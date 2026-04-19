El fútbol es el deporte más popular del planeta y, como tal, necesita estadios a la altura de su enorme convocatoria. Millones de hinchas llenan semana a semana las tribunas en distintos rincones del mundo, convirtiendo a estos escenarios en verdaderos templos del deporte.

En este contexto, existen recintos que destacan no solo por su capacidad, sino también por su historia y la magnitud de los eventos que han albergado, desde finales de Mundiales hasta competiciones continentales.

A continuación, un repaso por los 20 estadios más grandes del mundo.

20. MetLife Stadium

Aerials Of New York And New Jersey Infrastructure As Stocks Rally With Gold, Dollar Falls On Fed | Bloomberg/GettyImages

Capacidad: 82.566



Con un costo de construcción cercano a los 1.700 millones de dólares, es uno de los recintos deportivos más caros del mundo.



Aunque suele ser la casa de los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets, también ha albergado numerosos partidos de fútbol a lo largo de los años y será el escenario de la final del Mundial 2026.

19. Accor Stadium

AFC Women's Asian Cup Australia Final - Japan v Australia | Sports Press Photo/GettyImages

Capacidad: 83.500



También conocido como Stadium Australia, fue construido para albergar los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.



En sus inicios llegó a tener una capacidad de 115.000 espectadores, aunque fue reducida a comienzos de los 2000. El estadio fue sede de cinco partidos del Mundial Femenino 2023, incluida la final, y además es utilizado con frecuencia por la selección de Australia.

18. Estadio Monumental

FBL-ARGENTINA-RIVER PLATE-MONUMENTAL-STADIUM | LUIS ROBAYO/GettyImages

Capacidad: 84.567



Ubicado en Buenos Aires, es la casa de River Plate y el estadio más grande no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica.



Fue sede de la final del Mundial 1978, en la que Argentina se consagró campeón, y también albergó las finales de la Copa América en 1987 y 2011.

En los próximos meses comenzarán nuevas obras que le pondrán techo a las tribunas y ampliarán su capacidad a más de 100.000 espectadores.



17. Salt Lake Stadium

FIFA U-17 World Cup India 2017 - Previews | Buda Mendes - FIFA/GettyImages

Capacidad: 85.000



Conocido oficialmente como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, es el estadio de fútbol más grande de la India.



Ubicado en Salt Lake City, en el área de Calcuta, es la casa de East Bengal FC. Rara vez se llena ya que el equipo suele promediar cerca de 20.000 espectadores por partido.

16. Borg El-Arab Stadium

A general view shows the opening ceremon | KHALED DESOUKI/GettyImages

Capacidad: 86.000



Ubicado en Amreya, fue concebido como uno de los cinco estadios de estándar internacional dentro de la candidatura de Egipto para albergar el Mundial 2010.



La FIFA otorgó finalmente la sede a Sudáfrica, pero el estadio no quedó en desuso. Hoy es utilizado habitualmente por la selección egipcia y también para partidos de la liga local.

15. Bukit Jalil National Stadium

Malaysia Opens Vaccine Site In Stadium | Annice Lyn/GettyImages

Capacidad: 87.411



Ubicado en Kuala Lumpur, es el estadio más grande que tiene el sudeste asiático.

Fue inaugurado en 1998 y funciona como la casa de la selección de Malasia. Sin lugar a dudas, uno de los escenarios deportivos más importantes de la región.

14. Estadio Azteca

FBL-WC-2026-MEX-VENUE | LUIS CORTES/GettyImages

13. Lusail Stadium

A General View Of The Lusail Stadium | NurPhoto/GettyImages

Fue uno de los ocho estadios construidos para el Mundial de Qatar 2022 y el escenario de la final entre Argentina y Francia.



En 2024 también albergó la final de la Copa Intercontinental, donde Real Madrid se impuso al Pachuca.

12. Wembley

Wembley Stadium aerial views | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Capacidad: 91.000



Este estadio no necesita presentación. Es la historia del fútbol en sí mismo. Mística pura.



Inaugurado en 2007 sobre el mismo terreno que el antiguo Wembley, se distingue por su imponente arco de 134 metros de altura, visible desde distintos puntos de Londres. Es la casa de la selección inglesa y sede habitual de las finales de FA Cup y de la EFL Cup.

11. Estadio Nacional de Pekín

Bird's Nest, Beijing National Stadium, China | Tim Graham/GettyImages

Conocido popularmente como el “Nido de Pájaro” por su particular diseño, fue construido para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2008.



Con el paso del tiempo volvió a ser protagonista en los Juegos de Invierno 2022 y también ha sido utilizado por la selección china. Su construcción tuvo un costo cercano a los 423 millones de dólares.

