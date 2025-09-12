Los 32 mejores estadios de Europa rankeados

Los expertos del servicio de comparación online money.co.uk han echado un vistazo a todas las valoraciones de los estadios en las tres plataformas Tripadvisor, Google y Football Ground Map y han utilizado la puntuación media (0-5) para crear una clasificación de los mejores estadios de Europa.

SI Fútbol anuncia los 32 mejores estadios de Europa con su puntaje promedio (la nota de cada una de las plataformas dividida en tres) y los presenta con un poco más de detalle:

32. Stade Vélodrome (Olympique Marseille)

Olympique Marseille juega en el Stade Vélodrome | IMAGO

El Stade Vélodrome es el estadio más grande utilizado para los partidos de clubes en Francia. Sólo el estadio nacional de Saint-Denis le supera.



67.394 espectadores pueden ver los partidos en casa del Olympique de Marsella en la Ligue 1 en el Vélodrome. Originalmente, el terreno de juego estaba rodeado por una pista de ciclismo (en francés: "vélodrome"), que dio nombre al estadio.



Valoración: 4,33

31. St. James' Park (Newcastle United)

El St. James' Park es de los mejores estadios del mundo | IMAGO

James' Park está considerado sin duda uno de los estadios más impresionantes del Reino Unido. La razón: las diferentes alturas de los puestos individuales: dos son enormes, dos bastante pequeños.



James' Park es el campo del Newcastle United desde 1892. Por supuesto, el estadio de fútbol más grande y antiguo del noreste de Inglaterra ha sido renovado y reconstruido desde entonces.



Valoración: 4,33

30. Mestalla (FC Valencia)

Mestalla es el hogar del Valencia | IMAGO

La cultura del fútbol fue y sigue siendo muy importante en el Estadio Mestalla. Los aficionados del Valencia fueron los primeros en causar sensación con coreos organizados en las gradas de los estadios españoles.



El grito de guerra favorito de la afición es "¡Que bote Mestalla!".



Valoración: 4,33

29. Kasan Arena (Rubin Kazan)

El Kasan Arena es el hogar del Rubin Kazan | IMAGO

Inaugurado en 2013, el Kazan Arena está situado en Tartaristán, la república autónoma más poblada de Rusia. Aquí es donde el club de la capital de Tatarstán, el Rubin Kazan, juega sus partidos como local en la primera división rusa.



Llaman la atención los tejados curvos, que descienden desde el centro hacia las porterías. Con una anchura de 150 metros y una altura de 35 metros, el Kazan Arena cuenta también con la mayor fachada LED del mundo instalada en un estadio de fútbol.



Valoración: 4,33

28. Groupama Stadium (Olympique Lyon)

Groupama Stadium es el estadio del Olympique Lyon | IMAGO

El Groupama Stadium (también conocido como Parc Olympique Lyonnais) sustituye al Stade Gerland como campo del OL. Desde enero de 2016, hasta 59.286 aficionados pueden peregrinar al nuevo estadio.



Justo al lado del estadio, el Parc Olympique Lyonnais cuenta con un centro de ocio, dos hoteles y todos los edificios de oficinas. Así que puedes pasar fácilmente un fin de semana entero aquí.



Valoración: 4,33

27. Etihad Stadium (Manchester City)

El estadio del Manchester City se construyó originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, pero posteriormente se convirtió en un estadio exclusivamente de fútbol.



Desde 2003, los Sky Blues han jugado aquí sus partidos de competición. El primero fue un partido de la Liga de Campeones contra el Barça el 10 de agosto de 2003, cuando el City ganó el partido inaugural del nuevo estadio por 2-1.



Valoración: 4,33

26. Aviva Stadium (Irlanda)

El Aviva Stadium está en Irlanda | IMAGO

Aquí, las cosas pueden ponerse aún más difíciles. El estadio nacional de Irlanda es utilizado por las selecciones irlandesas de fútbol y rugby.



En 2024, la final de la Europa League también tendrá lugar aquí. Esto es una bendición para los medios de comunicación, ya que hasta 400 (!) periodistas pueden sentarse en el palco de prensa si lo necesitan.



Valoración: 4,33

25. Old Trafford (Manchester United)

Old Trafford, el Teatro de los Sueños, como lo llamó una vez la leyenda del United, Sir Bobby Charlton. A pesar de los diversos daños de la guerra, las mudanzas y las reconstrucciones efímeras, la historia del fútbol se ha escrito aquí desde 1910.



Desde el verano pasado, los 75.653 asientos se han llenado con un fuerte "Siuuu", porque: Cristiano Ronaldo está de vuelta en casa.



