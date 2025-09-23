Los 35 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

El modo carrera tiene varias formas de jugarse. Hay algunos que les gusta reconstruir clubes grandes con enorme presupuesto, así que se hace un poco más sencillo pues fichar es más fácil. Sin embargo, están los gamers que gustan de retos fuertes y batallar cada temporada por armar una plantilla competitiva con las limitantes de tener poco efectivo en la cajas.

Para esos que buscan esos desafíos, en Sports Illustrated te dejamos una lista de 30 futbolistas jóvenes, de costo muy bajo y con excelente potencial. para el EA Sports FC 26.

Los criterios para entrar a esta lista: futbolistas de 20 años o menos, con un potencial de 85 o más y que tengan un valor menor a los seis millones de euros.

Nombre Club Posición Edad Rating Potencial Valor Lennart Karl Bayern Múnich MCO 17 63 86 1.5 mde Diego León Manchester United DFI 18 64 85 1.8 mde Justin Lerma Independiente del Valle MI 17 64 85 1.8 mde Joane Gadou Red Bull Salzburgo DFC 18 66 85 2 mde Alejandro Granados Brujas MC 19 65 85 2 mde Francesco Camarda Lecce DC 17 65 87 2.3 mde Tidiam Gomis RB Leipzig MI 18 65 85 3.1mde Pablo García Real Betis MD 18 68 87 3.1 mde Tygo Land FC Groningen MC 19 68 86 3.1 mde Tobías Ramírez Argentinos Juniors DFC 18 69 85 3.3 mde Rio Ngumoha Liverpool MI 16 68 88 3.3 mde Ian Subiabre River Plate EI 18 69 85 3.5 mde Sverre Nypan Middlesbrough MC 18 69 86 3.5 mde Antoñito Cordero KVC Westerlo EI 18 69 85 3.5 mde Jan-Carlo Simić Al Ittihad DFC 20 70 85 3.6 mde Assan Ouédraogo RB Leipzig MCO 19 69 85 3.6 mde Pau Navarro Villarreal DFC 20 70 85 3.6 mde Josh Acheampong Chelsea DFD 19 70 85 3.6 mde Adrián Liso Getafe MI 20 69 85 3.7 mde Jorthy Mokio Ajax MCD 17 70 89 3.8 mde Bazoumana Touré 1899 Hoffenheim MI 19 70 85 3.8 mde Konstantinos Karetsas Genk MCO 17 70 86 4 mde Lennon Miller Udinese MC 18 71 85 4.3 mde Christos Mouzakitis Olympiacos MC 18 71 86 4.3 mde Ben Gannon-Doak Bournemouth MD 19 71 85 4.4 mde João Costa Al Ettifaq MD 20 71 86 4.5 mde Luka Vušković Hamburger SV DFC 18 72 87 5 mde Finn Jeltsch VfB Stuttgart DFC 18 72 87 5 mde Maher Carrizo Vélez Sarsfield MD 19 72 86 5.5 mde Lewis Miley Newcastle MC 19 72 86 5.5 mde Kees Smit AZ Alkmaar MCO 19 72 87 5.5 mde Charalampos Kostoulas Brighton & Hove Albion DC 18 72 85 5.5 mde Julien Duranville Borussia Dortmund MD 19 72 87 5.5 mde Mikey Moore Rangers FC EI 17 72 86 5.5 mde Leo Sauer Feyenoord EI 19 72 86 5.5 mde

*mde: millones de euros.

¿Qué retos tendrás con estos jugadores en el modo carrera?

Si ya revisaste la lista completa, te darás cuenta que no hay un solo portero. El que podría solucionar ese problema es Matthieu Epolo, del Standard de Lieja. Con 20 años, rating de 73 y potencial de 85, por 6.5 millones de euros puedes llevarte al guardameta.

Por otra parte, la posición tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo están sumamente limitadas. Además, si te gusta jugar con extremos, hay pocas opciones naturales, pero siempre puedes convertir a un medio derecho y adelantarlo.

De ahí, puedes tener un mediocampo muy poblado. Hay muchas posibilidades de medios centrales, ofensivos y solo tendrás que revisar si puedes convertir a alguien en un puesto más defensivo, para MCD.

Borussia Dortmund v Ulsan HD FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025 | Michael Reaves/GettyImages

¿Cómo hacer que las jóvenes promesas se desarrollen más rápido?

Primero que nada, tienen que jugar. Su desarrollo dependerá del bono que ganen por nivel de juego y minutos. Además, es muy recomendable jugar los partidos y no simularlos todos. Así, puedes tener mejor control y sobre todo, ayudar a que tengan mejor desempeño.

Otro paso fundamental es el plan de desarrollo. Elegir el que menos semanas le tome y una revisar al menos una vez cada dos meses del juego si sigue siendo el plan que más conviene para su desarrollo.

Si cumples con estos pasos, en dos temporadas tendrás excelentes futbolistas, jóvenes y que fueron una verdadera ganga a comparación del valor que tomarán con su crecimiento.