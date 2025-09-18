El Deportivo Toluca es uno de los grandes de México y sus 10 títulos lo respaldan. Uno de los mejores equipos de la liga, el que mejor ficha y cuna de grandes canteranos que se han hecho hueco en la historia del club toluqueño.

Aquí presentamos a los mejores futbolistas que han pasado por la institución:

1. José Saturnino Cardozo "El Diablo Mayor"

José Saturnino Cardozo | IMAGO

El paraguayo llego a los Diablos en diciembre de 1994, con tan solo 22 años, el inicio no fue alentador para el paraguayo ya que se lesiono y estuvo casi un año fuera de las canchas, pero la directiva le tuvo paciencia y confianza, y eso le basto al golpeador; de la mano del Ojitos Meza se convirtió en un depredador del área. En el Verano de 1998 los diablos se proclamaron Campeones y Pepe Cardozo campeón de goleo y referente del cuadro que dirigía Meza.



El diablo mayor tuvo su época de ensueño con Toluca , al marcar 29 goles en 19 partidos y convertirse en el monarca de goleo con más tantos en un torneo corto, cifra que está muy lejos de romperse actualmente.



Su olfato goleador , colocaron al paraguayo en la cumbre mundial como máximo goleador mundial de la temporada 2002-2003 según la IFFHS con la cifra de 58 anotaciones.



Con el cuadro mexiquense logro 4 títulos de liga y una Copa de Campeones de la CONCACAF, además de convertirse en el máximo artillero del club con 258 dianas.

2. Hernán Cristante

El mejor guardameta en la historia del club, mas de 14 años en el club y 5 veces campeón con el conjunto rojo. cuenta con el récord de imbatibilidad de toda la historia en la Liga Mexicana, con 772 minutos sin recibir gol.

3. Antonio Naelson ‘Sinha’

Antonio Naelson | IMAGO

El brasileño naturalizado mexicano. Su talento, magia, técnica y elegancia lo llevaron a colocarse entre los grandes. El segundo máximo jugador con títulos al levantar la copa 5 veces , Verano 2000, Torneo Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010.

4. Vicente Sánchez

Junto a Cardozo formaron uno de los ataques mas peligrosos que han existido en la liga mexicana. Con los diablos solo obtuvo dos títulos de liga en 2002 y 2005, Sánchez logro colocarse en el podio de los máximos anotadores, el tercero con 85 goles. Uruguayo peligroso y habilidoso que desquicio a varios defensas.

5. José Manuel Abundis

José Manuel Abundis | IMAGO

Un depredador del área, uno de los mejores delanteros en la historia de Toluca, cuarto mejor goleador; consiguió 4 títulos de liga. Entra entre los mejores atacantes que ha tenido el club.

6. Paulo Da Silva

Paulo Da Silva | Gary A. Vasquez-Imagn Images

El gran capitán. El jugador paraguayo , logro dos campeonatos en 2003 y 2009, líder en la defensa choricera y uno de los mejores rematadores de cabeza de la liga, lo llevaron a ser un emblema del club.

7. Amaury Epaminondas

El brasileño solo jugo dos temporadas en club escarlata, pero eso le basto para convertirse en campeón de goleo con 21 dianas y ser el primer jugador en alzarse con el titulo para un jugador toluqueño. Bicampeón en la temporada 66-67 y 67-68.

8. Carlos María Morales

Carlos María Morales | IMAGO

Otro uruguayo que marco época, junto a Cardozo formaron una dupla letal, llevándolo a ser el el quinto máximo goleador del club, con 84 tantos. Conquisto dos títulos como jugador choricero.

9. Alfredo Talavera

Alfredo Talavera | Kirby Lee-Imagn Images

Uno de los mejores arqueros mexicanos, sus atajadas y vuelos espectaculares ya son parte de la historia del club y llevarlo a ser convocado por la Selección Mexicana en varias ocasiones. Solo cuenta con un Campeonato con los diablos.

10. Héctor Mancilla

Su olfato lo colocan como el octavo máximo goleador de los diablos con 64 anotaciones y ser un referente del ataque en múltiples torneos; además de conseguir dos títulos de liga y un par de campeonatos de goleo.

11. Carlos Esquivel

Carlos Esquivel | Ed Szczepanski-Imagn Images

Gran atacante con habilidades de extremo, marco 45 goles como diablo y tres campeonatos de liga. Su nivel lo llevó a ser considerado uno de los mejores mexicanos en su posición.

12. Enrique Triverio

Llego para el Apertura 2015, rápidamente mostró sus habilidades, no consiguió levantar títulos pero dejo su huella , marcando en 29 ocasiones. Desafortunadamente, no logró mantenerse constante para estar más arriba en la lista.

13. Rafael García

‘El Chiquis’ fue un volante de gran rendimiento con los Diablos, ganó la liga en cuatro ocasiones entre 1998 y 2002. Recordado por su polémica convocatoria a selección mexicana, a veces se olvida que fue un excelente futbolista.

14. Martín Romagnoli

Llegó en 2008, se convirtió en uno de los mejores contenciones de la liga. Fue campeón en el Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Mediocampista muy completo y de los mejores recuperadores de su época.

15. Manuel de la Torre

Manuel de la Torre | IMAGO

Lateral izquierdo, de extracción ‘auriazul’, que llegó a Toluca en 2004. Fue campeón de liga tres veces. Poco recordado con los Diablos, pero sumamente cumplidor.

16. Vicente Pereda

‘El Diablo Mayor’ fue, por 31 años, el máximo goleador en la historia del Toluca. Simplemente una leyenda de Toluca.

17. Juan Dosal

"El General", Bicampeón rojo en las temporadas 66-67 y 67-68 y campeón de Concacaf en 1968. También es recordado por su paso por la televisión nacional mexicana.

18. Salvador Carmona

Salvador Carmona | IMAGO

Llegó a ser considerado como el mejor lateral del fútbol mexicano. Campeón de liga en cuatro ocasiones, entre 1998 y 2002. Un grandísimo futbolista que tuvo un final de carrera sumamente extraño.

19. Héctor Hugo Eugui

Su poderosísima pierna izquierda dejó maravillados a los asistentes a la Bombonera. Eugui fue campeón en la temporada 1974-1975. Además, un gran director técnico que hizo historia con Indios de Juárez.

20. Edgar Dueñas

11 años defendiendo la playera escarlata; campeón en el Apertura 2005, 2008 y Bicentenario 2010. Futbolista de pocos reflectores, pero siempre cumpliendo con su trabajo.

21. Sergio Amaury Ponce

Jugador plurifuncional, canterano, que fue campeón en tres ocasiones. Realmente podía jugar de todo y siempre estaba a disposición de lo que su equipo necesitara.