Valoración: 4,37

24. Ibrox (Glasgow Rangers)

Old Trafford, el Teatro de los Sueños y el estadio Ibrox de Glasgow (Escocia) también han hecho mucha historia. La mayor parte de la historia es mala, por desgracia.



En 1902, las gradas se derrumbaron por el peso de demasiados espectadores. Cientos de aficionados cayeron unos doce metros, 25 murieron. Luego, en 1971, la segunda gran catástrofe: 66 aficionados murieron en un pánico masivo al salir del estadio.



Hoy todo es seguro. 50.817 espectadores asisten a los partidos del Glasgow Rangers. En un momento dado (1939) había más de 118.000.



Valoración: 4,37

23. Allianz Stadium (Juventus Turín)

El estadio de Turín no recuerda al Allianz Arena de Múnich. Pero: las dos torres de 86 metros de altura en los lados norte y sur del Estadio Allianz de Turín llaman inmediatamente la atención.



También hay un Paseo de la Fama, inspirado en el de Hollywood. 50 jugadores merecedores de la historia del club son honrados aquí con una estrella en el estadio.



Valoración: 4,37

22. Johan Cruyff Arena (Ajax Amsterdam)

Los hinchas del Ajax están locos de remate. Así lo revelan sus innumerables vídeos de Corteo bajo los puentes, frente a los estadios y en diversas ciudades.



Si tienes una base de fans así, también necesitas el correspondiente caldero. 55.500 hombres y mujeres caben en el estridente estadio que lleva el nombre de Johan Cruyff.





Valoración: 4,37

21. Stadion Poznan (Lech Poznan)

¡LA NUEVA CASA DEL BICHO!🏟️

Este es el Enea Poznań, la casa del Lech, nuevo equipo de Luis Palma en Polonia. Tiene capacidad para 43, 269 aficionados.🔝 pic.twitter.com/hApvsGRqZf — Diario Diez (@DiarioDiezHn) July 20, 2025

El primer estadio polaco de esta lista, pero no el último, se encuentra en Poznan. Su fuerte calificación de 4,40 puntos se debe principalmente a la renovación para la Eurocopa de 2012.



La renovación costó 147 millones de euros, y en Poznan se disputaron tres partidos de la ronda preliminar. Por lo demás, el equipo de primera división Lech Poznan juega aquí sus partidos en casa.



Valoración: 4,40

20. Rostow-Arena (Rostow)

El Rostov Arena se construyó especialmente para el Mundial de 2018. No es de extrañar que haya entrado en la clasificación de los mejores estadios. Aquí todo es simplemente nuevo.



Hoy en día, tanto el equipo de primera división rusa FK Rostov como el equipo de segunda división Chaika Peschanokopskoye, a 170 kilómetros de distancia, juegan sus partidos en casa en el moderno estadio.



Valoración: 4,40

19. Olympiastadion (Hertha BSC)

Olympiastadion, home of Hertha Berlin 😍🇩🇪 pic.twitter.com/Je32kPvNUB — B/R Football (@brfootball) September 28, 2018

El Estadio Olímpico de Berlín se construyó a partir de 1934 para los Juegos Olímpicos de Verano de 1936, con capacidad para 100.000 espectadores. En la actualidad, el equipo de la Bundesliga Hertha BSC es el principal usuario del estadio.



74.475 aficionados caben en el estadio. Rara vez se agotó antes de Corona. Sin embargo, impresiona con un aspecto romano único y el hueco en la grada superior.



Valoración: 4,40

18. Olympiastadion Luzhniki (Rusia)

Otro estadio olímpico, otro viejo cacharro. El estadio Luzhniki existe desde 1956. El estadio de Moscú también se benefició de la Copa del Mundo de 2018.



Fue renovado entre 2014 y 2017. El producto final es impresionante. Los usuarios de los portales de clasificación también opinan lo mismo. 80.000 aficionados caben en el estadio. Sin embargo, el mayor estadio de fútbol de Rusia no tiene actualmente ningún club que lo utilice.



Valoración: 4,40

17. Estadio do Dragao (FC Porto)

Lugar Anual 2025/26 💙Novo 3D do Estádio do Dragão para ajudar a escolher o teu lugar🤩



ℹ Permite uma visão 360º do lugar escolhido para ir ao encontro das tuas preferências 🔝



📲Testa em https://t.co/UQtRTtzzIu, escolhe o teu lugar e prepara já a nova época#SeguimosJuntos pic.twitter.com/5KnnWUjHJM — FC Porto (@FCPorto) July 8, 2025

A vista de pájaro, el Estadio do Dragao parece la espalda de un dragón, de ahí el nombre de "Estadio del Dragón".



