Guido Pizarro tomó la dirección técnica del equipo de Tigres UANL en marzo del presente año, y, desde entonces, el conjunto felino ha intentado adaptarse de la mejor manera a la propuesta futbolística que pretende implementar el 'Conde' de Lanús.

En el camino, el conjunto auriazul ha disputado dos semifinales (una de Liga MX y otra de CONCACAF Champions CUP), y unos cuartos de final por la Leagues CUP 2025, frente al Inter Miami. Son quintos de la general, con diez puntos cosechados (tres victorias, un empate y solo una derrota), y en el trance han vivido noches históricas, como el 7-0 sobre el Puebla: mayor goleada de Tigres UANL en un partido de Liga MX.

Sin embargo, lo que ha distinguido a Guido Pizarro en sus primeros pasos como director técnico profesional, es su capacidad para mejorar el nivel futbolístico de elementos que tenían varios partidos (torneos, incluso), sin recibir un solo minuto dentro del terreno de juego. A través de este artículo, enumeraremos a cinco de ellos.

Los 5 futbolistas de Tigres UANL que han mejorado su nivel desde que llegó Guido Pizarro

5. Jesús Garza

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El canterano de Tigres UANL estuvo prácticamente borrado en el torneo de Clausura 2025. Sin embargo, en el Apertura, ha sido uno de los jugadores más utilizados por Guido Pizarro, convirtiéndose en un referente por la banda de la izquierda, sobre todo, al momento de incorporarse hacia al frente.

4. Rómulo Zwarg

TOPSHOT-FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-TIGRES-GALAXY | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, Rómulo Zwarg no solo ha mejorado su nivel futbolístico, sino que ha evolucionado como jugador, desempeñando un rol distinto dentro de la cancha (defensa central), y mostrando condiciones sumamente interesantes.

3. Ozziel Herrera

FBL-MEX-TIGRES-PUEBLA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El problema con Ozziel Herrera, era su falta de regularidad dentro del terreno de juego. Difícilmente ligaba más de dos partidos buenos, y/o limpios de alguna lesión. Pero en este arranque de campaña, con Guido en el banquillo, Ozziel atraviesa por un momento fenomenal, al grado de ser convocado a la selección nacional.

2. Diego Lainez

Inter Miami CF v Tigres UANL - Leagues Cup Quarter Finals | Rich Storry/GettyImages

Junto al recién llegado Ángel Correa, Diego Lainez es, actualmente, el jugador más importante en el equipo de Tigres UANL. Le ha sentado bastante bien que el 'Conde' lo colocara a perfil cambiado, con mayor libertad para atacar y menor exigencia al momento de defender.

1. Juan Sánchez Purata

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Antes de que Guido Pizarro asumiera la dirección técnica del equipo de Tigres UANL, Sánchez Purata rara vez ingresaba al terreno de juego. Ahora, es de los jugadores que más minutos ha tenido en la cancha, y su respuesta ha sido superlativa. Javier Aguirre ya se dio cuenta de ello, y decidió llamarlo a la selección mexicana de fútbol.