10. Cotton Bowl Stadium

Oklahoma v Texas | Sam Hodde/GettyImages

Capacidad: 92.100



Ubicado en Dallas, ha sido la casa de varios equipos a lo largo de su historia, entre ellos los Dallas Cowboys, los Dallas Texans y los SMU Mustangs.



El FC Dallas de la MLS lo utiliza como su sede principal y ha sido uno de los estadios utilizados durante el Mundial de 1994.

9.

Athens, Georgia, University of Georgia Sanford Football Stadium, aerial view | Jeff Greenberg/GettyImages

Capacidad: 92.746



Ubicado en Athens, Georgia, es el estadio donde juega el equipo universitario Georgia Bulldogs.



Inaugurado en 1929, además de su tradición en el fútbol americano, también fue sede del torneo de fútbol durante los Juegos Olímpicos de 1996.

8. Rose Bowl Stadium

LA28 Summer Olympic Games - Previews | Sean M. Haffey/GettyImages

Capacidad: 92.800



Ubicado en Pasadena, California, es uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.



Fue inaugurado en 1922 y es famoso por albergar el tradicional Rose Bowl Game, aunque también ha tenido un rol importante en el fútbol al ser sede de ocho partidos del Mundial de 1994, incluida la final entre Brasil e Italia.

7. FNB Stadium

TOPSHOT-FBL-WC2010-SOCCER-CITY-STADIUM-JOHANNESBURG | STF/GettyImages

Más conocido como Soccer City, es el estadio más emblemático de Sudáfrica.



Ubicado en Johannesburgo, fue inaugurado en 1989 y alcanzó reconocimiento mundial al albergar la final del Mundial 2010 entre España y los Países Bajos. Un dato extradeportivo: fue escenario de la última aparición pública de Nelson Mandela y también de su homenaje tras su fallecimiento en 2013.

6.

Egypt v New Zealand - FIFA Series 2024 Egypt | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

Capacidad: 94.940



Se inauguró en junio de 2023 y es también conocido como Misr Stadium. Posee el récord de ser el estadio más grande de Egipto y el segundo de todo el continente africano.



Con capacidad para casi 95.000 espectadores, su techo está inspirado en el tocado y el collar de la reina Nefertiti. Actualmente es utilizado por la la selección de egipcia para disputar sus partidos.

5. Camp Nou

Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

Ubicado en Les Corts, en la zona oeste de la ciudad, es el estadio de fútbol más grande de Europa y la casa del FC Barcelona.



Fue inaugurado en 1957 y actualmente ostenta una capacidad de 99.354 espectadores, aunque esa cifra aumentará hasta los 105.000 una vez finalicen las obras de remodelación iniciadas en junio de 2023.

4. Melbourne Cricket Ground

Australia v England: 2025/26 Ashes Series - Fourth Test: Day 1 | Morgan Hancock - CA/GettyImages

Capacidad: 100.024



A pesar de lo que indica su nombre, es un estadio polideportivo de enorme relevancia en Australia.



Durante el verano alberga principalmente partidos de cricket, mientras que en invierno se utiliza para el fútbol australiano. También ha sido escenario de encuentros de fútbol, incluyendo partidos de clasificación al Mundial y amistosos de los 'Socceroos', la selección australiana.

3. Ohio Stadium

Boston Red Sox v. Cincinnati Reds | Jeffrey Dean/GettyImages

Conocido como “The Horseshoe” ("La Herradura") por su particular forma, es uno de los estadios más imponentes del fútbol americano universitario.



Es la casa de los Ohio State Buckeyes, aunque también tuvo un paso por el fútbol ya que entre 1996 y 1998 fue sede de Columbus Crew. En 2024 albergó un amistoso destacado entre Chelsea y Manchester City.

2. Michigan Stadium

Manchester United v Liverpool - International Champions Cup 2018 | Andrew Powell/GettyImages

El estadio de fútbol más grande de los Estados Unidos se encuentra en Ann Arbor, estado de Michigan.



Conocido como “The Big House”, fue inaugurado en 1927 y es la casa de los Michigan Wolverines, aunque también ha albergado partidos de fútbol en distintas ocasiones.

1. Estadio Rungrado Primero de Mayo

Rungrado 1st of May Stadium | IMAGO/Deposit Photos

El estadio de fútbol más grande del mundo se encuentra en un país con poca tradición futbolística. Estamos hablando del Estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Pyongyang, capital de la misteriosa Corea del Norte.



En sus inicios llegó a superar los 150.000 espectadores, aunque su capacidad fue reducida tras las remodelaciones realizadas en 2014. Actualmente es utilizado por la selección de fútbol nacional para disputar sus partidos.