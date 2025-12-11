Los 25 mejores jugadores en la historia del Arsenal - rankeados

Pese a sufrir una sequía de títulos de Premier League que supera los 20 años, el Arsenal sigue siendo uno de los equipos más grandes y dominantes en la historia del fútbol inglés.

Con nada menos que 49 coronaciones oficiales en su haber, incluyendo 13 en la categoría dorada, los Gunners son el tercer equipo de mayor éxito en la historia de su país, sólo superados por los tradicionales Manchester United y Liverpool.

Desde su equipo triunfal de la década de los 30 hasta los famosos "Invencibles" de Arsène Wenger (2003/2024), el popular club del norte de Londres ha contado con jugadores realmente magníficos a lo largo de los años, los cuales han catapultado a la citada entidad a la gloria eterna, ya sean magníficos porteros, así como veloces laterales, sólidos centrales, maestros del centro del campo y por su puesto, atacantes letales.

Por consiguiente, se presentará un ranking con los mejores 25 futbolistas de todos los tiempos en el Arsenal.

25. Lee Dixon

Lee Dixon | SNS Group/GettyImages

El legado de Dixon en la divisa cañonera se resume en un impresionante currículum que incluye 619 partidos (la cuarta mayor cantidad en la historia de la institución), cuatro títulos ligueros y tres FA Cup.



Inteligente, rápido y poco propenso a errores, pocos carrileros diestros lograron superar al nacido en Manchester en su mejor momento.

24. Pat Rice

Pat Rice | Mirrorpix/GettyImages

Antes de que el Arsenal disfrutara de Declan (actual centrocampista y pieza importante del equipo), contaba con otro Rice, Pat, quien disputó más de 500 partidos para la divisa entre 1964 y 1980, ayudándola a conseguir un famoso doblete (liga y FA Cup) en la 1970/1971, además de otra FA Cup en 1979 en rol de capitán general.



Trabajador incansable y lateral derecho sensato, Pat Rice se convirtió tiempo después en el segundo entrenador de Wenger, una mancuerna que guio a los Gunners hacia grandes logros, del calibre de dos dobletes de liga y copa.

23. Bukayo Saka

Bukayo Saka | James Gill - Danehouse/GettyImages

Con apenas 24 primaveras, el eléctrico extremo derecho (a perfil cambiado porque es zurdo natural) ya es todo un referente moderno en el Emirates Stadium.



Es que aunado a ser canterano, el internacional con Inglaterra acumula 282 apariciones oficiales como cañonero, marcando 77 tantos y agregando 73 pases de anotación (quinto en la lista histórica), junto al factor de coleccionar dos Community Shield (Supercopa inglesa) y una FA Cup. En definitiva, si la oncena que hoy entrena Mikel Arteta, puntero de la Premier, termina llevándose dicha competición, Saka seguramente será uno de los artífices.

22. John Radford

John Radford | Mirrorpix/GettyImages

El quinto máximo realizador vitalicio del club londinense (128) es decimoprimero en cotejos disputados con semejante uniforme, lo que muestra su impacto y longevidad allí.



Por si fuera poco, totalizó cinco títulos en Highbury, destacando el doblete de liga y FA Cup en la 1970/1971 y la vieja Copa de Ferias en la1969/1970.

21. Martin Keown

Martin Keown | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Los aficionados probablemente conozcan mejor a Martin Keown por ser el hombre que amedrentó al "killer" estrella del Manchester United, Ruud van Nistelrooy, luego que este fallara un penalti en 2003, en un apasionado encuentro, ahora conocido como "la Batalla de Old Trafford". No obstante, el otrora central resultó mucho más que ese momento.



Aunque no siempre fue del todo elegante y a menudo se vio envuelto en controversias, Keown se convirtió en un guerrero incansable que no se detendría ante nada para asegurar que su Arsenal triunfara, al punto que perteneció a plantillas que festejaron 10 entorcados.

20. Alexis Sánchez

Alexis Sánchez | Stuart MacFarlane/GettyImages

A pesar de salir campeón de España con el Barcelona y de la Serie A italiana, en un par de ocasiones, con el Inter de Milán, el "prime" del Niño Maravilla arribó en la escuadra británica.



