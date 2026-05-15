Los 5 clubes en los que podría jugar Mbappé si explota la crisis en el Real Madrid

La temporada de Kylian Mbappé en el Real Madrid todavía no encuentra estabilidad. Aunque sus números individuales siguen siendo importantes, en las últimas semanas crecieron las versiones sobre una relación cada vez más distante con parte del vestuario.

Entre las críticas internas, la presión mediática y expectativas gigantescas, algunos ya empiezan a imaginar un escenario inesperado con una salida anticipada del francés.

🚨❌ Kylian Mbappé on possibilities to leave Real Madrid: “Why? What? No. I’m not leaving”. pic.twitter.com/5RqSV5KfMW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Con contrato vigente hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, pensar a Mbappé fuera del Madrid parece díficil. Su llegada al conjunto merengue fue uno de los movimientos más esperados de la última década y, en teoría, representaba el destino soñado para el delantero.

Sin embargo, el fútbol cambia rápido y, si el conflicto escala, varios equipos europeos podrían aparecer en escena para hacerse del jugador.

1. Arsenal

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-ARSENAL | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Los Gunners vienen construyendo uno de los proyectos más sólidos de Europa bajo la conducción de Mikel Arteta. Un plantel jóven, competitivo y con aspiraciones reales en la UEFA Champions League podría resultar de interés para Mbappé si busca volver ser el protagonista absoluto de un plantel.



Además, el Arsenal necesita una figura determinante internacionalmente y el francés encajaría perfecto en un sistema ofensivo dinámico y rápido.

2. Manchester United

Kylian Mbappe of Real Madrid CF is seen in action during the | SOPA Images/GettyImages

Aunque atraviesa años irregulares, el United sigue siendo una potencia económica y mediática futbolísticamente. La incorporación de Mbappé podría ser un impacto global capaz de cambiar la imagen deportia del club en lo inmediato.



Aún así, el gran problema podría surgir en el vestuario. Justamente las dudas en torno a la convivencia interna del delantero podrían hacer que muchos cuestionen si Old Trafford es el lugar ideal para relanzar su carrera.

3. Liverpool

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool podría convertirse en una opción muy fuerte si decide buscar una figura internacional para liderar su próximo ciclo competitivo. El estilo intenso y vertical del conjunto inglés parecería estar hecho a medida para las condiciones del delantero.



Además, los Reds podrían garantizarle una estructura estable, con una idea clara y un entorno menos cargado de egos.

4. Chelsea

Kylian Mbappé of Real Madrid CF is seen during the LaLiga | SOPA Images/GettyImages

El Chelsea surge siempre que aparece una oportunidad de mercado. El club inglés tiene respaldo económico para afrontar una inversión económica de tal magnitud y todavía busca un futbolista capaz de transformarse en la cara del proyecto deportivo que pretenden establecer de cara a la próxima temporada en la Premier League.



El riesgo, nuevamente, pasaría por la convivencia. Un plantel con constantes cambios y mucha presión mediática podría potenciar todavía más los conflictos que hoy rodean a Mbappé.

5. Inter de Milán

Kylian Mbappé of Real Madrid CF is seen during the LaLiga | SOPA Images/GettyImages

Aunque parece la alternativa menos probable, el Nerazzurro podría intentar aprovechar cualquier conflicto en torno al delantero para beneficiarse en una hipotética negociación. El club italiano domina la Serie A y volvió a posicionarse entre los protagonistas europeos, en busca dar el salto definitivo a nivel internacional.



Si bien el aspecto salarial sería un enorme obstáculo, el Calcio podría ofrecerle un contexto distinto, menos explosivo mediáticamente y con un rol central dentro del equipo.

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