Los 35 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
El modo carrera tiene varias formas de jugarse. Hay algunos que les gusta reconstruir clubes grandes con enorme presupuesto, así que se hace un poco más sencillo pues fichar es más fácil. Sin embargo, están los gamers que gustan de retos fuertes y batallar cada temporada por armar una plantilla competitiva con las limitantes de tener poco efectivo en la cajas.
Para esos que buscan esos desafíos, en Sports Illustrated te dejamos una lista de 30 futbolistas jóvenes, de costo muy bajo y con excelente potencial. para el EA Sports FC 26.
Los criterios para entrar a esta lista: futbolistas de 20 años o menos, con un potencial de 85 o más y que tengan un valor menor a los seis millones de euros.
Nombre
Club
Posición
Edad
Rating
Potencial
Valor
Lennart Karl
Bayern Múnich
MCO
17
63
86
1.5 mde
Diego León
DFI
18
64
85
1.8 mde
Justin Lerma
Independiente del Valle
MI
17
64
85
1.8 mde
Joane Gadou
Red Bull Salzburgo
DFC
18
66
85
2 mde
Alejandro Granados
Brujas
MC
19
65
85
2 mde
Francesco Camarda
Lecce
DC
17
65
87
2.3 mde
Tidiam Gomis
RB Leipzig
MI
18
65
85
3.1mde
Pablo García
Real Betis
MD
18
68
87
3.1 mde
Tygo Land
FC Groningen
MC
19
68
86
3.1 mde
Tobías Ramírez
Argentinos Juniors
DFC
18
69
85
3.3 mde
Rio Ngumoha
MI
16
68
88
3.3 mde
Ian Subiabre
River Plate
EI
18
69
85
3.5 mde
Sverre Nypan
Middlesbrough
MC
18
69
86
3.5 mde
Antoñito Cordero
KVC Westerlo
EI
18
69
85
3.5 mde
Jan-Carlo Simić
Al Ittihad
DFC
20
70
85
3.6 mde
Assan Ouédraogo
RB Leipzig
MCO
19
69
85
3.6 mde
Pau Navarro
Villarreal
DFC
20
70
85
3.6 mde
Josh Acheampong
Chelsea
DFD
19
70
85
3.6 mde
Adrián Liso
Getafe
MI
20
69
85
3.7 mde
Jorthy Mokio
Ajax
MCD
17
70
89
3.8 mde
Bazoumana Touré
1899 Hoffenheim
MI
19
70
85
3.8 mde
Konstantinos Karetsas
Genk
MCO
17
70
86
4 mde
Lennon Miller
Udinese
MC
18
71
85
4.3 mde
Christos Mouzakitis
Olympiacos
MC
18
71
86
4.3 mde
Ben Gannon-Doak
Bournemouth
MD
19
71
85
4.4 mde
João Costa
Al Ettifaq
MD
20
71
86
4.5 mde
Luka Vušković
Hamburger SV
DFC
18
72
87
5 mde
Finn Jeltsch
VfB Stuttgart
DFC
18
72
87
5 mde
Maher Carrizo
Vélez Sarsfield
MD
19
72
86
5.5 mde
Lewis Miley
Newcastle
MC
19
72
86
5.5 mde
Kees Smit
AZ Alkmaar
MCO
19
72
87
5.5 mde
Charalampos Kostoulas
Brighton & Hove Albion
DC
18
72
85
5.5 mde
Julien Duranville
Borussia Dortmund
MD
19
72
87
5.5 mde
Mikey Moore
Rangers FC
EI
17
72
86
5.5 mde
Leo Sauer
Feyenoord
EI
19
72
86
5.5 mde
*mde: millones de euros.
¿Qué retos tendrás con estos jugadores en el modo carrera?
Si ya revisaste la lista completa, te darás cuenta que no hay un solo portero. El que podría solucionar ese problema es Matthieu Epolo, del Standard de Lieja. Con 20 años, rating de 73 y potencial de 85, por 6.5 millones de euros puedes llevarte al guardameta.
Por otra parte, la posición tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo están sumamente limitadas. Además, si te gusta jugar con extremos, hay pocas opciones naturales, pero siempre puedes convertir a un medio derecho y adelantarlo.
De ahí, puedes tener un mediocampo muy poblado. Hay muchas posibilidades de medios centrales, ofensivos y solo tendrás que revisar si puedes convertir a alguien en un puesto más defensivo, para MCD.
¿Cómo hacer que las jóvenes promesas se desarrollen más rápido?
Primero que nada, tienen que jugar. Su desarrollo dependerá del bono que ganen por nivel de juego y minutos. Además, es muy recomendable jugar los partidos y no simularlos todos. Así, puedes tener mejor control y sobre todo, ayudar a que tengan mejor desempeño.
Otro paso fundamental es el plan de desarrollo. Elegir el que menos semanas le tome y una revisar al menos una vez cada dos meses del juego si sigue siendo el plan que más conviene para su desarrollo.
Si cumples con estos pasos, en dos temporadas tendrás excelentes futbolistas, jóvenes y que fueron una verdadera ganga a comparación del valor que tomarán con su crecimiento.
