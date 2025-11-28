La etapa de Sergio Ramos en el Monterrey de la Liga MX podría llegar a su fin antes del año nuevo. Efectivamente, todo apunta, como reveló Fabrizio Romano, a que el histórico defensor español no renovará su contrato con los Rayados y quedará libre el 1 de enero.

De ese modo, es factible que se abra la puerta a un nuevo capítulo dentro de una carrera que se ha extendido durante dos décadas en la élite del fútbol mundial. Pues con 38 años, pero aún con un buen nivel competitivo y un liderazgo incuestionable, el sevillano podría convertirse en una pieza cotizada, y "libre", en el venidero mercado invernal.

Por consiguiente, se repasarán los destinos más probables para el ex capitán del Real Madrid y campeón del mundo con España en 2010, a sabiendas que debería tener varias propuestas atractivas sobre la mesa, una vez rechazada la idea de colgar los botines.

Los 5 equipos que pueden fichar a Sergio Ramos si se confirma su salida de Monterrey

5. Como 1907

Sergio Ramos y Cesc Fábregas podrían juntarse de nuevo pero en el Como 1907 | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El diario La Razón reveló en verano que el ascendente club lombardo intentó seducir a Ramos, gracias al vínculo que mantiene con Cesc Fábregas, entrenador del equipo y compañero del andaluz en la selección española monarca de Europa (2008, 2012) y del mundo (2010).



La relación entre ambos podría facilitar un acuerdo; además, el proyecto del Como busca figuras que aporten experiencia para consolidarse en la Serie A.

4. Galatasaray

El Galatasaray se está jugando su puesto en los octavos de final de la actual Champions League | Ahmad Mora/GettyImages

Según el diario AS, el Galatasaray ya negoció con Ramos en 2024, cuando intentaba reforzar su zaga para competir en la Champions League.



La popular escuadra turca, la más laureada de ese país y dueña de una afición sumamente apasionada, sigue contando con músculo financiero y un plantel repleto de talento y jerarquía: İlkay Gündoğan; Leroy Sané, Victor Osimhen, entre otros.

3. Al-Hilal

Al-Hilal se potenciaría aún más con Sergio Ramos | Abdullah Ahmed/GettyImages

Antes de fichar por Monterrey, el canterano del Sevilla estuvo muy cerca de aceptar una oferta del Al-Hilal, uno de los poderosos clubes de la Saudi Pro League y quienes podrían volver a la carga debido a su enorme capacidad económica.



Entretanto, el proyecto deportivo quizás sea llamativo para Sergio Ramos, dado que en dicha oncena militan nombres de primer nivel como Bono, Koulibaly, João Cancelo, Theo Hernández, Rúben Neves y Milinkovic-Savic.

2. LAFC

Los Angeles FC sería un equipo ideal para Sergio Ramos | Jeff Vinnick/GettyImages

Algunos medios del calibre de Mundo Deportivo insisten en que Ramos ve con buenos ojos la posibilidad de mudarse a Estados Unidos después de su aventura en México. La MLS continúa consolidándose como un destino atractivo para veteranas estrellas europeas y futbolistas que buscan un entorno estable y mediático.



Bajo dicha premisa, mercados grandes serían los principales candidatos a recibir al legendario central. LAFC serían el principal candidato pero no el único. Clubes como LA Gaaxy, Chicago Fire, New York Red Bulls o New York City FC también podrían recibir al defensa.

1. Sevilla FC

Sergio Ramos estuvo en una segunda etapa con el Sevilla en la campaña 2023/2024 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

La opción sentimental y quizá la más esperada por los aficionados a modo global. Ramos ya regresó al Sevilla en 2023 tras 18 años fuera, a raíz de su salida, cuando era un juvenil, al Madrid. Por ende, una tercera etapa en Nervión no está descartada, sobre todo considerando el contexto del equipo del Sánchez Pizjuán, que nuevamente se encuentra coqueteando con los puestos de descenso.



La necesidad de reforzar la retaguardia es urgente y el camero podría aportar no sólo experiencia; también jerarquía, liderazgo y conocimiento pleno de la competición. Por si fuera poco, su presencia en el vestuario significaría un impulso anímico para un conjunto que inició un nuevo ciclo que pintaba bien bajo el mando de Matías Almeyda, pero que con el paso de las semanas se ha ido diluyendo.