Sólo hay una grada detrás de las porterías, por lo que hay un gran espacio entre los asientos y el techo. Esto significa que no todos los 50.033 espectadores están protegidos de la lluvia, pero pueden tener una buena vista de los tejados de Oporto.



Valoración: 4,40

16. Emirates Stadium (Arsenal)

El Emirates Stadium del Arsenal es el segundo estadio más grande de la Premier League después de Old Trafford. A muchos aficionados también les gusta llamarla Ashburton Grove, por el lugar donde se encuentra.



Los hinchas contrarios se refieren a él en broma como "La Biblioteca" porque el Emirates suele ser más silencioso que otros estadios ingleses.



Valoración: 4,40

15. Stadion Gdansk (Gdansk)

El estadio del Lechia Gdansk iba a llamarse "Baltic Arena". | IMAGO

Los primeros trabajos de construcción del estadio de Gdansk comenzaron en 2008. Originalmente, el estadio del Lechia Gdansk iba a llamarse "Baltic Arena".



De hecho, el estadio de Gdansk está a sólo cinco minutos en coche del Mar Báltico. Debido a su fachada de color ámbar, el estadio, con capacidad para 41.620 espectadores, es conocido como el "Estadio Ámbar".



Valoración: 4,43

14. San Mamés (Athletic Club Bilbao)

1⃣ month to go until the start of @LaLigaEN



⚔️ The #AthleticSevillaFC awaits us on 17 August.



Let's get ready for the kick-off at San Mamés!#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/QzyJ2iTcsr — Athletic Club (@Athletic_en) July 17, 2025

En 2013, llegó el momento de una nueva fortaleza en Bilbao. El nuevo San Mamés se colocó justo al lado del antiguo estadio.



Más concretamente, se construyeron tres tribunas junto al San Mamés de 1913 y luego se demolió el antiguo estadio para construir la cuarta tribuna en el mismo lugar. San Mamés sigue pisando un terreno cargado de historia.



Valoración: 4,43

13. Otkrytiye Arena (Spartak de Moscú)

Desde 2014, el Spartak de Moscú tiene por fin sus propias cuatro paredes -¿o gradas? Lo que sea. Antes, los rusos llevaban pateando desde 1956 en el actual estadio nacional, el ya presentado Estadio Olímpico Luschniki.



45.360 aficionados pueden ver cada dos semanas los partidos en casa del "equipo del pueblo" ruso, el club más popular e históricamente más independiente del país.



Valoración: 4,43

12. San Siro (Inter y Milan)

El estadio de los clubes milaneses Inter y AC Milan recibió originalmente el nombre del barrio de San Siro del mismo nombre, pero desde 1980 honra con su nombre al ex futbolista milanés Giuseppe Meazza.



Antes que el Estadio Olímpico de Roma, el Estadio Giuseppe Meazza es el más grande de Italia. 75.923 visitantes pueden ver aquí los partidos de la Serie A de los dos principales clubes.



Valoración: 4,43

11. Allianz Arena (FC Bayern)

El estético templo del fútbol de Múnich se encuentra a las puertas de los 10 estadios mejor valorados de Europa. Sin embargo, el Allianz Arena convence tanto por fuera como por dentro.



Desde 2005, 75.021 espectadores han podido ver aquí los partidos profesionales del Bayern. Hasta el final de la temporada 2016/17, el rival de la ciudad, el 1860 München, también pateó en el Allianz Arena.



Valoración: 4,43

10. Wanda Metropolitano (Atlético Madrid)

😡 Tremenda pitada al himno de la #UCL en el Wanda Metropolitano. pic.twitter.com/ZY6YoK65PX — GOAL en español (@Goal_en_espanol) April 13, 2022

Con una puntuación de 4,47 sobre 5, el Wanda Metropolitano, recién inaugurado en 2017, ocupa el décimo lugar entre los mejores estadios de Europa.



El nuevo lugar de peregrinación de los apasionados madrileños se considera un estadio de fútbol puro tras las obras de renovación y la supresión de la instalación de atletismo y ofrece espacio para 67.703 espectadores.



Esto convierte al ultramoderno Wanda Metropolitano en el tercer estadio más grande de España.



Valoración: 4,47

9. Wembley (Inglaterra)

El estadio de Wembley tiene capacidad para 90.000 espectadores | IMAGO

Si no conoces Wembley, nunca has amado el fútbol. Aquí se han escrito historias.



Después de que el histórico "Viejo Wembley" fuera demolido en 2003, simplemente se construyó en el mismo lugar un nuevo estadio para la selección inglesa.



