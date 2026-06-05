Los 5 futbolistas que se verán beneficiados con la llegada de Guillermo Almada al América

La etapa de André Jardine a cargo de la dirección técnica del Club América ha llegado a su fin y la directiva azulcrema está trabajando para firmar al nuevo timonel del club de cara al Torneo Apertura 2026.

En ese sentido, el candidato número uno es un viejo conocido del fútbol mexicano que hasta hace un año exactamente era entrenador de Club Pachuca, Guillermo Almada, uno de los mejores técnicos extranjeros que han llegado a la Liga MX en los últimos años.

Por lo tanto, el arribo del charrúa al banco de Coapa representa un nuevo un estilo de juego en el Nido de alta intensidad, presión alta, verticalidad y confianza plena en canteranos, juveniles y talento mexicano.

Esto favorecerá a distintos perfiles dentro de la plantilla como los exjugadores de los Tuzos, Kevin Álvarez y Érick Sánchez (elementos que ya conoce de su etapa en el conjunto hidalguense), así como jugadores de la cantera americanista, más que a algunas figuras extranjeras que dependían de otro tipo de juego que maneja André Jardine.

Una vez dicho esto, en la siguiente lista nombramos a cinco elementos que podrían resurgir con la posible llegada de Guillermo Almada a la capital.

1. Érick Sánchez

Érick Sánchez fue parte del Pachuca campeón con Almada | Jam Media/GettyImages

El 'Chiquito' uno de los más beneficiados, en sus primeros meses como azulcrema batalló para ganarse la confianza del cuerpo técnico, pero con Almada en Pachuca, mostró su mejor versión como mediocentro dinámico, con llegada al área, recuperación, visión de juego y siendo un líder y capitán.



Su estilo de alta presión e intensidad vertical encaja perfectamente con las características de Erick. Con el estratega uruguayo al mando podría convertirse en titular indiscutible y recuperar su máximo nivel.

2. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez fue campeón con el Pachuca de Almada | Jam Media/GettyImages

Bajo las órdenes de Almada mostro su mejor versión como lateral derecho ofensivo. Almada le daría libertad en ataque y lo usaría en un sistema que potencia laterales con proyección.



Kevin ha tenido altibajos en América, más aún con los problemas físicos que pasó y no ha cumplido con las expectativas de su fichaje, además, dejó de ser un habitual convocado a la selección mexicana, pero con Almada debería recuperar confianza y regularidad.

3. Ramón Juárez

Ramón Juárez perdió protagonismo con Jardine | Hector Vivas/GettyImages

El defensa central mexicano fue perdiendo regularidad y confianza del cuerpo técnico encabezado por André Jardine.



Siendo canterano y con 25 años parecía que ya era un fijo inamovible, sin embargo, fue perdiendo protagonismo en el último año y eso provocó incluso que dejará de ser convocado a la selección mexicana por Javier Aguirre.



Su inconsistencia ocasionó que no tuviera lugar para acudir a la Copa del Mundo 2026, pero de la mano de Almada podría impulsarse a recuperar su nivel.

4. Alexis Gutiérrez

Alexis Gutiérrez podría destacar con Almada | Manuel Velasquez/GettyImages

Guillermo Almada promueve el juego ofensivo dinámico y da oportunidades a jugadores mexicanos jóvenes con velocidad y desborde.



En ese sentido, elementos como Gutiérrez se beneficiaría del estilo de presión alta y transiciones rápidas, por lo que tendría mayores oportunidades para mostrarse y convertirse en un habitual en el esquema inicial.

5. Isaías Violante

Isaías Violante puede lucir con Almada | Hector Vivas/GettyImages

Con solo 22 años el versátil extremo izquierdo tiene un gran potencial, en el último año jugó 27 partidos bajo las órdenes de Jardine, pero no superó los 1,000 minutos de actividad.



Tras un año en el Nido y con contrato restante de dos años, podría afianzarse de mejor manera en el club y beneficiarse del estilo de juego de Almada, por lo que podría ser un elemento que reciba más minutos de acción.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CLUB AMÉRICA