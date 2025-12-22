Los 25 mejores jugadores en la historia del Manchester City - rankeados

Al margen de gustos y sostenido por su músculo financiero, nadie puede dudar que el Manchester City ha reescrito la historia del fútbol inglés, colándose también en la élite continental y mundial.

No en vano, los Sky Blues pasaron de celebrar "apenas" ocho títulos oficiales (sin incluir categorías distintas a la máxima de Inglaterra) en sus primeros 130 años de vida, a la notable cifra de 24 en la reciente década y media, en una prueba del crecimiento insaciable de un club que, más allá del citado poderío económico, viene siendo modélico a nivel estructural y deportivo.

De hecho, en un abrir y cerrar de ojos los Citizens escalaron desde el lugar decimocuarto en coronaciones de Premier League/Primera División con dos, a la cuarta posición cortesía de 10 (ocho de ellas a partir del 2012); sólo superados por los tradicionales Manchester United (20), Liverpool (20) y Arsenal (13). Un dato que también muestra la calidad de los futbolistas que han pasado recientemente o se mantienen brillando en el Etihad Stadium.

De ese modo, la ocasión es idónea a fin de presentar un ranking de los mejores jugadores de siempre del City, con clara tendencia hacia las estrellas que han representado a dicha entidad en los últimos tiempos.

25. Carlos Tévez

Carlos Tévez | Michael Regan - The FA/GettyImages

Es cierto que apenas participó en tres celebraciones de títulos, pero nadie debe olvidar que El Apache fue el rostro del cambio de era en el Etihad; de perdedora a ganadora, ya que se convirtió en el primer gran fichaje del club una vez concretada la adquisición por parte del Abu Dhabi United Group, en el verano de 2009 y procedente, nada menos que del rival citadino, un ManU que venía de disputar dos finales seguidas de UEFA Champions League.



De hecho y pese a salir por la puerta de atrás, quien es uno de los mayores ídolos históricos de Boca Juniors ocupa la casilla 22 de goleo histórico en el cuadro sky blue, cortesía de 73 dianas en 148 desafíos oficiales. Dichos argumentos hacen que Tévez desplace de este listado a Joe Corrigan o Alan Oakes, los dos futbolistas con más compromisos de por vida en representación de los mancunianos, producto de 572 y 516 respectivamente.

24. Riyad Mahrez

Riyad Mahrez | NurPhoto/GettyImages

Aunque perdió la titularidad en su quinta y última temporada en el Etihad (2022/2023), justo cuando los entrenados por Pep Guardiola obtuvieron el Triplete europeo, el argelino se marchó con 11 coronaciones colectivas, aunado a ocupar la octava posición vitalicia en asistencias (59) dentro de la mencionada institución y la decimoséptima en anotaciones (78),



Sin dudas, los endiablados regates en espacios largos y reducidos del hoy miembro del Al-Ahli árabe, y su facilidad para destrabar partidos, quedarán en el recuerdo eternos de los fans citizens.

23. Bert Trautmann

Bert Trautmann | PA Images/GettyImages

El fallecido alemán se transformó en el primer referente de la portería azul cielo, demostrando su amor por esos colores al actuar con el cuello roto en la final de la FA Cup conquistada en 1956; el único entorchado que levantó allí en década y media.



El impacto general del teutón, cuarto en apariciones de todos los tiempos con el ManCity (480 encuentros), durante aquella 55/56 quedó evidenciado al quedarse con el premio Futbolista del Año en Inglaterra.

22. Joe Hart

Joe Hart | GLYN KIRK/GettyImages

Antes de Ederson Moraes, el ciclo triunfador del conjunto ciudadano empezó con el ex selección inglesa cuidando los tres palos y dejando un rendimiento solvente, reflejado en pergaminos colectivos e individuales de la talla de cuatro Guantes de Oro de la Premier League entre 2011 y 2015.



Al margen de que no poseía el juego con los pies del brasileño, ni del chileno Claudio Bravo, quien hizo el puente entre ambas etapas, el doble mundialista con los Three Lions estuvo durante 12 ejercicios en la entidad sky blue, ganando seis títulos y destacando, de titular, en los festejos de Premier 2011/2012 y 2013/2014.

21. Mike Summerbee

Mike Summerbee | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Formó un tridente legendario dentro del club con Colin Bell y Francis Lee, el cual dejó su huella en los 60's y 70's, valiéndole a todos ellos para gozar de una estatua a las afueras del estadio.



