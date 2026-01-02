Los 16 fichajes más importantes del 2025

La mitad de la temporada 2025-26 parece un buen momento para empezar a evaluar adecuadamente a los jugadores que cambiaron de club durante el mercado de fichajes de verano.

Los equipos de la Premier League dominaron el mercado, con el Liverpool, el Arsenal y el Manchester United en particular, desembolsando enormes cantidades de dinero en nuevos fichajes.

Aquí, el análisis de Jamie Spencer para Sports Illustrated te lleva a través de las 16 compras más caras del verano y evalúa su impacto hasta el momento.

1. Yoane Wissa: E

Yoane Wissa apenas ha jugado | NurPhoto/GettyImages

Newcastle United—55 millones de libras (74,1 millones de dólares) procedente del Brentford



Las lesiones han impedido que el Newcastle vea el valor de la adquisición de Yoane Wissa (un fichaje de 55 millones de libras), parte del dúo que pretende sustituir a Alexander Isak en el equipo blanquinegro.



El jugador de 29 años de edad se lesionó al llegar debido a un problema de rodilla que sufrió durante su participación con la selección, no debutó durante más de tres meses y ahora se está adaptando con cautela.

2. Mohammed Kudus: B

Hay una promesa de Mohammed Kudus | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Tottenham Hotspur—55 millones de libras (74,1 millones de dólares) procedente del West Ham United



Mohammed Kudus se convirtió inmediatamente en titular habitual del Tottenham desde su llegada desde el otro lado de Londres en julio, siendo uno de los fichajes más caros de la historia del club. Tanto fue su impacto que Brennan Johnson ha sido autorizado a marcharse en enero.



Su rendimiento en la Champions League —un solo gol en cinco partidos— es decepcionante, pero sus ocho contribuciones en la Premier League no son nada desdeñable.

3. Martín Zubimendi: A

El Arsenal está mejor gracias a Martín Zubimendi | John Walton - PA Images/GettyImages

Arsenal—55,8 millones de libras (75,2 millones de dólares) de la Real Sociedad



Un jugador que ha encajado a la perfección y ha convertido al Arsenal en un equipo mejor y más sólido es Martín Zubimendi, cuya paciencia ha tenido su recompensa tras retrasar una decisión sobre su futuro en 2024.



La adaptación a una liga completamente nueva le ha llevado muy poco tiempo y el español incluso ha sumado goles y asistencias, algo para lo que no fue fichado, a un ritmo más prolífico que en La Liga. “Es una posición en la que es muy, muy difícil dejar huella”, declaró recientemente Mikel Arteta, “y por la forma en que lo ha hecho tan pronto, hay que reconocerle el mérito”.

4. Mateo Retegui: C+

Mateo Retegui no marca con tanta frecuencia en Arabia Saudí | Clicks Images/GettyImages

Al Qadsiah—56 millones de libras (75,4 millones de dólares) procedente del Atalanta



El fichaje más importante del verano de 2025 para un jugador que deja Europa fue el de Mateo Retegui, procedente del Atalanta, por el Al Qadsiah de Arabia Saudí.



Había sido el máximo goleador de la Serie A en la temporada 2024-25, lo que lo convirtió en una sorpresa desde el punto de vista deportivo; las cifras financieras implicadas apuntaban a beneficios alternativos. El ambicioso club de la Pro League no regresó a la máxima categoría hasta 2024, pero terminó cuarto la temporada pasada y actualmente ocupa el quinto puesto, por lo que, por ahora, es un retroceso.



Retegui no lo ha hecho mal —seis goles en 10 partidos de liga—, pero no está brillando en la liga como lo hacen Cristiano Ronaldo, João Félix (ambos con 13 goles) e incluso el exjugador de la Premier League Joshua King (10 goles).

5. João Pedro: B+

João Pedro lo está haciendo bien en el Chelsea | Darren Walsh/GettyImages

Chelsea—60 millones de libras (80,9 millones de dólares) procedente del Brighton & Hove Albion



João Pedro no ha tenido un rol definido en el Chelsea, a veces liderando la línea ofensiva como 9 y otras veces jugando más retrasado como 10, pero ha sido titular desde su llegada en julio. Se puso manos a la obra de inmediato en la fase eliminatoria del Mundial de Clubes y ha registrado 10 goles y asistencias para los Blues en todas las competiciones en lo que va de temporada.



