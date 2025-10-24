Los 20 mejores tridentes ofensivos en la historia del fútbol

Vamos a ver que lista de 20 tridentes ofensivos son los mejores de la historia. Ponerles en orden de peor a mejor es muy difícil, ya que en muchas ocasiones es algo subjetivo, lo que está claro es que son auténticas ternas históricas.

20. Ibrahimovic, Adriano y Dejan Stankovic | Inter de Milán

Ibrahimovic-Adriano | Claudio Villa/GettyImages

El Inter dominó Italia durante varios años gracias a que tenía a los dos mejores delanteros centros del mundo, Ibrahimovic y Adriano, y a un gran asistente como Stankovic. El conjunto neroazzurro tenía además una plantilla muy completa con grandes jugadores en el resto de posiciones. En esta etapa, consiguieron dominar la Serie A ganándola tres veces consecutivas en 2007, 2008 y 2009.

19. Kluivert, Overmars y Litmanen | Ajax

Kluivert-Overmars-Litmanen | VI-Images/GettyImages

El Ajax de de la década de los 90 cosechó muchos títulos nacionales, pero además se alzó en 1995 con la Champions League, pasando a la historia. Su principal virtud era el juego desplegado en torno a la idea de van Gaal, pero el tridente conformado por Kluivert, Overmars y Litmanen, dio mucho rendimiento al equipo.

18. Lewandowski, Götze y Kagawa | Borussia Dortmund

Lewandowski-Götze | Denis Doyle/GettyImages

El Borussia de Dortmund, tras una grave crisis económica que casi les acaba costando la desaparición, consiguió recuperarse y conformar un equipo que consiguió ganar la Bundesliga dos años consecutivos, en 2011 y 2012, además de llegar a la final de Champions en 2013 vapuleando al Real Madrid en semifinales. Todos estos éxitos, se debieron en gran parte a su entrenador, Klopp, y a su tridente ofensivo conformado por el goleador polaco Lewandowski, y por Götze y Kagawa, quiénes les suministraban pases imposibles.

17. Kaká, Shevchenko y Hernán Crespo | AC Milán

Kaká-Shevchenko-Crespo | Alex Livesey/GettyImages

Otra de las delanteras míticas de principios de los 2000 es la conformada por Kaká, Shevchenko y Crespo en el Milan. Pocos tridentes se completaban tan bien el uno al otro, pues las carencias de uno, las suplía su compañero. El conjunto entrenado por Ancelotti se alzó con la Champions en 2007 y consiguió el título de liga en 2004.

16. Cristiano Ronaldo, Benzema y Di María | Real Madrid

Cristiano Ronaldo-Benzema-Di María | Denis Doyle/GettyImages

El Real Madrid de Mourinho tuvo la difícil papeleta de coexistir con el FC Barcelona de Pep Guardiola, uno de los mejores equipos de la historia. Es por eso que este tridente, tan solo consiguió una liga y una Copa del Rey, pero teniendo en cuenta al equipo al que se enfrentaban, estas victorias valen más. Benzema, Cristiano y Di María se hartaron de anotar goles en las temporadas con Mourinho y para la historia queda el cabezazo de Cristiano tras el centro del "fideo" que le dio al Madrid la victoria en la final de Copa ante el Barça.

15. Bergkamp, Henry y Pirés | Arsenal

Bergkamp-Henry-Pirés | ODD ANDERSEN/GettyImages

En 2002 el Arsenal de los "invencibles" ganó la Premier sin perder un solo partido, en gran parte gracias a que a Henry y Bergkamp se le caían los goles, y a Pirés les encontraba en todo momento para asistirles. Juntos conformaron un tridente histórico que ganó otra Premier en 2004 y alcanzó la final de la Champions en 2006, todo ello de la mano de Wenger dirigiendo desde el banquillo.

14. Lewandowski, Coman y Gnabry | Bayern Múnich

Lewandowski-Coman-Gnabry | Alexander Hassenstein/GettyImages

En 2020 Hans-Dieter Flick fue llamado para recuperar al Bayern de Múnich tras una primera mitad de temporada desastrosa que lo tenía alejado de la pelea por la liga. El alemán confió en Coman y Gnabry en los extremos, recuperando la fórmula que había funcionado con Robben y Ribery años atrás, y reactivó a Lewandowski, que terminó bota de oro. La temporada terminó con triplete para el Bayern y con un histórico 8-2 al Barça en cuartos de final. Estos tres futbolistas fueron imparables.

13. Butragueño, Hugo Sánchez y Míchel | Real Madrid

Los mejores tridentes tienen un nombre, y a este se le apodó la "Quinta del Buitre", por el delantero madridista Butragueño que era apodado así. Michel era el jugador que desbordaba y centraba desde la banda para que Hugo Sánchez rematara, mientras que Butragueño era un jugador más de interior, que trataba de conectar con los centrocampistas y buscar desmarques. Un auténtico equipo de leyenda que conquisto seis ligas y dos Copas de la UEFA y tres Copas del Rey.

12. Messi, Villa y Pedro | FC Barcelona

Villa-Messi-Pedro | Jasper Juinen/GettyImages

Con la llegada de Villa después de ser el máximo goleador del Mundial de 2010, el Barça se aseguró un tridente histórico junto al mejor jugador del mundo y Pedro, que había irrumpido en el club con gran fuerza, quitándole el puesto incluso a Henry. Juntos ganaron un triplete en 2010 y formaron parte de una de las etapas más dulces del Barça por juego y resultados.

