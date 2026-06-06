Los 15 mejores porteros que estarán en el Mundial 2026 - rankeados

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los porteros tendrán la gran tarea de ser la última línea de defensa de las selecciones, que sueñan con llevar el preciado trofeo a sus países.

En este ranking encontrarás históricos, debutantes y campeones del mundo. Todos ellos dirán presente en Norteamérica este verano.

15. Fernando Muslera - Uruguay

England v Uruguay - International Friendly | Visionhaus/GettyImages

El charrúa viene de ser campeón a fines de 2025 con Estudiantes de La Plata de la liga argentina y llega en un gran momento al Mundial, aunque deberá competir por el puesto con un grande como Sergio Rochet.



Es el héroe que queda de Sudáfrica 2010, donde la Celeste llegó a las semifinales.

14. Diogo Costa - Portugal

Portugal v Republic of Ireland - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

El guardameta del Porto es uno de los puntos altos del equipo que se consagró campeón de la última UEFA Nations League con Portugal. En esta Copa del Mundo intentará ser una de las figuras de un equipo que sueña con ganar su primer Mundial.

13. Zion Suzuki - Japón

Japan v Iceland - International Friendly | Kenta Harada/GettyImages

Japón dio que hablar en Qatar 2022 y tuvo triunfos destacados en amistosos importantes del último tiempo, y el guardameta del Parma es uno de los responsables de esas victorias.

12. Mike Maignan - Francia

France v Germany - International Friendly | Catherine Steenkeste/GettyImages

Tendrá la difícil tarea de reemplazar a Hugo Lloris, que fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Calidad y actualidad le sobra, aunque ahora deberá hacerse más grande que nunca para que Francia pueda bordar la tan ansiada tercera estrella.

11. Gregor Kobel - Suiza

Switzerland v Germany - International Friendly | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El arquero del Borussia Dortmund viene peleando por un lugar en el olimpo de los grandes guardametas europeos, y méritos ha hecho de sobra. Ahora, intentará salvaguardar los sueños de la selección suiza, que intentará romper el molde y llegar a instancias definitorias.

10. Dominik Livakovic - Croacia

Colombia v Croatia - International Friendly | Julio Aguilar/GettyImages

No es un nombre tan grande a nivel clubes, pero si en el mundillo de las selecciones. Fue uno de los héroes del bronce en Qatar 2022, donde eliminaron a Brasil en cuartos de final y vencieron a Bélgica en el tercer y cuarto puesto.

9. Édouard Mendy - Senegal

Brazil v Senegal - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El guardameta senegalés viene de ser campeón de la Copa Africana de Naciones y ratificó su buen momento día a día en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Los resultados están a la vista y los africanos buscarán dar la gran sorpresa en el grupo de la muerte.

8. Bart Verbruggen - Países Bajos

Netherlands v Algeria - International Friendly | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El neerlandés del Brighton intentará ser la gran figura de un equipo que históricamente se ahogó en la orilla, pero que sabe que en cualquier momento rompen el maleficio y levantan por primera vez el trofeo más preciado del mundo.

7. Alisson Becker - Brasil

Brazil v Panama - International Friendly | Wagner Meier/GettyImages

La búsqueda del hexa tiene que tener un guardametas a la altura y Alisson sin dudas lo está, aunque en la última temporada sufrió lesiones que no le dieron el mejor de los rodajes.

6. Yassine Bounou - Marruecos

Morocco v Burkina Faso- Internacional Friendly | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Marruecos dio la sorpresa y Bounou fue una de las figuras en Qatar 2022. Ahora está señalada como una de las selecciones que puede hacer historia para el fútbol africano.

5. Jordan Pickford - Inglaterra

England v Japan - International Friendly | Robin Jones/GettyImages

El guardameta del Everton tuvo una temporada discreta pero es una de las fijas de la selección inglesa por sobre Dean Henderson y James Trafford. Para que el fútbol vuelva a casa, Pickford deberá hacerse grande.

4. Manuel Neuer - Alemania

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Clive Rose/GettyImages

Uno de los campeones del mundo que dirá presente en la cita del 2026: Manuel Neuer sorprendió regresando a la selección tras una buena temporada con el Bayern Múnich y buscará paliar las últimas dos malas presentaciones en materia mundialista, con las eliminaciones en fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

3. Thibaut Courtois - Bélgica

Belgium v Kazakhstan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Omar Havana/GettyImages

Bélgica viene de ser cuarto en Qatar 2022 y buscará mejorar esta producción, y Thibaut Courtois intentará ser la figura que les permita lograrlo. Viene de una gran temporada en el Real Madrid.

2. David Raya - Arsenal

Spain v Denmark - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A4 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Probablemente la paradoja más grande de este ranking: es uno de los mejores, pero no es titular. Luis de la Fuente se inclina mayoritariamente por Unai Simón, pero Raya viene de ser campeón de la Premier League y subcampeón de la UEFA Champions League con el Arsenal.

1. Emiliano Martínez - Argentina

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Buda Mendes/GettyImages

El héroe argentino y figura del Aston Villa campeón de la UEFA Europa League buscará hacerse grande nuevamente para darle la cuarta a Argentina, luego de alzarse como uno de los máximos ídolos contemporáneos de la Albiceleste en Qatar.