiga y ha comenzado muy bien la temporada 2025. Es un jugador que tiene como mayor virtud la ofensiva y su visión de juego es privilegiada. Tiene 83 de tiro, 80 de pase y 85 de regate. Su defensa no es sólida con 70, pero tiene un gran 82 de físico que lo compensa.

14. Dani Olmo (GRL 85)

Dani Olmo | Judit Cartiel/GettyImages

El internacional español parece cada vez más adaptado al sistema del entrenador alemán del FC Barcelona Hansi Flick. Es muy inteligente para jugar detrás de los atacantes y sabe darle su toque al ataque del Barça. Aunque no siempre cuenta con la regularidad para ser titular, destaca cada vez que está en el terreno de juego. Tiene 79 de tiro, 83 de pase y 87 de regate.

13. Ella Toone (GRL 85)

Ella Toone | Justin Setterfield/GettyImages

El Manchester United femenino juega al ritmo que imprime su mediocampista estrella Ella Toone. Los usuarios que quieran jugar en versión femenina o mixta, tienen en esta jugadora inglesa una gran exponente de esta posición, con 80 de tiro, 81 de pase, 86 de regate y un bajo 51 de defensa.

12. Laura Freigang (GRL 85)

Laura Freigang | Diego Souto/GettyImages

La jugadora alemana ha mejorado con respecto a ediciones pasadas del videojuego. La jugadora del Eintracht de la Bundesliga parece haber alcanzado su tope de forma. Lo interesante es que puede jugar en varias posiciones pero como mediocampista ofensiva tiene mayor visión de cara al gol. Tiene 84 de ritmo, 83 de tiro, 84 de pase y 88 de regate.

11. Marta (GRL 85)

Marta | Franklin Jacome/GettyImages

La histórica jugadora brasileña tenía que estar en el ranking. A pesar del inevitable paso del tiempo, la jugadora del Orlando City sigue siendo referencia del fútbol femenino. Tien 70 de ritmo, 83 de tiro, 84 de pase y 84 de regate. Su físico es de 75 pero su visión de juego y regate son indiscutibles.

10. Caroline Weir (85 GRL)

Caroline Weir | Angel Martinez/GettyImages

Es conocida como el cerebro del Real Madrid femenino. Sus pases entre líneas, su capacidad para manejar los ritmos de juego y el remate de media y larga distancia son parte de sus atributos. Tiene 72 de ritmo, 83 de tiro, 84 de pase, 84 de regate, 69 de defensa y 69 de físico. Sus métricas son bastante completas.

9. Pernille Harder (GRL 86)

Pernille Harder | Christof Koepsel/GettyImages

La jugadora de la selección de Dinamarca puede jugar como centrocampista o como delantera. Su visión de juego y visión para asistir a sus compañeras forman parte de su repertorio. La veterana de 32 años brilla en cada fin de semana con el Bayer Múnich. Tiene 81 de ritmo, 80 de tiro, 80 de pase y 88 de regate.

8. Paulo Dybala (GRL 86)

Paulo Dybala | Silvia Lore/GettyImages

El argentino sigue siendo una pieza clave de la Roma. A pesar de las lesiones, el zurdo sigue siendo de los mejores centrocampistas ofensivos del fútbol mundial y así se le reconoce en el EA Sports FC 26. Tiene 80 de ritmo, 85 de tiro, 84 de pase y 87 de regate.

7. Bruno Fernandes (GRL 87)

Bruno Fernandes | Justin Setterfield/GettyImages

El mediocampista del Manchester United es un auténtico motor de generar juego. A pesar del mal momento que atraviesa su equipo, el portugués siempre se las ingenia para brillar y dar muestras de su excelsa calidad. El internacional lusitano tiene 67 de ritmo, 83 de tiro, 89 de pase, 83 de regate y 75 de físico.

6. Lindsey Heaps (GRL 87)

Lindsey Heaps | Stacy Revere/GettyImages

Hablar de una futbolista completa es mencionar a Lindsey Heaps. La jugadora estadounidense sabe cómo hacer funcionar a su equipo gracias a su calidad en ofensiva. Tiene 76 de ritmo, 84 de tiro, 87 de pase, 84 de regate, 64 de defensa y 80 de físico. Ha mejorado sus métricas con respecto a la edición pasada del juego.

5. Cole Palmer (GRL 87)

Cole Palmer | Marc Atkins/GettyImages

El jugador del Chelsea vive el mejor momento de su carrera, después de haber ganado el Mundial de Clubes. Es un futbolista que tiene un gran cambio de ritmo, con el que desestabiliza cualquier defensa. Palmer cuenta con 75 de ritmo, 83 de tiro, 87 de pase, 87 de regate, 50 de defensa y 65 de físico. Su remate desde la larga distancia es una de sus mejores características.

4. Debinha (GRL 88)

Debinha | Al Chang/ISI Photos/GettyImages

La futbolista brasileña es una de las mayores representantes del "joga bonito" en la actualidad. Le ha ido muy bien con el Kansas City Current el la liga de los Estados Unidos, con un buen presente goleador. Tiene 33 años de edad y es habitual en la selección de Brasil. Tiene 85 de ritmo, 79 de tiro, 86 de pase, 91 de regate y 75 de físico.

Jamal Musiala | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

3. Jamal Musiala (GRL 88)

El mediocampista alemán del Bayer Múnich es la nueva cara del fútbol de su país. Su calidad para dar pases entre líneas y sus remates desde la larga distancia son parte de su juego. Tiene 80 de ritmo, 82 de tiro, 88 de pase, 90 de regate, 54 de defensa y 67 de físico. Es de los jugadores más completos en cuanto a métricas se refiere del juego.

2. Florian Wirtz (GRL 89)

Florian Wirtz | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El joven alemán del Liverpool destaca cada fin de semana en la Premier League por su visión de juego vertical y su capacidad para asociarse con los delanteros. Es un socio importante para Mohamed Salah en el ataque del equipo rojo. Tiene 80 de ritmo, 82 de tiro, 88 de pase, 90 de regate, 54 de defensa y 67 de físico.

1. Jude Bellingham (GRL 90)

Jude Bellingham | Angel Martinez/GettyImages

Sus goles desde segunda línea, su juego aéreo y sus asociaciones en el medio campo lo convierten en el mejor jugador de esta posición, según las métricas de EA Sports. El inglés sigue brillando en el Real Madrid, solo que ahora bajo las órdenes de Xabi Alonso. Tiene 80 de ritmo, 86 de tiro, 83 de pase, 90 de regate, 78 de defensa y 85 de físico.