No en vano y en "sólo" tres campañas y media, quien es considerado uno de los cinco mejores chilenos de siempre fue la luminaria de un equipo londinense que, en una época lejana a ser ganadora, conquistó tres Community Shield y dos FA Cup, aunado a conseguir 80 dianas (puesto 26 en el club).

19. Marc Overmars

Marc Overmars | Michael Steele - EMPICS/GettyImages

Reconocido como un joven prodigio procedente del Ajax, el veloz extremo neerlandés se incorporó al Arsenal en 1997 con una sólida reputación, no sólo por su deslumbrante juego de banda; también por su bagaje exitoso en representación del gigante de Amsterdam.



En consecuencia, el correcaminos tulipán arrasó en el fútbol inglés al anotar 40 goles, dando 33 asistencias y desempeñando un papel clave en la obtención del doblete (Premier League-FA Cup) de la 1997/1998.

18. David Rocastle

David Rocastle | Mark Leech/Offside/GettyImages

El difunto y antiguo volante mixto era un caballero fuera del campo, mientras que dentro, se transformó en un futbolista competitivo y comprometido, digno de admiración.



Rocastle marcó 34 dianas y ganó dos títulos de Primera División en siete temporadas con los Gunners, erigiéndose en una de las estrellas afrocaribeñas más destacadas de su generación. Un elemento adelantado a su tiempo y que también combinaba velocidad con un estilo deslumbrante en una época en la que el físico se priorizaba sobre la técnica.

17. Fredrik Ljungberg

Fredrik Ljungberg | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En cuanto a estrenos como cañonero se refiere, el del sueco, en 1998, resultó de lo mejor. Luciendo su famosa cresta roja, Freddie salió del banquillo para vacunar al rival de moda en ese entonces, el ManU, en una contundente victoria de 3-0.



Si bien es cierto, Remolacha tardó un poco en encontrar su ritmo después de eso, terminó consolidándose dentro de los activos clave del club, al punto que accionó de titular en rol de extremo durante la zafra 2001/2002, la cual le valió el premio al Mejor Jugador de la Premier, y en la 2003/2004 de "Los Invencibles".

16. Liam Brady

Conocido como "Chippy" por su pasión por el fish and chips, el irlandés demostró ser Gunner desde pequeñito.



En efecto, tras ascender en la cantera del Arsenal, este centrocampista ofensivo de extraordinario talento, dotado de una zurda excepcional, disputó más de 300 partidos con la entidad en cuestión, anotando 59 goles y desempeñando un papel crucial en el triunfo en la Copa FA de 1979.

15. Cliff Bastin

Cliff Bastin | PA Images/GettyImages

El tercer mayor goleador histórico de los Cañoneros (178) pasó gran parte de su carrera accionando de extremo izquierdo en lugar de delantero centro, por lo que dicha cifra se hace aún más impresionante.



Figura clave del dominante Arsenal que obtuvo cinco campeonatos de Primera División y dos FA durante la década de los 30, Bastin ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Inglés en 2009.

14. Sol Campbell

Sol Campbell | Stuart MacFarlane/GettyImages

El legendario ex zaguero central causó un gran revuelo cuando dejó al Tottenham Hotspur para unirse al archienemigo del norte de Londres en 2001. Pues la afición de los Spurs nunca lo ha perdonado, pero la de los Gunners le ha estado agradecida desde entonces.



Es que Campbell ganó tres FA Cup y dos Premier League bajo las órdenes de Wenger, la última de las cuales llegó en la legendaria temporada de los "Invencibles". Asimismo, estuvo cerca de darle al mismo Arsenal la corona de Champions League; sin embargo, su tanto de cabeza en el primer tiempo de la final de Paris en 2006, ante el Barça de Ronaldinho, fue remontado por el conjunto catalán en la segunda mitad.

13. Paul Merson

Paul Merson | Mark Leech/Offside/GettyImages

Al hablar de Merson, sus problemas extradeportivos (alcoholismo y ludopatía) suelen ser el centro de atención; no obstante, sus logros y prestaciones con los de Highbury a finales de los 80's y e inicios de los 90's son inolvidables.



