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Sports Illustrated

Los 15 mejores medios y extremos izquierdos del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

El PSG, el Bayern Múnich, el Barcelona, el Chelsea y el OL Lyonnes aportan a algunos de los mejores futbolistas del videojuego.
Mauricio Gasca|
El georgiano Khvicha Kvaratskhelia ha tenido muy buenas temporadas con el PSG
El georgiano Khvicha Kvaratskhelia ha tenido muy buenas temporadas con el PSG | Aurélien Meunier/GettyImages

El EA Sports FC 27 sigue dando a conocer más detalles, algo que agradecen los amantes del videojuego. Cada año todo se vuelve aún más realista, haciendo más agradable la experiencia.

Vinicius Junior
Vinicius Júnior | Quality Sport Images/GettyImages

Y como en el fútbol lo que más importa es aquel que haga más goles, los usuarios inmediatamente voltean a ver quienes son los mejores atacantes, sin embargo, en esta ocasión repasaremos a los que se encargan de generar el juego y alimentar de balones a los centros delanteros, tal como los medios y extremos izquierdos.

Quien encabeza ambas posiciones es el georgiano Khvicha Kvaratskelia del PSG de Francia, que tiene una calificación de 89, sobresaliendo en regate con 90, en velocidad con 86, en disparo con 85 y en pase con 84. Con la misma valoración está el brasileño Vinicius Júnior del Real Madrid de España. El delantero recibió 93 de velocidad, 91 de regate y 85 de disparo. Con el mismo GRL están la española Claudia Pina del Barcelona de su país y la malauí Temwa Chawinga del Kansas City Current de los Estados Unidos. La europea recibió 91 de velocidad, 89 de disparo y 88 de regate, mientras la africana brilla en velocidad con 91, 86 en regate y 84 en físico.

Posteriormente, con valor de 88, está la alemana Klara Bühl del Bayern Múnich de su país. En sus estadísticas está 86 de regate y 85 de pase y disparo. Igualado con la germana está el brasileño Raphinha Dias de Barça. El mundialista es de los más veloces con 91, teniendo 87 y 86 en regate y tiro, respectivamente. El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, también alza la mano con dicho rating, además de recibir 87 de regate, 83 de pase y 82 de velocidad y disparo.

Claudia Pina
Claudia Pina | Fran Santiago/GettyImages

Después hay cuatro futbolistas que tienen 87 de calificación: la española Salma Paralluelo (OL Lyonnes), la malauí Tabitha Chawinga (OL Lyonnes), el inglés Lauren Hemp (Manchester City) y la estadounidense Trinity Rodman (Washington Spirit). La más veloz es la africana gracias a su 94 de velocidad, seguida de la europea con 93, aunque el británico y la norteamericana no se quedan atrás con 92 y 91, respectivamente.

Finalmente, con un rating de 85 hay ocho jugadores. El francés Bradley Barcola del PSG resalta con 92 de velocidad y 84 de regate. La estadounidense Alyssa Thompson del Chelsea también es de las más rápidas con 93, lo mismo que la francesa Sandy Baltimore (Chelsea) al tener 89. El español Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) destaca en pase con 87, el inglés Lauren James (Chelsea) en velocidad con 90. Por último tenemos a la australiana Caitlin Foord (Arsenal), la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) y la estadounidense Mallory Swanson (Chicago Red Stars).

Aquí te dejamos a los 15 mejores medios y extremo izquierdos del videojuego:

Futbolista

GRL

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

Khvicha Kvaratskelia

89

86

85

84

90

59

81

Vinicius Júnior

89

93

85

80

91

31

71

Claudia Pina

89

91

89

84

88

45

73

Temwa Chawinga

89

91

83

81

86

46

84

Klara Bühl

88

84

85

85

86

37

74

Raphinha Dias

88

91

86

85

87

54

76

Luis Díaz

88

82

82

83

87

44

74

Salma Paralluelo

87

93

84

79

85

46

78

Tabitha Chawinga

87

94

83

76

86

36

81

Lauren Hemp

87

92

77

83

87

63

69

Trinity Rodman

87

91

82

81

83

55

82

Bradley Barcola

85

92

76

78

84

39

67

Alyssa Thompson

85

93

81

78

83

47

67

Sandy Baltimore

85

89

74

83

86

72

71

Alejandro Grimaldo

85

73

77

87

85

72

65

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Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

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