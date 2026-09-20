Los 15 mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
En la edición del EA Sports FC 27 el internacional inglés y jugador del Real Madrid, Jude Bellingham es el mediocentro ofensivo (MCO) mejor valorado con 90, seguido por la figura del Inter Miami, Lionel Messi y el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes con 89.
Bellingham es el mediocentro ofensivo más valorado (90). Lo impresionante es que no es únicamente creativo: combina 88 de regate, 86 de tiro, 79 de defensa y 85 de físico. Es el perfil de MCO todoterreno.
En segundo lugar (89) está un especialista técnico como Leo con 90 de regate, 89 de pase y 87 de tiro. Su 76 de ritmo ya no es élite, pero su calidad con el balón sigue siendo extraordinaria a pesar de tener 39 años una longevidad de calidad sin precedentes.
En tercer sitio (89) Bruno Fernandes es el mejor pasador de los MCO de esta lista con 92 PAS. Además, tiene 85 de tiro y 85 de regate, por lo que combina creación y llegada.
Jamal Musiala (87) es probablemente el más peligroso en el uno contra uno: 90 de REG, la cifra más alta entre los MCO de esta lista.
Y, en quinto lugar, Dominik Szoboszlai (86) es un MCO más completo físicamente: 82 ritmo, 83 tiro, 86 pase, 84 regate, 74 defensa y 77 físico. Puede aportar tanto en creación como en trabajo sin balón.
A continuación, te mostramos a los 15 mejores medios ofensivos del EA Sports 27.
Los mejores medios ofensivos del EA Sports FC 27
Jugador
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
GRL
Jude Bellingham
79
86
83
88
79
85
90
Lionel Messi
76
87
89
90
33
63
89
Bruno Fernandes
67
85
92
85
68
75
89
Jamal Musiala
79
81
79
90
62
65
87
Dominik Szoboszlai
82
83
86
84
74
77
86
Florian Wirtz
77
79
86
88
54
61
86
Paulo Dybala
77
84
85
86
42
62
85
Fermín
81
84
80
84
63
72
85
Kevin De Bruyne
59
82
89
84
66
67
85
Cole Palmer
75
83
85
85
50
64
85
Morgan Rogers
76
82
82
84
67
78
84
Kenan Yildiz
85
81
79
85
59
70
84
Eberechi Eze
74
80
82
87
57
68
84
Nico Paz
81
78
79
84
54
68
84
Phil Foden
77
82
82
88
57
53
84
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.