Summerbee, hoy de 83 años, permaneció una década con el City y lo ayudó a salir campeón en seis oportunidades, sin dejar a un lado la corona de la categoría dorada en la 1967/1968 y la Recopa de Europa 1969/1970. Asimismo, el antiguo extremo accionó en 379 compromisos, lugar número 14 en la historia de la institución.

20. John Stones

John Stones | Eurasia Sport Images/GettyImages

Poco importa que sus tradicionales problemas físicos le sigan privando de jugar muchos más partidos en la entidad (290 en 10 campañas), dado que el canterano del Barnsley es una leyenda ciudadana, de la mano de una polivalencia, inteligencia táctica y una clase que le han permitido cumplir en su demarcación natural, de zaguero central, igual que de stopper en línea de 3, lateral derecho y pivote defensivo.Por si fuera poco, se ha adueñado de 17 trofeos en el Manchester City (empatado en el quinto puesto).



Claramente, si el físico lo respetara, Stones continuaría de titular en algún sitio del once de Guardiola, de la manera en que lo fue durante el Triplete del 2023.

19. Ederson Moraes

Ederson Moraes | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Los 40 millones de euros que en el Etihad Stadium desembolsaron por el entonces cancerbero del Benfica en el verano del 2017 resultaron una "ganga".



El brasileño, ahora en el Fenerbahçe turco, encarna al portero moderno, así que dio inicio a lo largo de ocho años al funcionamiento a ras de suelo del juego de los Citizens, además de ser vital con sus atajadas y seguridad en partidos memorables, como el decisivo de la Champions 2022/2023, cuando los de Pep al fin obtuvieron su anhelado cetro continental. Totalizó 18 coronaciones en el noroeste de Inglaterra (igualado en el segundo lugar del escalafón interno).

18. Kyle Walker

Kyle Walker | Dave Howarth - CameraSport/GettyImages

Nadie puede discutir las prestaciones del portentoso lateral derecho, el mejor de la historia en dicha rol dentro de los Sky Blues.



La potencia física, sus galopadas clásicas en el ida y vuelta, la solidez defensiva, garra, liderazgo y carisma transformaron al actual jugador del Burnley en leyenda ciudadana, siendo capitán general en su última temporada y también consagrándose 18 veces (segundo).

17. Fernandinho

Fernandinho | Giuseppe Bellini/GettyImages

Tan perfil bajo como versátil y rendidor. El brasileño es otro de los miembros de la Guardia Pretoriana que instaló al ManCity en la élite local y europea a partir del 2013.



Formó parte de notables tándem en el doble pivote de la medular primero con Touré Yayá y luego con İlkay Gündogan, hasta que llegó Rodri Hernández y lo obligó a marcharse de la institución; sin embargo, coleccionó allí 14 títulos; cinco de esos de Premier League.

16. Francis Lee

Francis Lee | PA Images/GettyImages

Delantero icónico a finales de los 60's y principios de los los 70's, cuando se erigió en goleador y pieza clave en la obtención de siete entorchados, resaltando uno de Primera División (Premier) y la Recopa europea.



El compañero letal de Colin Bell y Mike Summerbee es el sexto mayor artillero vitalicio de la escuadra azul cielo (138) y su estatua también luce en la entrada del feudo del equipo.

15. Phil Foden

Phil Foden | Alex Dodd - CameraSport/GettyImages

Que con apenas 25 años de edad ya ocupe la sexta casillas vitalicia en asistencias (110), la novena en goles (110), siendo más un volante que un atacante, y la vigesimosegunda en encuentros disputados (341) muestra claramente la contribución del Francotirador, llamado a ocupar el top 5 global dentro del club de su vida (debería ser el número 1 en apariciones), siempre que termine su carrera allí.



De igual modo, quien ha sido calificado por el propio Josep Guardiola como "el mejor talento que ha entrenado, después de Leo Messi", cosecha 17 trofeos colectivos (quinto), junto al MVP de la Premier 2023/2024. La mágica zurda de este Wonder Boy nació para triunfar en el City of Manchester (nombre del estadio en competiciones internacionales).

14. Raheem Sterling

Raheem Sterling | TF-Images/GettyImages

Aunque dejó al City meses antes de la histórica campaña del Triplete, el británico-jamaicano rindió a un nivel brutal en el grueso de sus siete años en dichoelenco, y para prueba un botón: tercero en pases de anotación (131) y noveno en dianas conseguidas (131), superando en dos ocasiones las 20 y en una las 30, lo que toma un mayor valor al recordar que nunca ha sido un centro-delantero.



