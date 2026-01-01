Los 5 futbolistas que deberían de fichar las Chivas - rankeados

En la siguiente lista mencionamos los refuerzos ideales para el Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Las opciones están rankeadas del 5 al 1 según la prioridad de necesidad actual de la plantilla (defensa central como urgencia máxima, seguida de mediocampo equilibrador, creatividad y ataque complementario).

Además, tomando en cuenta las debilidades evidentes del equipo tras el Apertura 2025 (eliminación en cuartos de final, con posibles salidas masivas y falta de jerarquía en zonas clave).

5. Iker Fimbres - Mediocampista ofensivo

Iker Fimbres es una de las joyas del fútbol mexicano | Azael Rodriguez/GettyImages

El juvenil de Rayados es una joya emergente, reconocido por CIES como top Sub-20 mundial en precisión de pases (89.9%). En 2025 destacó en Mundial Sub-20 (golazos y figura con México), volvió de lesión y sumó minutos en Rayados.



Cuenta con visión elite, control y llegada; hay rumores concretos de interés fuerte de Chivas (prioridad de Milito para un mediocampista mixto joven). Sería un fichaje de proyección para añadir creatividad y futuro al medio, negociable si Rayados abre puerta, aunque ciertamente luce muy complicado.

4. Orbelín Pineda - Extremo/mediapunta

Orbelín Pineda ha sonado muchas veces para regresar a Chivas | NurPhoto/GettyImages

En gran momento en Grecia: en diciembre 2025 brilló con goles clave (uno en goleada 5-0 vs Panetolikos) y asistencias, sumando cuatro goles y varias contribuciones en la Superliga con el AEK Atenas.



El 'Maguito' es polivalente (bandas, interior o mediapunta), técnico y con experiencia europea y participación en torneos internacionales.



Siempre ha sonado como repatriado ilusionante para Chivas por su calidad en posesión y desequilibrio; encajaría perfecto para elevar el ataque y rotar en el mediocampo ofensivo de Milito. Sin embargo, el jugador siempre ha optado por mantenerse en el Viejo Continente quizá quiera seguir unos años más.

3. Marcelo Flores - Mediapunta/extremo ofensivo

Marcelo Flores perdió protagonismo con Guido Pizarro | Jam Media/GettyImages

La joya con formación en Arsenal cuenta con buena técnica, visión y gol. Se habla de que pidió su salida formal por falta de minutos (Apertura 2025 limitado) bajo las órdenes de Guido Pizarro ha perdido protagonismo; tiene contrato hasta 2027 y valor de 1.3 millones de dólares.



Cuenta con motivación extra por minutos rumbo al Mundial y su posibilidad de representar a la selección de Canadá. Encajaría perfecto como creativo/desbordador joven, ilusionante y viable ahora que Tigres evalúa ofertas.

2. Víctor Guzmán - Defensor central

El Toro Guzmán perdió protagonismo con Rayados en 2025 | Azael Rodriguez/GettyImages

El 'Toro' es un central joven con gran proyección y ha jugado regularmente en Liga MX, con buen juego aéreo, anticipación y solidez defensiva.



En el Apertura 2025 tuvo minutos limitados al final (incluso bajas por fatiga muscular), lo que generó inconformidad en su entorno.



Hay rumores directos y fuertes de interés de Chivas (contacto con su representante), ya que busca más continuidad rumbo al Mundial 2026.



Tiene contrato hasta 2028 y está valorado en 6 millones de euros, por lo que sería un fichaje realista para competir/rotar en la zaga y aportar futuro inmediato.

1. César Montes - Defensor central

Chivas anhela con la repatriación de Montes | Azael Rodriguez/GettyImages

El zaguero de 28 años es un titular indiscutible en la Liga Premier Rusa con el Lokomotiv y ha jugado casi todos los partidos de la temporada 2025, con un gol anotado (cabezazo en octubre) y contribuyendo a que su equipo termine el año en puestos altos (tercero/cuarto).



Además, es líder en la zaga del combinado azteca y destaca por su salida de balón limpia, juego aéreo y experiencia europea.



Hay rumores fuertes de repatriación (incluso a Rayados), pero su deseo de prepararse para el Mundial 2026 lo hace candidato ideal para Chivas: sería el central jerárquico que estabilice la defensa y lidere el esquema de tres centrales.

