Los 20 clubes más ricos del fútbol mundial - rankeados

Las finanzas involucradas en el fútbol moderno siguen aumentando exponencialmente, alcanzando niveles sin precedentes con cada temporada que pasa.

Si bien se pueden generar importantes ingresos a nivel mundial, Europa sigue siendo el principal campo de batalla para las potencias financieras del fútbol. En particular, las cinco principales ligas del continente —la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1— concentran la mayor parte de los pesos pesados ​​comerciales.

La 29na edición de la Football Money League de Deloitte subraya la influencia económica de Europa y detalla los clubes más ricos del mundo según los ingresos obtenidos por jornadas de partidos, retransmisiones y transmisiones comerciales durante la campaña 2024-25.

Con esto en mente, aquí están los 20 clubes con los ingresos totales más altos durante la temporada pasada.

Los clubes con mayores ingresos en el fútbol mundial 2024-25 (puestos 11-20)

El West Ham se coló entre los 20 primeros | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Hay algunos nombres sorprendentes entre los 20 mejores, principalmente el West Ham United (322,8 millones de dólares), dadas sus continuas dificultades en el campo. Si bien sus ingresos cayeron un 14% entre la temporada 2023-24 y la pasada, se han colado en la clasificación por delante de sus rivales de la Premier League, Brighton & Hove Albion, Everton, Crystal Palace y Bournemouth, todos ellos ubicados entre los puestos 25 y 21.

El continuo resurgimiento del VfB Stuttgart (346,6 millones de dólares) en el fútbol nacional lo ha llevado a reingresar al top 20 de Deloitte por primera vez desde la temporada 2009-10, con un crecimiento significativo gracias a su participación en la Champions League de la temporada pasada . Se sitúa ligeramente por delante del Benfica (331,8 millones de dólares), cuya participación en el Mundial de Clubes el verano pasado lo convierte en el primer representante fuera de las cinco grandes ligas europeas desde la temporada 2020-21.

Una importante inversión saudí ha ayudado al Newcastle United (466 millones de dólares) a aumentar sus ingresos en los últimos años y se une al West Ham y al Aston Villa , catorceavo clasificado (526,7 millones de dólares), como los únicos representantes ingleses fuera del Big Six. Los Villanos se vieron impulsados ​​por su participación en la Champions League hasta los cuartos de final de la temporada pasada.

Ningún equipo italiano figura entre los 10 clubes más ricos, pero tres sí aparecen entre los 20 primeros. La Juventus (469,9 millones de dólares) ocupa el puesto 16, ligeramente por delante del Newcastle y apenas por detrás del Milán (480,1 millones de dólares). Las ganancias de los Rossoneri son insignificantes en comparación con las de sus acérrimos rivales, el Inter (628,9 millones de dólares), finalista de la Champions League la temporada pasada. A pesar de ganar la Serie A, el Nápoles ni siquiera figura entre los 30 primeros.

El Borussia Dortmund (621,6 millones de dólares) se sitúa justo detrás del Inter en el puesto 12 y, aunque todavía se mantiene a kilómetros de distancia del gigante de la Bundesliga, el Bayern Múnich, en el ranking, es cómodamente el segundo equipo más rico de Alemania.

Posición Club Ingresos 2024/25 20 West Ham 322,8 millones de dólares 19 Benfica 331,8 millones de dólares 18 Stuttgart 346,6 millones de dólares 17 Newcastle 466 millones de dólares 16 Juventus 469,9 millones de dólares 15 Milan 480,1 millones de dólares 14 Aston Villa 526,7 millones de dólares 13 Atlético de Madrid 531,7 millones de dólares 12 Borussia Dortmund 621,6 millones de dólares 11 Internazionale 628,9 millones de dólares

10. Chelsea (683,5 millones de dólares)

El Chelsea se cuela entre los 10 primeros por poco | Steve Bardens - AMA/GettyImages

El Chelsea descendió al décimo puesto en la Football Money League de Deloitte para la temporada 2023-24 y se mantiene inalterado en la clasificación según las cifras de la temporada pasada. Disfrutó de un aumento del 7% en sus ingresos, con un aumento en sus ingresos por partidos y retransmisiones a pesar de la reducción de los ingresos procedentes de acuerdos comerciales.



El éxito del Chelsea en el Mundial de Clubes ayudó a compensar una temporada sin Champions League, pero su regreso a la máxima competición europea esta temporada debería permitirle crecer en la clasificación del próximo año.

9. Tottenham Hotspur (787 millones de dólares)

El éxito del Tottenham Hotspur en la Europa League es crucial | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Al igual que su rival londinense, el Chelsea, el Tottenham Hotspur no ha ascendido ni descendido en la clasificación. Mantiene su novena posición a pesar de no participar en la Champions League ni en el Mundial de Clubes de la temporada pasada, aunque el éxito en la Europa League será crucial para obtener ingresos aún mayores en la temporada 2025-26.



El aumento del 9% del Tottenham se debe principalmente al crecimiento comercial y a los ingresos por jornada, mientras que sus ingresos por retransmisiones han disminuido debido a su ausencia en la competición más prestigiosa de Europa.

8. Manchester United (928 millones de dólares)

El Manchester United ha descendido en la clasificación | Ash Donelon/GettyImages

Las desastrosas actuaciones del Manchester United en el campo están afectando su potencial de ingresos fuera de él. Los Diablos Rojos han descendido al octavo puesto desde su cuarto puesto el año pasado, aunque sus ingresos aumentaron un tres por ciento a pesar de la reducción en los ingresos por retransmisiones.



