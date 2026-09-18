Los 15 mejores medios y extremos izquierdos del EA Sports FC 27 – ratings oficiales
El EA Sports FC 27 sigue dando a conocer más detalles, algo que agradecen los amantes del videojuego. Cada año todo se vuelve aún más realista, haciendo más agradable la experiencia.
Y como en el fútbol lo que más importa es aquel que haga más goles, los usuarios inmediatamente voltean a ver quienes son los mejores atacantes, sin embargo, en esta ocasión repasaremos a los que se encargan de generar el juego y alimentar de balones a los centros delanteros, tal como los medios y extremos izquierdos.
Quien encabeza ambas posiciones es el georgiano Khvicha Kvaratskelia del PSG de Francia, que tiene una calificación de 89, sobresaliendo en regate con 90, en velocidad con 86, en disparo con 85 y en pase con 84. Con la misma valoración está el brasileño Vinicius Júnior del Real Madrid de España. El delantero recibió 93 de velocidad, 91 de regate y 85 de disparo. Con el mismo GRL están la española Claudia Pina del Barcelona de su país y la malauí Temwa Chawinga del Kansas City Current de los Estados Unidos. La europea recibió 91 de velocidad, 89 de disparo y 88 de regate, mientras la africana brilla en velocidad con 91, 86 en regate y 84 en físico.
Posteriormente, con valor de 88, está la alemana Klara Bühl del Bayern Múnich de su país. En sus estadísticas está 86 de regate y 85 de pase y disparo. Igualado con la germana está el brasileño Raphinha Dias de Barça. El mundialista es de los más veloces con 91, teniendo 87 y 86 en regate y tiro, respectivamente. El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, también alza la mano con dicho rating, además de recibir 87 de regate, 83 de pase y 82 de velocidad y disparo.
Después hay cuatro futbolistas que tienen 87 de calificación: la española Salma Paralluelo (OL Lyonnes), la malauí Tabitha Chawinga (OL Lyonnes), el inglés Lauren Hemp (Manchester City) y la estadounidense Trinity Rodman (Washington Spirit). La más veloz es la africana gracias a su 94 de velocidad, seguida de la europea con 93, aunque el británico y la norteamericana no se quedan atrás con 92 y 91, respectivamente.
Finalmente, con un rating de 85 hay ocho jugadores. El francés Bradley Barcola del PSG resalta con 92 de velocidad y 84 de regate. La estadounidense Alyssa Thompson del Chelsea también es de las más rápidas con 93, lo mismo que la francesa Sandy Baltimore (Chelsea) al tener 89. El español Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) destaca en pase con 87, el inglés Lauren James (Chelsea) en velocidad con 90. Por último tenemos a la australiana Caitlin Foord (Arsenal), la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) y la estadounidense Mallory Swanson (Chicago Red Stars).
Aquí te dejamos a los 15 mejores medios y extremo izquierdos del videojuego:
Futbolista
GRL
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
Khvicha Kvaratskelia
89
86
85
84
90
59
81
Vinicius Júnior
89
93
85
80
91
31
71
Claudia Pina
89
91
89
84
88
45
73
Temwa Chawinga
89
91
83
81
86
46
84
Klara Bühl
88
84
85
85
86
37
74
Raphinha Dias
88
91
86
85
87
54
76
Luis Díaz
88
82
82
83
87
44
74
Salma Paralluelo
87
93
84
79
85
46
78
Tabitha Chawinga
87
94
83
76
86
36
81
Lauren Hemp
87
92
77
83
87
63
69
Trinity Rodman
87
91
82
81
83
55
82
Bradley Barcola
85
92
76
78
84
39
67
Alyssa Thompson
85
93
81
78
83
47
67
Sandy Baltimore
85
89
74
83
86
72
71
Alejandro Grimaldo
85
73
77
87
85
72
65
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.