Dos veces monarca de liga y Jugador Joven del Año den 1989, Merse exhibía magia y una capacidad de crear momentos de brillantez y descifrar las defensas rivales con regates, pases filtrados y disparos precisos, sin olvidar que no tenía problemas en trabajar en el ida y vuelta.

12. Charlie George

George inauguró su nombre en la historia cañonera con su impresionante gol de la victoria en la prórroga contra el Liverpool en la final de la FA Cup de 1971.



Claro está, el también canterano fue mucho más que esa diana icónica, dado que empujó a los londinenses a conseguir el trofeo de la Primera División en el mismo ejercicio. De no haber sido por una serie de lesiones y su tendencia a la indisciplina, su legado pudo ser todavía mayor.

11. Robin van Persie

Robin van Persie | Stuart MacFarlane/GettyImages

Pocos atacantes en el siglo XXI con mejor zurda que RVP, especialmente al rematar de volea. El cuarto máximo rompe redes vitalicio del Arsenal (132) totalizó 48 goles en la Premier, en apenas 63 partidos.



Aunque su fichaje por el United en 2012 le quitó el cariño de los hinchas en el Emirates Stadium, muchos de los goles del neerlandés en el norte de Londres significaron obras dignas de videojuegos.

10. David O'Leary

David O'Leary | Mark Leech/Offside/GettyImages

El número uno en la lista eterna en apariciones con los Cañoneros (697), pasó casi toda su carrera en ese equipo, retirándose en 1995 tras lograr dos liga, dos FA Cup y dos Copas de la Liga, junto al hecho de ser nombrado tres veces miembro del Equipo del Año de la PFA.



Sorprendentemente, debido a su papel de central, terminó su carrera profesional sin recibir una sola tarjeta roja (tampoco con la selección irlandesa), dato que demuestra su compostura y capacidad para mantener la calma bajo presión en el corazón de la retaguardia.

9. David Seaman

David Seaman | Stuart MacFarlane/GettyImages

Gran coleta y aún mejor portero. Los rapidísimos reflejos y la fiabilidad de Safe Hands (Manos Seguras) ayudaron a la institución que hacía vida por aquellos tiempos en el viejo Highbury a conseguir tres cetros ligueros, cuatro coperos y una Copa de la Liga durante 13 contiendas.



Su legendaria parada contra el Sheffield United en la semifinal de la FA Cup de 2003, donde detuvo de forma increíble el cabezazo a corta distancia, y sobre la línea, de Paul Peschisolido, pasó a los anales del balompié inglés.

8. Robert Pires

Robert Pires | David Price/GettyImages

Sin dudas, "elegante" es el calificativo idóneo para D'Artagnan, quien espacio durante la primera mitad de la década del 2000 destrozando por fuera a las defensas de la Premier.



A partir de sus hábiles toques de primera y eslálones en conducción, en especial comenzando por la izquierda, el galo lo hizo todo con estilo y clase, incluyendo 84 dianas y 63 pases de anotación en seis cursos, cargados de trofeos con Arsène Wenger.

7. Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas | Mark Leech/Offside/GettyImages

Si este listado se basara únicamente en habilidad y talento futbolístico, el campeón del mundo en 2010, y de Europa en 2008 y 2012, siempre con España, estaría incluso en el top 5.



Producto de la prestigiosa academia La Masia, del Barcelona, ​​Cesc se erigió en uno de los centrocampistas de mayor impacto en su generación. Un genio creativo, cuyas 97 asistencias lo ubican tercero en el escalafón histórico de los Cañoneros, resaltando las 17 de la 2007/2008 y las 15 de la 2009/2010. Solamente su amor por los blaugranas, quienes lo tentaron en la era dorada de su amigo Leo Messi, privó al actual entrenador del Como italiano de fungir en plan de jugador franquicia en el norte de Londres, al margen de que, posteriormente, volvió a la capital inglesa, pero al oeste, para fichar por el Chelsea.

