Los 15 mejores medios y extremos izquierdos del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

El EA Sports FC 27 sigue dando a conocer más detalles, algo que agradecen los amantes del videojuego. Cada año todo se vuelve aún más realista, haciendo más agradable la experiencia.

Vinicius Júnior | Quality Sport Images/GettyImages

Y como en el fútbol lo que más importa es aquel que haga más goles, los usuarios inmediatamente voltean a ver quienes son los mejores atacantes, sin embargo, en esta ocasión repasaremos a los que se encargan de generar el juego y alimentar de balones a los centros delanteros, tal como los medios y extremos izquierdos.



Quien encabeza ambas posiciones es el georgiano Khvicha Kvaratskelia del PSG de Francia, que tiene una calificación de 89, sobresaliendo en regate con 90, en velocidad con 86, en disparo con 85 y en pase con 84. Con la misma valoración está el brasileño Vinicius Júnior del Real Madrid de España. El delantero recibió 93 de velocidad, 91 de regate y 85 de disparo. Con el mismo GRL están la española Claudia Pina del Barcelona de su país y la malauí Temwa Chawinga del Kansas City Current de los Estados Unidos. La europea recibió 91 de velocidad, 89 de disparo y 88 de regate, mientras la africana brilla en velocidad con 91, 86 en regate y 84 en físico.



Posteriormente, con valor de 88, está la alemana Klara Bühl del Bayern Múnich de su país. En sus estadísticas está 86 de regate y 85 de pase y disparo. Igualado con la germana está el brasileño Raphinha Dias de Barça. El mundialista es de los más veloces con 91, teniendo 87 y 86 en regate y tiro, respectivamente. El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, también alza la mano con dicho rating, además de recibir 87 de regate, 83 de pase y 82 de velocidad y disparo.

Claudia Pina | Fran Santiago/GettyImages

Después hay cuatro futbolistas que tienen 87 de calificación: la española Salma Paralluelo (OL Lyonnes), la malauí Tabitha Chawinga (OL Lyonnes), el inglés Lauren Hemp (Manchester City) y la estadounidense Trinity Rodman (Washington Spirit). La más veloz es la africana gracias a su 94 de velocidad, seguida de la europea con 93, aunque el británico y la norteamericana no se quedan atrás con 92 y 91, respectivamente.



Finalmente, con un rating de 85 hay ocho jugadores. El francés Bradley Barcola del PSG resalta con 92 de velocidad y 84 de regate. La estadounidense Alyssa Thompson del Chelsea también es de las más rápidas con 93, lo mismo que la francesa Sandy Baltimore (Chelsea) al tener 89. El español Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) destaca en pase con 87, el inglés Lauren James (Chelsea) en velocidad con 90. Por último tenemos a la australiana Caitlin Foord (Arsenal), la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) y la estadounidense Mallory Swanson (Chicago Red Stars).



Aquí te dejamos a los 15 mejores medios y extremo izquierdos del videojuego:

Futbolista GRL Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico Khvicha Kvaratskelia 89 86 85 84 90 59 81 Vinicius Júnior 89 93 85 80 91 31 71 Claudia Pina 89 91 89 84 88 45 73 Temwa Chawinga 89 91 83 81 86 46 84 Klara Bühl 88 84 85 85 86 37 74 Raphinha Dias 88 91 86 85 87 54 76 Luis Díaz 88 82 82 83 87 44 74 Salma Paralluelo 87 93 84 79 85 46 78 Tabitha Chawinga 87 94 83 76 86 36 81 Lauren Hemp 87 92 77 83 87 63 69 Trinity Rodman 87 91 82 81 83 55 82 Bradley Barcola 85 92 76 78 84 39 67 Alyssa Thompson 85 93 81 78 83 47 67 Sandy Baltimore 85 89 74 83 86 72 71 Alejandro Grimaldo 85 73 77 87 85 72 65