La temporada 2024-25 marca el peor resultado histórico del United en la Football Money League y, dado que no tienen fútbol europeo de ningún tipo esta temporada, es poco probable que la situación mejore significativamente en el futuro próximo. Una derrota en la final de la Europa League ante los Spurs tendrá un enorme impacto financiero.

7. Arsenal (961,5 millones de dólares)

Los ingresos del Arsenal han crecido un 15% respecto al año pasado | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El Arsenal, aunque no ha cambiado en la clasificación, sigue en el séptimo puesto, pero disfrutó de una temporada fructífera desde el punto de vista financiero. Su aumento del 15% en los ingresos implicó un aumento significativo en los ingresos por jornadas, retransmisiones y publicidad, con más de 100 millones de dólares más en el banco en comparación con la temporada 2023-24.



Los Gunners aún tienen la capacidad de ganar el cuádruple título esta temporada y cosecharán los beneficios financieros de cualquier título conseguido, especialmente en la Premier League y la Champions League. El equipo de Mikel Arteta espera otro aumento considerable al final de la presente campaña.

6. Manchester City (970,4 millones de dólares)

El Manchester City ha caído al sexto puesto | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El Manchester City es el único equipo del top 10 que ha sufrido pérdidas de ingresos la temporada pasada. Si bien solo se trata de una leve reducción del 1% en sus ingresos, el decepcionante rendimiento de los Cityzens en el campo los ha hecho descender del segundo puesto de la clasificación al sexto.



El equipo de Pep Guardiola terminó la temporada sin títulos importantes, quedando tercero en la Premier League, perdiendo en la ronda de playoffs de la Champions League y sin lograr el título en ninguna de las copas nacionales. Sin embargo, la FA Cup o la Carabao Cup no tienen un impacto significativo en sus ganancias.

5. Liverpool (978,3 millones de dólares)

La gloria de la Premier League impulsó las ganancias del Liverpool | Jean Catuffe/GettyImages

Por primera vez en la historia de la Deloitte Football Money League, el Liverpool es el equipo con mayores ingresos de Inglaterra. Su regreso a la gloria en la Champions League y la Premier League fue clave para su aumento del 17% en ingresos, con un impresionante incremento del 34% en los ingresos por retransmisiones con respecto a la campaña anterior.



Los Reds han ascendido tres posiciones en la clasificación tras una impresionante temporada de debut con Arne Slot, aunque ese esfuerzo se verá frustrado si el Liverpool no logra clasificarse para la Champions League de la próxima temporada.

4. París Saint-Germain (979,4 millones de dólares)

El éxito del PSG en la Champions League y su participación en el Mundial de Clubes le reportaron una fortuna | Xavier Laine/GettyImages

A pesar de ganar la Champions League y llegar a la final del Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain ha descendido en la tabla. Tras pasar del tercer al cuarto puesto, el gigante francés registró un aumento del 4% en sus ingresos, debido principalmente al aumento de la inversión en retransmisiones.



Los ingresos comerciales del PSG se situaron en su nivel más bajo desde la temporada 2020-21, posiblemente debido a la marcha de superestrellas como Neymar Jr., Kylian Mbappé y Lionel Messi en los últimos años, pero sus ingresos comerciales siguen siendo enormes.

3. Bayern Múnich (1.010 millones de dólares)

El Bayern ha ascendido desde el quinto puesto el año pasado | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El éxito del Bayern de Múnich en la Bundesliga, su participación en los cuartos de final de la Champions League y su participación en el Mundial de Clubes se tradujeron en un aumento de ingresos del 12 % en la temporada 2024-25. Las ganancias aumentaron en todos los ámbitos y ayudaron al gigante alemán a ascender del quinto al tercer puesto en la clasificación.



El Bayern va camino de otra gran campaña con Vincent Kompany, con casi todas las de ganar la Bundesliga y entre los favoritos para coronarse en la Champions League al final de la temporada.

2. Barcelona (1.140 millones de dólares)

El Barcelona ha ascendido en la clasificación | Europa Press Sports/GettyImages

El Barcelona regresa al top 3 por primera vez desde la temporada 2019-20, subiendo cuatro puestos respecto a la clasificación del año pasado. La introducción de la Licencia Personal de Asientos, con una ganancia única de poco más de 80 millones de dólares, ayudó a los catalanes a aumentar sus ingresos un impresionante 27% con respecto a la temporada 2023-24.



La reapertura y la posterior finalización del Camp Nou seguirán impulsando los ingresos por jornada en la temporada 2025-26, mientras que el éxito en LaLiga y una impresionante trayectoria europea también le darán al Barça la oportunidad de mantener su puesto en el podio de la Football Money League.

1. Real Madrid (1.360 millones de dólares)

El Real Madrid vuelve a liderar la clasificación | JOSE JORDAN/GettyImages

Sorpresa, sorpresa. El Real Madrid vuelve a ser el club con mayores ingresos.



El Madrid es el único club que ha superado los 1.000 millones de euros (1.360 millones de dólares) en ingresos totales, con un aumento del 23% en los ingresos comerciales que compensa la disminución en los ingresos por día de partido, debido a que el Madrid ganó una fortuna con los acuerdos de Licencias de Asiento Personal en 2023-24.



El aumento comercial se ha financiado gracias a una mejor gestión de la mercancía y a nuevos socios comerciales, a la vez que se ha registrado un aumento constante en los ingresos por retransmisiones. En total, los ingresos del Madrid aumentaron un 11% en 2024-25.