Nadie se tiene que dejar llevar por la fama de no marcar diferencias en los cotejos decisivos, pues los números del hoy ficha del Chelsea están allí, con sus 12 coronas vestido de ciudadano.

13. Rúben Dias

Rúben Dias | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Fungir de auténtico caudillo de la retaguardia para un conjunto que siempre luce obligado a defender hacia atrás transiciones rápidas de 40 metros es para pocos elegidos, entre los que se encuentra el ex Benfica, digno heredero de Vincent Kompany y quien en menos de seis cursos ya ha levantado 13 títulos, brillando dentro de ellos cuatro Premier League, igual que la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes 2023



Incluso, la calidad y liderazgo del central que también es referente de la selección de Portugal es tan palpable que resultó designado Jugador del Año en Inglaterra y Mejor Defensor de UEFA, ambos galardones en la 2020/2021. Por si fuera poco, "sólo" tiene 28 años.

12. Joe Hayes

Joe Hayes | PA Images Archive/GettyImages

A pesar de que, paradójicamente, tuvo que conformarse con conseguir apenas un cetro, Hayes se ubicó en la cima de artilleros vitalicios (146 anotaciones) de la escuadra sky blue durante medio siglo, hasta que al Kun Agüero y Erling Braut Haaland se les ocurrió explotar su máxima voracidad de cara al arco en el noroeste de Inglaterra.



En consecuencia, era imposible dejar fuera del selecto ranking a un mítico artillero quien además es canterano del club.

11. Eric Brook

Eric Brook | PA Images Archive/GettyImages

Cuarto en la tabla histórica de goleo en la institución (145) y décimo en partidos cosechados (418), Brook se convirtió en icono del ManCity entre los 20's y 30's, y probablemente su primer gran finalizador de jugadas.



No en vano, fungió de referente en ataque cuando la citada oncena alcanzó su primer campeonato nacional inglés, en la 1936/1937, igual que la Copa FA 1933/1934 y la Community Shield de 1937.

10. Bernardo Silva

Bernardo Silva | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El lisboeta es sinónimo de regate en corto, zurda distinguida, calidad por doquier y magia; sin olvidar su eficacia, vital para que los Citizens lograran 18 títulos (segundo) y con la oportunidad de, en su noveno ejercicio dentro de la entidad, extender el apoteósico palmarés; factores que lo depositan directo en este top 10.



De hecho, tras una venida a menos temporada 2024/2025, el cuarto mayor asistidor de por vida en el club (75) ha recuperado su importancia, y titularidad, en el dibujo del cuerpo técnico que encabeza Pep.

9. Colin Bell

Colin Bell | Mirrorpix/GettyImages

En la hemeroteca antigua del combinado mancuniano el Rey de Kippax emergía como su mejor embajador.



Efectivamente, Bell lideró el muy mencionado tridente legendario de la citada divisa entre los 60's y 70's, erigiéndose en elemental para la celebración de siete títulos y marchándose como el quinto máximo goleador (139) y sexto en encuentros participados (458). Obviamente, disfruta de su estatua en el recinto deportivo citizen.

8. Rodri Hernández

Rodri Hernández | Amin Mohammad Jamali/GettyImages

El único activo del Manchester City en obtener el Balón de Oro de France Football es justo el futbolista que marcó la diana con la cual se consiguió la única Champions de la institución (final versus Inter de Milán en 2023), completando el Triplete europeo.



Asimismo y en menos de siete campañas, el MVP de la pasada Euro con España ha sido pilar en el festejo de 12 entorchados, dando el equilibrio perfecto en el centro del campo y exhibiendo una enorme capacidad a la hora de cortar juego del rival, ocupar el espacio dejado por sus compañeros y distribuir el balón con criterio. Aunque acumula un tiempo significativo lesionado, tampoco se descarta que suba en el listado, dada sus "escasas" 29 primaveras de edad.

7. İlkay Gündogan

İlkay Gündogan | TF-Images/GettyImages

Si Fernandinho rindió de gran forma sin enormes tintes comerciales, qué decir del internacional alemán, octavo en la clasificación vitalicia del equipo en asistencias, sumado a su preponderancia manejando los hilos en la sala de máquinas durante casi una década, y sin mucho peso mediático.