6. Ashley Cole

Ashley Cole | Stuart MacFarlane/GettyImages

"Cashley", como se le conoce ahora en clave Arsenal, siempre estará en el apartado de los "malos" de la afición debido a su decisión de orquestar en secreto un traspaso de alto perfil al Chelsea en 2006. No obstante, es innegable que el antiguo miembro de los Three Lions es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos de los Gunners, y quizás de la Premier.



Pieza clave en los dos coronaciones ligueras de este siglo, siempre con

Wenger en el banquillo, el elegido tres veces consecutivas para el Equipo del Año de la PFA (2003-2005) fue una auténtica estrella en su demarcación.

5. Tony Adams

Tony Adams | Mark Leech/Offside/GettyImages

Nadie duda de que Tony Adams resultó el mejor capitán que accionó en Highbury (nunca pisó el Emirates en activo), dado que mostró una presencia imponente e imposible de ignorar.



Pese a que no lucía como el defensa más dotado técnicamente, el segundo en el ranking de encuentros jugados con los Gunners era valiente, físico y totalmente comprometido, arriesgando su cuerpo a menudo en pro de detener al rival. Su liderazgo vocal y actitud amenazante intimidaban a oponentes y a sus propios compañeros, a quienes no temía reprender cuando no cumplían con sus responsabilidades. Asimismo, su carácter se transformó en gen ganador, tanto que comanda a los representantes del Arsenal en campeonatos logrados, cortesía de 12 (empatado con Ray Parlour).

4. Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp | Stuart MacFarlane/GettyImages

El genio de La Oranje en los 90's es el favorito de muchas leyendas de los 2000's, en buena medida gracias al espectacular giro y definición completado contra el Newcastle en 2002, considerado por algunos el mejor gol en la historia de la Premier League, o su estratosférico toque y volea contra el Leicester City, igual que su impresionante control y disparo versus Argentina en el Mundial de 1998.



Bergkamp representaba el talento puro, mientras cosecha la octava casilla eterna en anotación dentro de los Cañoneros (120), la tercera en títulos (11) y la primera en el rubro de asistencias (120), en un global de 422 desafíos (15to).

3. Ian Wright

Ian Wright | Mark Leech/Offside/GettyImages

Adorado por la afición motivado a su brillantez en el campo y carisma, humildad y labor benéfica afuera, el otrora atacante zurdo es una leyenda en toda la extensión de la palabra en el Reino Unido.



Igualmente, Wright fue una auténtica máquina aniquiladora, dado que las 185 veces que vacunó las redes lo ubican en la segunda posición en un Arsenal al que empujó a cinco conquistas, entre ellas una Premier y una Recopa UEFA.

2. Patrick Vieira

Patrick Vieira | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El francés era lo más cercano a la perfección en la medular, pues resultó un monstruo que infundió miedo en el ámbito Premier y a nivel continental durante las décadas de los 90 y 2000, a raíz de su imponente presencia física, carácter combativo y calidad con el balón en los pies.



Seleccionado para el Equipo del Año de la PFA en seis ejercicios al hilo (1999-2004), Vieira personificó lo bueno del Arsenal de Wenger en su apogeo: una combinación perfecta de fuerza, técnica y liderazgo, vitales en "Los Invencibles" y en la consecución de 10 entorchados.

1. Thierry Henry

Thierry Henry | Stuart MacFarlane/GettyImages

Imposible discutir en el Arsenal a un doble finalista al Balón de Oro (Plata en 2003 y Bronce en 2006) con esa camiseta, y quien es probablemente el mejor jugador en la historia de la Liga Premier.



Titi era una fuerza de la naturaleza, devastadora en el último tercio del engramado a base de velocidad y regate, aunado a una inusual sutileza al momento de tener la pelota, pero que hacía que todo pareciera natural. La prestación de esta leyenda mundial en Highbury y, en menor grado, en el Emirates, resultó tan brutal que comanda fácilmente la categoría de anotaciones (228), con un segundo lugar en asistencias (101) a lo largo de 377 compromisos, y agregando siete títulos, dos MVP de la principal división inglesa, y cuatro cetros de goleo.