En la actualidad, el estadio de Wembley tiene capacidad para 90.000 espectadores, lo que lo convierte en el segundo estadio de fútbol más grande de Europa, después del Camp Nou de Barcelona. El arco de 113 metros de altura sobre el techo del estadio es especialmente llamativo.



Valoración: 4,47

8. Stadion An der Alten Försterei (Union Berlin)

Union Berlin juega en el tadion An der Alten Försterei | IMAGO

El estadio berlinés An der Alten Försterei es uno de los últimos estadios de culto del fútbol europeo de alto nivel. Además, con una capacidad de 22.012 espectadores, es el mayor estadio de fútbol de la capital.



18.395 plazas de pie y 3.617 asientos están a disposición de los aficionados del Sindicato de Hierro. Hay un buen ambiente aquí.



Valoración: 4,50

7. Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham)

Tottenham Hotspur Stadium is the first and only stadium outside of North America to be designed specially for NFL games.



The world's first dividing, retractable football pitch is kept underground with LED lights, automated mowers, and irrigation 🏟pic.twitter.com/ZCZniD4L1K — Front Office Sports (@FOS) October 2, 2022

El flamante estadio del Tottenham Hotspur ofrece todo lo contrario, pero sigue estando bien valorado. El nombre lo dice todo: los Spurs acogen aquí sus partidos de la Premier League desde abril de 2019.



Por cierto: el estadio tiene su propia fábrica de cerveza, el bar más largo de Inglaterra y su propia caja de arena para perros. En el techo del estadio, los visitantes pueden obtener una vista de 360º de Londres y del estadio.



Valoración: 4,53

6. Stadion Narodowy (Polonia)

El estadio nacional de Polonia se construyó para la Eurocopa de 2012. Hoy en día es la sede del fútbol polaco, del rugby y del fútbol americano.



Su ubicación es ideal para que los 58.580 espectadores del Narodowy puedan disfrutar de su dinero. Al menos eso es lo que revelan las valoraciones de Tripadvisor, Google y Football Ground Map.



Valoración: 4,53

5. Millennium Stadium (Gales)

El Millennium Stadium de Gales (73.931 espectadores) es el último estadio nacional de esta lista, y también tiene una puntuación de 4,53.



Hasta seis estadios comparten el segundo puesto con una clasificación de 4,53 sobre 5 puntos.



Valoración: 4,53

4. Estadio Santiago Bernabéu (Real Madrid)

El Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, está siendo renovado. Costará 800 millones de euros, y todo estará listo a finales de 2022.



Los temas centrales de la reconstrucción (como en todos los estadios nuevos): una mejora de la experiencia en el estadio, una mayor comodidad para los aficionados, un aumento y desarrollo de la oferta VIP y la posibilidad de un uso multifuncional del estadio.



Valoración: 4,53

3. Camp Nou (FC Barcelona)

Por supuesto, el Barcelona también están en la carrera por los mejores estadios de Europa. Y hay que admitirlo: El Camp Nou, en gran parte sin techo, tiene su propio encanto.



Además, con una capacidad de 99.354 espectadores, es el mayor estadio de fútbol puro del mundo y el mayor estadio de fútbol de Europa.



Valoración: 4,53

2. Arena Nationala (FCSB & Rumanía)

El Arena Nationala es el campo del FCSB Bucarest | IMAGO

El Arena Nationala ocupa el último lugar del segundo puesto en el ranking del estudio. Es el campo del FCSB Bucarest (antes Steaua Bucarest) y de la selección nacional rumana.



En la Eurocopa 2020, el estadio fue una de las 12 sedes. Aquí se disputaron tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final. 55.600 espectadores caben en el estadio.





Valoración: 4,53

1. Signal Iduna Park (BVB)

🔓New teammates unlocked!!🎮⚽

Borussia Dortmund joins eFootball™ starting from July 24th!⚫🟡 pic.twitter.com/gYOMYmf0vM — eFootball (@play_eFootball) July 21, 2025

Con 4,5 puntos en Tripadvisor, 4,7 en Google y 4,5 en Football Ground Map, el Signal Iduna Park (coloquialmente: Westfalenstadion) alcanza una puntuación media de 4,57 puntos, lo que lo convierte en el estadio más popular de Europa.



No es de extrañar, dado el ambiente que se puede esperar durante los partidos del BVB, que están repletos. Sólo en la tribuna sur, epicentro de la pasión futbolística del Dortmund, caben 24.454 aficionados de pie, saltando, cantando y balanceándose.



Valoración: 4,57