Otros fichajes ofensivos como Liam Delap, Jamie Gittens y Alejandro Garnacho han tenido poco impacto en Stamford Bridge, y esto pone en perspectiva la contribución de Pedro.

6. Matheus Cunha: B-

Matheus Cunha ha mejorado en las últimas semanas | Ash Donelon/GettyImages

Manchester United—£62,5 millones ($84,2 millones) del Wolverhampton Wanderers



El Manchester United necesitaba para esta temporada un jugador con calidad demostrada en la Premier League en el ataque, y los 21 goles y asistencias de Matheus Cunha con la camiseta de los Wolves en la temporada 2024-25 lo convirtieron en una opción obvia.



El brasileño se ha ido haciendo un hueco en Old Trafford, teniendo que cambiar de posición hasta ahora para cubrir bajas por lesiones y lidiar con pequeños problemas propios. El potencial para triunfar está claramente ahí y su rendimiento ha mejorado de forma significativa y constante tan sólo en diciembre.

7. Victor Osimhen: A-

Osimhen sigue marcando goles | VALERY HACHE/GettyImages

Galatasaray—63 millones de libras (84,9 millones de dólares) procedente del Nápoles



Después de Retegui, el único otro jugador de esta lista cuyo traspaso no implicó al menos un club de la Premier League es Victor Osimhen.



El delantero nigeriano no ha tenido un rendimiento tan alto en la Superliga turca esta temporada, en comparación con su cesión en la temporada 2024-25, pero su récord en la Champions League (seis goles en cuatro partidos de la fase liguera) es excepcional.



Esto representa tres cuartas partes del total del Galatasaray en la competición y le da una gran oportunidad de alcanzar las rondas eliminatorias por primera vez en más de una década.

8. Viktor Gyökeres: D

Viktor Gyökeres ha sido decepcionante | OLI SCARFF/GettyImages

Arsenal—63,5 millones de libras (85,5 millones de dólares) del Sporting CP



Se mire como se mire, la enorme inversión del Arsenal para incluir a Viktor Gyökeres entre sus fichajes más caros de la historia fue una gran apuesta.



El sueco había marcado 97 goles en dos temporadas con el Sporting CP, pero nunca había jugado en una liga de primera división antes de 2023 y no tenía experiencia en una de las cinco mejores ligas europeas antes de fichar por los Gunners. A sus 27 años de edad, no es una promesa joven y el Arsenal lo fichó tras años sin un delantero prolífico. Mikel Arteta lo defiende pero todavía no ha reaccionado.



Hasta el momento, tres goles que no sean de penalti en la Premier League (cinco en 17 apariciones en la liga en total) no son suficientes.

9. Luis Díaz: A+

Bayern de Múnich no podría pedir más de Díaz | DeFodi Images/GettyImages

Bayern Múnich—65,5 millones de libras (88,2 millones de dólares) del Liverpool



El Bayern Múnich no fichó a Luis Díaz a bajo precio, pero tras la reivindicativa adquisición de Harry Kane en 2023, el gigante bávaro ha visto las ventajas de pagar una fortuna por estrellas consolidadas.



El extremo colombiano ha logrado justo lo que el Bayern quería, algo que no consiguió con la adquisición similar de Sadio Mané en 2022. Lleva 20 goles y asistencias en 22 partidos entre todas las competiciones hasta el momento, incluyendo los dos goles en la victoria por 2-1 sobre el Paris Saint-Germain. El Bayern se mantiene líder de la Bundesliga y segundo en la Champions League, buscando su primer triplete desde 2020.

10. Eberechi Eze: B-

Eberechi Eze ha tenido muchos atibajos | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Arsenal—67,5 millones de libras (90,9 millones de dólares) procedente del Crystal Palace



Unirse al Arsenal fue, en cierto modo, un regreso a casa para Eberechi Eze, tras ser liberado de la academia a los 13 años de edad y marcharse para forjarse un largo camino en el fútbol profesional. Sin embargo, la constancia ha sido un reto desde que ascendió a un nivel superior, tras cinco años en el Crystal Palace.



Un hat-trick en el derbi del norte de Londres es un logro enorme para cualquier jugador del Arsenal, y mucho más para un aficionado de la infancia. Sin embargo, hasta ahora, Eze no ha tenido la calidad suficiente en suficientes partidos como para justificar plenamente su precio.

