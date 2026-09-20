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Sports Illustrated

Los 15 mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

Lionel Messi aparece en segundo lugar de la clasificación con 39 años
Benjamín Guerra|
Los mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27
Los mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27 | Angel Martinez/GettyImages

En la edición del EA Sports FC 27 el internacional inglés y jugador del Real Madrid, Jude Bellingham es el mediocentro ofensivo (MCO) mejor valorado con 90, seguido por la figura del Inter Miami, Lionel Messi y el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes con 89.

Bellingham es el mediocentro ofensivo más valorado (90). Lo impresionante es que no es únicamente creativo: combina 88 de regate, 86 de tiro, 79 de defensa y 85 de físico. Es el perfil de MCO todoterreno.

En segundo lugar (89) está un especialista técnico como Leo con 90 de regate, 89 de pase y 87 de tiro. Su 76 de ritmo ya no es élite, pero su calidad con el balón sigue siendo extraordinaria a pesar de tener 39 años una longevidad de calidad sin precedentes.

En tercer sitio (89) Bruno Fernandes es el mejor pasador de los MCO de esta lista con 92 PAS. Además, tiene 85 de tiro y 85 de regate, por lo que combina creación y llegada.

Jamal Musiala (87) es probablemente el más peligroso en el uno contra uno: 90 de REG, la cifra más alta entre los MCO de esta lista.

Y, en quinto lugar, Dominik Szoboszlai (86) es un MCO más completo físicamente: 82 ritmo, 83 tiro, 86 pase, 84 regate, 74 defensa y 77 físico. Puede aportar tanto en creación como en trabajo sin balón.

A continuación, te mostramos a los 15 mejores medios ofensivos del EA Sports 27.

Los mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27

Jugador

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

GRL

Jude Bellingham

79

86

83

88

79

85

90

Lionel Messi

76

87

89

90

33

63

89

Bruno Fernandes

67

85

92

85

68

75

89

Jamal Musiala

79

81

79

90

62

65

87

Dominik Szoboszlai

82

83

86

84

74

77

86

Florian Wirtz

77

79

86

88

54

61

86

Paulo Dybala

77

84

85

86

42

62

85

Fermín

81

84

80

84

63

72

85

Kevin De Bruyne

59

82

89

84

66

67

85

Cole Palmer

75

83

85

85

50

64

85

Morgan Rogers

76

82

82

84

67

78

84

Kenan Yildiz

85

81

79

85

59

70

84

Eberechi Eze

74

80

82

87

57

68

84

Nico Paz

81

78

79

84

54

68

84

Phil Foden

77

82

82

88

57

53

84

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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