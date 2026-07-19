Después de los 90 minutos reglamentarios, la selección de España y la selección de Argentina igualaron sin anotaciones en el Estadio Nueva Jersey Nueva York en la final de la Copa del Mundo 2026.

En un juego de completo dominio español donde tuvieron la posesión del balón y múltiples llegadas, pero no pudieron batir a un imperial Emiliano Martínez que atajó hasta 10 pelotas para evitar la caída de su marco.

No obstante, para la prórroga la Albiceleste no soportó más la precisión de La Roja y en el primer tiempo del segundo tiempo extra, Ferran Torres marcó para darles el triunfo y su segunda Copa del Mundo.

1. España tomó la iniciativa del juego

España se adueñó del partido | Carl Recine/GettyImages

España controló gran parte del balón y generó muchas más llegadas, pero le faltó precisión en el último toque en muchas de las ocasiones. Argentina aceptó jugar más replegada, defendiendo con orden y esperando aprovechar alguna transición o una acción aislada de Messi.



Pero pudieron sacar la victoria por la mínima diferencia gracias a un mayor esfuerzo en el partido.

2. La solidez defensiva de España

La solidez defensiva de España fue importante | PAUL ELLIS/GettyImages

Aunque Messi tuvo ligeros destellos, España volvió a demostrar por qué había sido la mejor defensa del torneo y no dejaron que avanzaran más de los tres tercios del campo, por si fuera poco, no dejaron que remataran en todo el juego.



La pareja de centrales, el trabajo de Rodri por delante de la zaga y la seguridad de Unai Simón redujeron al mínimo las oportunidades claras de Argentina. Antes de la final, España ya llegaba con los mejores registros defensivos del campeonato al haber recibido solo un gol en todo el torneo.

3. La enorme tensión propia de una final

Hubo mucha tensión en el juego | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Ambos equipos sabían que un solo error podía decidir el Mundial. Eso llevó a que hubiera pocas concesiones, mucha intensidad en los duelos y un ritmo más contenido de lo habitual.



El encuentro terminó yéndose a la prórroga tras un empate sin goles, y Argentina además perdió a Enzo Fernández por expulsión en el tiempo añadido, lo que aumentó todavía más la tensión del desenlace.



Al final, al principio del segundo tiempo extra, España liquidó el juego abriendo el marcador para quedarse el triunfo.

4. La batalla táctica entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni

Luis de la Fuente le ganó a Lionel Scaloni | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

Ninguno quiso conceder espacios. España apostó por la circulación paciente y la presión alta, mientras que Argentina priorizó mantener el bloque compacto y cerrar los carriles interiores. Durante largos tramos fue un partido de ajedrez más que un intercambio de ocasiones.



Pero sin duda alguna, la batalla la ganó el maestro sobre su pupilo, pues España dominó todo el juego y tuvo más de 10 jugadas de peligro en los 120 minutos de juego. Dejando sin capacidad de reacción a la Albiceleste.

5. Un Argentina muy errático

Argentina cometió muchos errores | Carl Recine/GettyImages

Los errores de la selección de Argentina a lo largo del encuentro no les permitió meterse en el partido. Nerviosismo, pases imprecisos, cortes de juego, faltas constantes, en general un juego intermitente que no dejó desarrollar el mejor fútbol de la Albiceleste



El equipo no pudo destrabar el juego por el fuerte desempeño y precisión del juego hasta que recibieron el gol de Ferran Torres comenzaron a generar verdaderas ocasiones de peligro.