Los 5 máximos goleadores colombianos en la historia de la Champions League

Luis Díaz volvió a brillar en el escenario más grande posible. Es que el extremo colombiano marcó un doblete decisivo ante el PSG, actual campeón de Europa, para darle al Bayern Múnich el triunfo de 1-2 el martes, durante la cuarta fecha de la fase de liga en la UEFA Champions League.

Gracias a semejante prestación, El Guajiro hizo historia nuevamente para el balompié cafetero, que ha visto en los últimos 15 años la irrupción en plan estelar de algunos de sus representantes en el torneo de clubes de mayor prestigio del planeta.

Por consiguiente, ha llegado la hora de repasar la lista de los cinco máximo realizadores colombianos en Champions League, incluyendo las rondas previas.

5. Felipe Pardo / Luis Muriel / James Rodríguez: 5 goles

El quinto lugar del escalafón luce compartido por tres futbolistas de corte ofensivo y que representaron como pocos a la nación neogranadina en el popular torneo de "La Orejona". Pardo, actuando de extremo izquierdo para el Olympiacos griego, alcanzó las 5 dianas en "apenas" 14 desafíos entre las ediciones de 2015/2016 y 2017/2018, incluso gestando un doblete frente al Arsenal, en el Emirates Staium, en septiembre de 2015. Por su parte, Muriel consiguió la misma cantidad de anotaciones, siempre para Atalanta, en 26 careos, aunque también disputó el citado certamen con la camiseta del Sevilla. Mientras tanto, la clase y el talento de James no se exhibieron de la mejor forma en UCL, donde defendió el honor del Porto, el Real Madrid y el Bayern, al margen de perforar redes con las tres tradicionales escuadras (en 53 apariciones) y de integrar las plantillas merengues que levantaron el trofeo en la 2015/2016 y 2016/2017.

4. Duván Zapata: 8 goles

El actual delantero del Torino vivió sus mejores noches europeas con la Atalanta. En total, suma 8 goles en 23 partidos; uno en fase previa, de Liga de Campeones; 7 de ellos con el club de Bérgamo y 1 con el Napoli. De hecho, su rendimiento con La Dea resultó clave para que ésta llegara por primera vez a los cuartos de final en el curso 2019/2020.

3. Radamel Falcao García: 12 goles

El Tigre de Santa Marta es el máximo artillero colombiano en competencias de UEFA, mientras que en Champions registró 12 dianas en 29 cotejos; 4 para el Porto, entidad con la que marcó una época de 2009 a 2011, y otros 8 con un Mónaco en el que brilló en dos etapas, incluyendo una junto a un entonces novel Kylian Mbappé.

2. Jackson Martínez: 13 goles

Hasta el destacado doblete de Lucho Díaz frente al PSG, Cha Cha Chá comandaba el listado de "killers" cafeteros en UCL, producto de 13 anotaciones; 12 con el propio Porto y una en representación del Atlético de Madrid. El surgido en las inferiores del Independiente Medellín jugó 28 encuentros en la principal competencia continental, exhibiendo potencia física y olfato de cara a portería.

1. Luis Díaz: 14 goles

¡SALUDEN AL MÁXIMO GOLEADOR COLOMBIANO EN LA HISTORIA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE! 🇨🇴🤩⚽🔥



🔝Con el doblete ante PSG en la cuarta fecha de la Liga de Campeones, Luis Díaz superó a Jackson Martínez y se posicionó en la primera casilla con 14 goles. ¡Orgullo colombiano! ⚽ pic.twitter.com/KTGpO8HsMp — Win Sports (@WinSportsTV) November 4, 2025

El actual estandarte del balompié colombiano en Europa ha alcanzado los 14 tantos en 40 partidos, incluyendo dos de fase previa. El camino del Guajiro en la Champions League comenzó, como en el caso de otros coterráneos, con el Porto, donde anotó en 6 oportunidades, previo a agregar 5 en el Liverpool, y ahora 3 con el Bayern Múnich. Asimismo, la evolución de Luis Fernando Díaz Marulanda ha sido meteórica, puesto que de ser un jugador desequilibrante por banda, pasó a convertirse en un atacante total, con aura para definir desafíos.

Jugadores colombianos con más goles en UEFA Champions League