El jueves 11 de junio será el gran día que esperan todos los amantes del fútbol. México y Sudáfrica abrirán el Mundial 2026, el primero en ser organizado por tres países distintos.



Hasta el 27 se jugará todos los partidos de fase de grupos, que serán unos cuantos, y luego comenzará el famoso "mata mata", los 16avos de final, con encuentros que prometen ser apasionantes.



Las 48 selecciones participantes ya tienen definidos a los jugadores que lucirán el mítico número 10. Algunos de ellos son estrellas consagradas y referentes absolutos de sus equipos, mientras que otros representan la nueva generación de futbolistas llamados a dejar su huella en la máxima cita del fútbol internacional.

Desde Messi con Argentina y Mbappé con Francia hasta nombres como James Rodríguez, Neymar, Mohamed Salah o Martin Odegaard, la lista reúne a varios de los futbolistas más reconocidos del planeta. A continuación, repasamos quiénes serán los encargados de portar uno de los dorsales con mayor peso simbólico en el Mundial 2026.

Los 48 jugadores que usarán la camiseta "10" en el Mundial 2026

Jaesung Lee (Corea del Sur)

Alexis Vega (México)

Patrik Schick (República Checa)

Relebohile Mofokeng (Sudáfrica)

Jonathan David (Canadá)

Ermedin Demirovic (Bosnia y Herzegovina)

Hassan Alhaydos (Qatar)

Granit Xhaka (Suiza)

Neymar Jr. (Brasil)

Che Adams (Escocia)

Jean-Ricner Bellegarde (Haití)

Brahim Díaz (Marruecos)

Christian Pulisic (Estados Unidos)

Ajdin Hrustic (Australia)

Miguel Almirón (Paraguay)

Hakan Calhanoglu (Turquía)

Jamal Musiala (Alemania)

Simon Adingra (Costa de Marfil)

Leandro Bacuna (Curazao)

Kendry Páez (Ecuador)

Memphis Depay (Países Bajos)

Ritsu Doan (Japón)

Benjamin Nygren (Suecia)

Hannibal Mejbri (Túnez)

Leandro Trossard (Bélgica)

Mohamed Salah (Egipto)

Mehdi Ghayedi (Irán)

Sarpreet Singh (Nueva Zelanda)

Dani Olmo (España)

Giorgian De Arrascaeta (Uruguay)

Salem Aldawsari (Arabia Saudita)

Jamiro Monteiro (Cabo Verde)

Kylian Mbappé (Francia)

Ali Mohanad (Iraq)

Martin Odegaard (Noruega)

Sadio Mané (Senegal)

Lionel Messi (Argentina)

Farès Chaïbi (Argelia)

Florian Grillitsch (Austria)

Mousa Al Tamari (Jordania)

Bernardo Silva (Portugal)

James Rodríguez (Colombia)

Theo Bongonda (RD Congo)

Jaloliddin Masharipov (Uzbekistán)

Luka Modric (Croacia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Brandon Thomas-Asante (Ghana)

Ismael Díaz (Panamá)