Los 5 equipos de la Liga MX a los que podría llegar Marcelo Gallardo

El futuro de Marcelo Gallardo vuelve a colocarse en el centro del ruido futbolero. Cada pausa en su carrera provoca especulación, y esta no es la excepción. En un contexto donde los proyectos largos escasean y la urgencia manda, el nombre del 'Muñeco' aparece como una solución inmediata, casi quirúrgica, para clubes con planteles poderosos pero con deudas pendientes en la vitrina. Gallardo no es solo un técnico disponible: es una idea de juego, una forma de competir y una garantía de autoridad en el vestidor.

El escenario es ideal para el morbo y la expectativa. Equipos con presión histórica, inversión fuerte y aficiones exigentes empiezan a mirarlo como la pieza que falta. Algunos atraviesan crisis deportivas; otros, triunfos que paradójicamente también generan dudas. En ese cruce entre ambición y necesidad, cinco clubes levantan la mano. Todos distintos, todos urgidos, todos soñando con lo mismo: que Gallardo sea el próximo en sentarse en su banquillo.

5. Toluca

Necaxa v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los Diablos Rojos del Toluca son el equipo sensación en el fútbol mexicano. Le quitaron la corona al América y se la pusieron ellos, consiguiendo un bicampeonato que ha llenado de ilusión a sus aficionados. Si bien es cierto que actualmente cuentan con un increíble entrenador, como lo es Antonio: el 'Tuco' Mohamed, es sabido por todos que el estratega argentino no es de durar muchos años en un mismo equipo. En caso de que se concrete su salida, Marcelo Gallardo sería uno de los candidatos para dirigir en el infierno.

4. Cruz Azul

Cruz Azul v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Los cementeros han invertido grandes cantidades de dinero en los últimos años. Bajo la dirección técnica de Martín Anselmi, alcanzaron niveles futbolísticos sumamente altos. Y aunque ahora lo están haciendo bien, con Nicolás Larcamón trabajando desde el banquillo, en caso de culminar este primer semestre del año sin al menos un campeonato, podría provocar la llegada del ex River Plate.

3. Tigres UANL

Tigres UANL v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En 2015, Marcelo Gallardo venció a Tigres UANL en la final por la Copa Libertadores, comenzando así con una hegemonía plagada de títulos y alegrías para los de Núñez. Han pasado 10 años desde entonces, el conjunto felino es dirigido por una leyenda de la institución, y, sin embargo, al igual que con Cruz Azul, la falta de títulos podría anticipar su salida. Y si eso sucede, el nombre del 'Muñeco' Gallardo tendría que aparecer entre los principales candidatos para ocupar el puesto de entrenador.

2. América

America v Olimpia - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El Club América pareció haber perdido la mística copera, luego de que se les frustrara en el anhelado tetracampeonato, frente a los Diablos Rojos del Toluca. Desde entonces, el estratega brasileño André Jardine no ha podido enderezar el camino, y si las cosas siguen como hasta ahora, en el verano podríamos estar hablando de un recambio en el banquillo. Así como en su momento llegó el Ramón Díaz al conjunto azulcrema, ahora sería Marcelo el ex River Plate en ocupar el puesto como entrenador de la escuadra capitalina.

1. Monterrey

FBL-MEX-PUMAS-MONTERREY | VICTOR CRUZ/GettyImages

Otro que parece tener sus días contados en la Pandilla, es el estratega catalán Domenec Torrent. Rayados de Monterrey ha sido de los equipos mexicanos que más dinero ha gastado en los últimos años, y, sin embargo, el título es algo que se les sigue negando. En caso de que termine por perder su trabajo, Marcelo Gallardo aparecería como el princiapal candidato para ocupar el banquillo que alguna vez ocupó Daniel Alberto Pasarella, y hace no mucho tiempo, Martín Demichelis. Ambos, referentes de River Plate... como el 'Muñeco'.