11. Nick Woltemade: A-

Nick Woltemade era prácticamente un desconocido antes de esta temporada | Serena Taylor/GettyImages

Newcastle United—69,3 millones de libras (93,3 millones de dólares) del VfB Stuttgart



Nick Woltemade ha tenido una experiencia muy diferente en sus primeros meses como jugador del Newcastle a la de Wissa, y esta disparidad podría decirse que hace que el alemán parezca aún mejor y su compañero, peor.



Woltemade parece estar hecho para el regreso de la Premier League al juego físico, y su mejor marca goleadora (12 en la Bundesliga la temporada pasada) probablemente será superada si mantiene su ritmo goleador actual. El jugador de 23 años de edad lleva siete goles hasta el momento.

12. Bryan Mbeumo: B+

Se ha visto un impacto positivo de Bryan Mbeumo | Marc Atkins/GettyImages

Manchester United—71 millones de libras (95,6 millones de dólares) procedente del Brentford



Con la mejora ofensiva del Manchester United, Bryan Mbeumo merece todo el crédito.



No tuvo un comienzo de temporada espectacular tras su fichaje desde el Brentford. Sin embargo, un gol en la Premier League en sus seis primeros partidos se ha convertido en cinco en los últimos nueve, lo que sugiere que el camerunés va por buen camino.



El United espera que su ausencia por la Copa Africana de Naciones de 2025 no sea demasiado costosa ni detenga su impulso.

13. Benjamin Sesko: C-

Sesko aún no se ha encendido | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Manchester United—73,6 millones de libras (99,1 millones de dólares) procedente del RB Leipzig



A primera vista, dos goles en 15 partidos de la Premier League no son un buen resultado para Benjamin Šeško desde que llegó al Manchester United. Si se analiza a fondo, son dos goles en solo nueve partidos como titular para un jugador de 22 años de edad que intenta adaptarse a un nuevo país y a una nueva liga.



Las lesiones no han ayudado al joven esloveno en ese aspecto. Pero, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer y tiene un margen de mejora, el tiempo juega a su favor una vez que se recupere.

14. Hugo Ekitiké: A

Hugo Ekitiké ha prosperado en circunstancias difíciles | Liverpool FC/GettyImages

Liverpool—79 millones de libras (106,4 millones de dólares) procedente del Eintracht de Fráncfort



El Liverpool invirtió más dinero en otros dos delanteros, pero su mejor fichaje del mercado de verano —posiblemente en cualquier posición— ha sido Hugo Ekitiké.



El francés ha cumplido con creces: ha comenzado la temporada con un gran rendimiento, ha esperado a que Alexander Isak entrara en el banquillo y ha terminado 2025 con una lluvia de goles.



La única decepción es que no ha marcado más de un gol en la Champions League.

15. Florian Wirtz: D-

Florian Wirtz ha atraído mucha atención | James Gill - Danehouse/GettyImages

Liverpool—116 millones de libras (156,2 millones de dólares) del Bayer Leverkusen



Florian Wirtz ha generado mucha controversia desde que se convirtió en el jugador más caro del fútbol británico, un récord que ya se ha superado.



Muchos han querido darle el beneficio de la duda como jugador joven en un nuevo país, mientras que otros han exigido más de todas formas, debido a su traspaso de nueve cifras. En comparación, ha tenido casi el doble de minutos que el mencionado Šeško.



Ha habido destellos de calidad y Wirtz ya tiene su primer gol con el Liverpool, pero aún queda mucho por venir en 2026 y más allá.

16. Alexander Isak: E

La primera temporada de Alexander Isak en el Liverpool difícilmente podría haber ido peor | Marc Atkins/GettyImages

Liverpool—125 millones de libras (168,4 millones de dólares) procedente del Newcastle United



Daba la impresión de que el Liverpool fichó a Hugo Ekitiké en julio porque creía que Alexander Isak no estaría disponible, antes de concretar un nuevo traspaso récord para el sueco en septiembre.



Isak llegó en baja forma, tras pasar el verano entrenando solo para intentar forzar su traspaso. Intentó recuperarse de inmediato, pero eso no parece excusa suficiente para que un jugador ya consolidado en la Premier League esté tan mal, marcando solo tres goles en 16 partidos entre todas las competiciones.



Ahora, una fractura de pierna lo mantendrá de baja hasta marzo.