Quien actualmente milita en el Galatasaray dejó a los Ciudadanos por segunda y última ocasión el pasado verano, pero sabiendo que sin su presencia, categoría, goles claves y liderazgo, habría sido complicado coronarse en 14 oportunidades.

6. Touré Yaya

Touré Yaya | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Es verdad que Guardiola, el mismo que le invitó a salir del Barcelona, repitió la dosis en el Etihad Stadium, evitando que su legado fuese aún superior; no obstante, difícilmente alguien pueda discutir al "box to box" marfileño como el mejor "libra por libra" del City en el primer lustro exitoso del club en este siglo, a inicios de 2010's.



Es que que el cinco veces Futbolista Africano del Año se convirtió en bastión defensivo y ofensivo en seis de los ocho cetros que obtuvo la escuadra sky blue de 2011 a 2018, al punto que integró en dos ocasiones el Equipo de la Temporada en la Premier League, y en tres el de la FIFA.

5. Erling Haaland

Erling Haland | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Sí! Da igual que haya arribado al Etihad hace menos de cuatro contiendas, El Androide es tan insaciable perforando redes que pronto se ubicó en el segundo puesto vitalicio de la escuadra en anotaciones (147), adjudicándose la Bota de Oro de la categoría dorada inglesa dos veces, y va camino a su tercera en la 2025/2026.



Y pensar que el noruego no pasa de 25 años, mientras que posee contrato hasta el 2034, lo que invita a creer que destrozará todos los registros internos y de la propia competición británica. Ah, ha sido parte estelar de siete conquistas, incluyendo dos Premier y la Champions.

4. Vincent Kompany

Vincent Kompany | NurPhoto/GettyImages

Ningún capitán en la era moderna de los Citizens ha marcado la huella emotiva del entrenador del Bayern Múnich en el presente.



Es que el belga llegó en 2008 al City of Manchester, donde actualmente habita su escultura, y rápidamente se transformó en líder general, matiz que le permitió a través de las temporadas, bien sea con Roberto Mancini, Manuel Pellegrini o Pep Guardiola, ser la extensión en el campo del cuerpo técnico y lograr 12 títulos.

3. David Silva

David Silva | TF-Images/GettyImages

El Chino poseía un campeonato Mundial y uno de Eurocopa con España al momento de aterrizar en el norte de Inglaterra; no obstante, pocos podían imaginar que causaría semejante y duradero impacto, que hasta le valdría una estatua.



Para prueba un botón: el canario es segundo en asistencias (77), séptimo en encuentros jugados (436) y decimoctavo en dianas (77), con 14 coronas en su haber y una magia sobre el césped, amparado en su refinado pie izquierdo, al alcance de los elegidos.

2. Sergio Agüero

Sergio Agüero | Mark Leech/Offside/GettyImages

Quien coloque al canterano de Independiente de Avellaneda en la cima vitalicia de la entidad mancuniana no se equivoca en lo absoluto. El Kun es el principal realizador de siempre en los Sky Blue, cortesía de 260 chicharros, número inalcanzable para cualquier mortal, excepto Erling Haaland, junto a su quinto lugar en asistencias (65) y séptimo en trofeos grupales (15). Además, jamás se olvidará el tanto in extremis del bonaerense ante Queens Park Rangers para que los entonces entrenados por Mancini consiguieran en 2012 su primera Premier bajo el nuevo nombre.



Aunque ya había dejado al equipo cuando éste conquistó "La Orejona", las prestaciones del argentino, una vez MVP y en otra máximo anotador de la división dorada inglesa, se sitúan en lo más alto de un Etihad en el que también brilla su estatua.

1. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El orden de los factores no altera el producto: el "todocampista" belga fue santo y seña a lo largo de una década en el Manchester City, misma que le alcanzó a fin de comandar a esa escuadra en las categorías históricas de títulos conseguidos (19, aunque no participó en el Mundial de Clubes 2023 por lesión) y asistencias (177), colocándose en la décima casilla en tantos (108) y novena en apariciones (422).



Inclusive, KDB es candidato fuerte a la designación honorífica de mejor volante de todos los tiempos en el balompié inglés, basado en sus cuatro lideratos en pases de anotación y su primer lugar de por vida en este rubro, dos MVP de campeonato, tres inclusiones en el Equipo del Año y dos escogencias como Creador del Año. Es evidente que su figura dirá presente afuera del Etihad Stadium en pocos meses.

