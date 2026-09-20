Los 15 mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

En la edición del EA Sports FC 27 el internacional inglés y jugador del Real Madrid, Jude Bellingham es el mediocentro ofensivo (MCO) mejor valorado con 90, seguido por la figura del Inter Miami, Lionel Messi y el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes con 89.

Bellingham es el mediocentro ofensivo más valorado (90). Lo impresionante es que no es únicamente creativo: combina 88 de regate, 86 de tiro, 79 de defensa y 85 de físico. Es el perfil de MCO todoterreno.

En segundo lugar (89) está un especialista técnico como Leo con 90 de regate, 89 de pase y 87 de tiro. Su 76 de ritmo ya no es élite, pero su calidad con el balón sigue siendo extraordinaria a pesar de tener 39 años una longevidad de calidad sin precedentes.

En tercer sitio (89) Bruno Fernandes es el mejor pasador de los MCO de esta lista con 92 PAS. Además, tiene 85 de tiro y 85 de regate, por lo que combina creación y llegada.

Jamal Musiala (87) es probablemente el más peligroso en el uno contra uno: 90 de REG, la cifra más alta entre los MCO de esta lista.

Y, en quinto lugar, Dominik Szoboszlai (86) es un MCO más completo físicamente: 82 ritmo, 83 tiro, 86 pase, 84 regate, 74 defensa y 77 físico. Puede aportar tanto en creación como en trabajo sin balón.

A continuación, te mostramos a los 15 mejores medios ofensivos del EA Sports 27.

Los mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27

Jugador Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico GRL Jude Bellingham 79 86 83 88 79 85 90 Lionel Messi 76 87 89 90 33 63 89 Bruno Fernandes 67 85 92 85 68 75 89 Jamal Musiala 79 81 79 90 62 65 87 Dominik Szoboszlai 82 83 86 84 74 77 86 Florian Wirtz 77 79 86 88 54 61 86 Paulo Dybala 77 84 85 86 42 62 85 Fermín 81 84 80 84 63 72 85 Kevin De Bruyne 59 82 89 84 66 67 85 Cole Palmer 75 83 85 85 50 64 85 Morgan Rogers 76 82 82 84 67 78 84 Kenan Yildiz 85 81 79 85 59 70 84 Eberechi Eze 74 80 82 87 57 68 84 Nico Paz 81 78 79 84 54 68 84 Phil Foden 77 82 82 88 57 53 84