11. Klose, Müller y Özil | Alemania

Klose-Müller-Özil | PATRIK STOLLARZ/GettyImages

La selección alemana llevaba varios años teniendo buenos resultados internacionales y dejando grandes sensaciones, pero no fue hasta el Mundial 2014 que explotó, gracias en parte al estado de forma de sus atacantes, Klose, Muller y Özil. El tridente lideró las estadísticas de goles y asistencias, y consiguió llegar a la final tras arrollar a Brasil en Maracaná por 7 goles a 1. En la final venció a la Argentina de Messi en la prórroga.

10. Cristiano Ronaldo, Rooney y Tévez | Manchester United

Wayne Rooney-Cristiano Ronaldo | Clive Brunskill/GettyImages

El Manchester United dominó la Premier y Europa tras juntar a Cristiano, Rooney y Tévez a las órdenes de Ferguson. Juntos ganaron la Champions en 2008 y llegaron a la final en 2009, donde el mejor Barça de la historia les venció. En Inglaterra, ganaron la Premier en 2007, 2008 y 2009.

9. Robben, Ribery y Müller | Bayern Múnich

Ribery-Müller-Robben | Christof Koepsel/GettyImages

El Bayern Múnich domina casi siempre la Bundesliga, pero con este trío ofensivo fue imparable. Además, de la mano de Heynckes en el banquillo, consiguieron ganar la Champions en 2013. El rendimiento de estos jugadores fue tal que al equipo se le conocía también como al Bayern de "Robbery" ya que la influencia de estos dos jugadores fue total.

8. Salah, Firmino y Mané | Liverpool

Mané-Salah-Firmino | PHIL NOBLE/GettyImages

A veces los mejores tridentes no son los conformados por los mejores jugadores, si no por los que mejor se complementan. En el Liverpool de Klopp en los últimos años, Mané, Firmino y Salah han conseguido ser un trío casi imparable cuando están al máximo. Con ellos el Liverpool consiguió su primera Premier League en 2020 y ganar la Champions en 2019. Además, alcanzaron la final en 2018, año en el que también se les escapó la liga por un punto respecto al City.

7. George Best, Bobby Charlton y Denis Law | Manchester United

Best-Charlton-Law | Getty Images/GettyImages

La conocida en Inglaterra como United Trinity juntó a tres de los mejores jugadores británicos de la historia. Juntos, el Manchester United se recuperó del duro golpe de la tragedia de Múnich, en la que muchos integrantes de la plantilla fallecieron, y ganaron la liga inglesa en el 65 y el 67, además de la Copa de Europa en el 68.

6. Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho | Brasil

Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho | PASCAL GUYOT/GettyImages

En 2002 la selección de Brasil consiguió juntar en el mismo equipo a Ronaldinho, Ronaldo y Rivaldo, pura magia al servicio de un equipo que fue imparable en el Mundial de Korea y Japón. En la final, nada pudo hacer una buena selección alemana contra la canarinha, que se impuso 2-0 con dos goles de Ronaldo.

5. Pelé, Garrincha y Vava | Brasil

Pelé-Garrincha-Vava | -/GettyImages

La legendaria Brasil que conquistó dos Mundiales, en 1958 y 1962 le debe gran parte del éxito a Pelé, pero lo que pocos conocen es que el astro brasileño estaba muy bien rodeado arriba. Garrincha y Vava fueron dos jugadores de gran talento que junto a Pelé, conformaron uno de los mejores tríos ofensivos de la historia.

4. Messi, Eto'o y Henry | FC Barcelona

Messi-Eto'o-Henry | AFP/GettyImages

En la primera temporada de Guardiola sal frente del Barça consiguió crear un estilo propio que llevaría al equipo a ganar un triplete histórico. Pero gran parte del éxito se debe al tridente conformado por un Eto'o al que se le caían los goles, un Henry en su última etapa pero con el talento intacto y un Messi que explotó esa campaña. Sin olvidar por supuesto al centro del campo conformado por Iniesta y Xavi.

3. Di Stéfano, Puskas y Gento | Real Madrid

Di Stéfano-Puskas-Gento | -/GettyImages

La llegada de Di Stéfano y Puskas al Madrid en un fútbol en el que era algo inusual contar con extranjeros revolucionó este deporte ya que, al juntar a varios de los mejores jugadores del mundo, el Madrid cosechó una gran cantidad de títulos. entre ellos 8 ligas y 5 Copas de Europa. Gento fue el acompañante perfecto para estos delanteros con su desborde y gran capacidad para asistir.

2. Messi, Neymar y Suárez | FC Barcelona

Luis Suárez-Neymar-Lionel Messi | David Ramos/GettyImages

En términos de talento la MSN probablemente haya sido el mejor tridente, pues se juntaron dos de los mejores jugadores del mundo como son Neymar y Messi, junto al mejor delantero puro, Suárez. La temporada del triplete con Luis Enrique batieron todos los récords. Quizás el siguiente trío de la lista, por su constancia en el tiempo, y cantidad de Champions conseguidas, le supere en el top, todo depende de lo que más pese para cada uno.

1. Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale | Real Madrid

Benzema-Cristiano-Bale | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Este trío, conocido como la BBC, fue una auténtica máquina de marcar goles. El Real Madrid se benefició de este tridente y con Ancelotti al mando en primer lugar, y luego con Zidane, consiguieron una liga, una copa y cuatro Champions League. Cristiano Ronaldo fue Balón de Oro y Bale y Benzema dieron un rendimiento extraordinario.