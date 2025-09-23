Sports Illustrated Fútbol

Los 35 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Joyas que tienen gran espacio para crecer y que podrás firmar por muy poco dinero.
Miguel Delucio
El modo carrera tiene varias formas de jugarse. Hay algunos que les gusta reconstruir clubes grandes con enorme presupuesto, así que se hace un poco más sencillo pues fichar es más fácil. Sin embargo, están los gamers que gustan de retos fuertes y batallar cada temporada por armar una plantilla competitiva con las limitantes de tener poco efectivo en la cajas.

Para esos que buscan esos desafíos, en Sports Illustrated te dejamos una lista de 30 futbolistas jóvenes, de costo muy bajo y con excelente potencial. para el EA Sports FC 26.

Los criterios para entrar a esta lista: futbolistas de 20 años o menos, con un potencial de 85 o más y que tengan un valor menor a los seis millones de euros.

Nombre

Club

Posición

Edad

Rating

Potencial

Valor

Lennart Karl

Bayern Múnich

MCO

17

63

86

1.5 mde

Diego León

Manchester United

DFI

18

64

85

1.8 mde

Justin Lerma

Independiente del Valle

MI

17

64

85

1.8 mde

Joane Gadou

Red Bull Salzburgo

DFC

18

66

85

2 mde

Alejandro Granados

Brujas

MC

19

65

85

2 mde

Francesco Camarda

Lecce

DC

17

65

87

2.3 mde

Tidiam Gomis

RB Leipzig

MI

18

65

85

3.1mde

Pablo García

Real Betis

MD

18

68

87

3.1 mde

Tygo Land

FC Groningen

MC

19

68

86

3.1 mde

Tobías Ramírez

Argentinos Juniors

DFC

18

69

85

3.3 mde

Rio Ngumoha

Liverpool

MI

16

68

88

3.3 mde

Ian Subiabre

River Plate

EI

18

69

85

3.5 mde

Sverre Nypan

Middlesbrough

MC

18

69

86

3.5 mde

Antoñito Cordero

KVC Westerlo

EI

18

69

85

3.5 mde

Jan-Carlo Simić

Al Ittihad

DFC

20

70

85

3.6 mde

Assan Ouédraogo

RB Leipzig

MCO

19

69

85

3.6 mde

Pau Navarro

Villarreal

DFC

20

70

85

3.6 mde

Josh Acheampong

Chelsea

DFD

19

70

85

3.6 mde

Adrián Liso

Getafe

MI

20

69

85

3.7 mde

Jorthy Mokio

Ajax

MCD

17

70

89

3.8 mde

Bazoumana Touré

1899 Hoffenheim

MI

19

70

85

3.8 mde

Konstantinos Karetsas

Genk

MCO

17

70

86

4 mde

Lennon Miller

Udinese

MC

18

71

85

4.3 mde

Christos Mouzakitis

Olympiacos

MC

18

71

86

4.3 mde

Ben Gannon-Doak

Bournemouth

MD

19

71

85

4.4 mde

João Costa

Al Ettifaq

MD

20

71

86

4.5 mde

Luka Vušković

Hamburger SV

DFC

18

72

87

5 mde

Finn Jeltsch

VfB Stuttgart

DFC

18

72

87

5 mde

Maher Carrizo

Vélez Sarsfield

MD

19

72

86

5.5 mde

Lewis Miley

Newcastle

MC

19

72

86

5.5 mde

Kees Smit

AZ Alkmaar

MCO

19

72

87

5.5 mde

Charalampos Kostoulas

Brighton & Hove Albion

DC

18

72

85

5.5 mde

Julien Duranville

Borussia Dortmund

MD

19

72

87

5.5 mde

Mikey Moore

Rangers FC

EI

17

72

86

5.5 mde

Leo Sauer

Feyenoord

EI

19

72

86

5.5 mde

*mde: millones de euros.

¿Qué retos tendrás con estos jugadores en el modo carrera?

Si ya revisaste la lista completa, te darás cuenta que no hay un solo portero. El que podría solucionar ese problema es Matthieu Epolo, del Standard de Lieja. Con 20 años, rating de 73 y potencial de 85, por 6.5 millones de euros puedes llevarte al guardameta.

Por otra parte, la posición tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo están sumamente limitadas. Además, si te gusta jugar con extremos, hay pocas opciones naturales, pero siempre puedes convertir a un medio derecho y adelantarlo.

De ahí, puedes tener un mediocampo muy poblado. Hay muchas posibilidades de medios centrales, ofensivos y solo tendrás que revisar si puedes convertir a alguien en un puesto más defensivo, para MCD.

¿Cómo hacer que las jóvenes promesas se desarrollen más rápido?

Primero que nada, tienen que jugar. Su desarrollo dependerá del bono que ganen por nivel de juego y minutos. Además, es muy recomendable jugar los partidos y no simularlos todos. Así, puedes tener mejor control y sobre todo, ayudar a que tengan mejor desempeño.

Otro paso fundamental es el plan de desarrollo. Elegir el que menos semanas le tome y una revisar al menos una vez cada dos meses del juego si sigue siendo el plan que más conviene para su desarrollo.

Si cumples con estos pasos, en dos temporadas tendrás excelentes futbolistas, jóvenes y que fueron una verdadera ganga a comparación del valor que tomarán con su crecimiento.

