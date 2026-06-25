Los 5 mejores porteros en la historia de la selección mexicana - rankeados

La selección mexicana cerró su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y se consolidó líder absoluto del Grupo A.

Además, hizo historia al sellar su mejor participación en esta fase en un Mundial al sumar 9 de 9 puntos posibles añadiéndole un plus con la portería imbatida en los tres juegos (2-0 vs Sudáfrica, 1-0 vs República de Corea y 0-3 vs República Checa).

Con el resultado prácticamente resuelto ante Chequia, Javier Aguirre aprovechó para mandar a 'Paco Memo' a la cancha al minuto 78. Así vivir sus últimos minutos como seleccionado nacional a sus 40 años y luego de 20 años de trayectoria defendiendo la camiseta tricolor.

Con esto se espera que sea la despedida de Ochoa (a menos que Raúl Rangel sufra algún percance durante el resto de la competición).

Ahora bien, una vez dicho esto nos concentramos en seleccionar a los cinco mejores guardametas en la historia de México, la lista es muy extensa ya que nunca se ha sufrido por el tema de los porteros.

El tricolor siempre ha tenido a disposición a arqueros de calidad en todas las épocas, sin embargo, algunos han destacado por su talento, presencia, personalidad, trayectoria, longevidad, entre otras cualidades.

A continuación, mencionamos a los cinco mejores porteros en la historia de la selección mexicana.

5. Pablo Larios

Pablo Larios, un histórico de la selección mexicana | Jam Media/GettyImages

Este puesto está muy competido y es que como se mencionó antes, muchos podrían en este lugar, como Óscar Pérez, Jesús Corona, entre otros, pero el impacto generacional y ser inspiración y referente del propio Jorge Campos.



Se le considera un portero muy adelantado a su época en México y una figura muy recordada del fútbol mexicano de los 80's.

4. Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez con México | Soccrates Images/GettyImages

La época del Mundial 2006 es muy recordada por la presencia de 'San Oswaldo', fue titular de la selección mexicana en Alemania y su popularidad estaba por las nubes.



Tuvo procesos largos y fue capitán, pero no está más arriba debido a que no tuvo la longevidad de la Tota Carvajal, el aura mundialista de Guillermo Ochoa, por ejemplo, o el peso específico de Jorge Campos.



Pero fue una figura en una época entrañable en México y dejando huella por su personalidad y confianza bajo los tres palos.

3. Antonio Carbajal

Antonio Carbajal jugó cinco mundiales | Hulton Archive/GettyImages

'La Tota' es una leyenda e hizo historia en el primer futbolista en disputar cinco Mundiales, algo extraordinario para su época, y durante décadas fue una referencia absoluta del arco mexicano.



Su prestigio se ha diluido un poco por el cambio generacional, pero ni así el gran portero mexicano puede salir del Top 3.

2. Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa acudió a seis Copas del Mundo | Molly Darlington/GettyImages

Dos décadas representando con orgullo a la selección mexicana, seis Copas del Mundo siendo convocado, seis veces Campeón de Copa Oro, una Copa de Naciones de la Concacaf, uno de los seleccionados mexicanos más laureados en la historia.



Tuvo una longevidad de 20 años de carrera con el combinado azteca, será recordado por sus grandes actuaciones en Mundiales, sobre todo en Brasil 2014.



Es el portero con más partidos con México y su perfil de atajador le dejó grandes exhibiciones. Si bien es cierto que se le crítico mucho durante años, muchas de ellas fueron exageradas.



Es el único portero que se ha atrevido a salir de su zona de confort emigrando al fútbol europeo en múltiples países.

1. Jorge Campos

Jorge Campos | Mark Leech/Offside/GettyImages

Si hiciéramos un sondeo preguntando quien ha sido el mejor portero en la historia de la selección mexicana seguramente ganaría el 'Inmortal' con diferencia y es que, para la mayoría cambió la manera en que se veía la posición en México.



Tenía reflejos extraordinarios, personalidad brutal y una capacidad rarísima para jugar fuera del área. A nivel mundial es una de las caras reconocidas por su enorme figura en selección mexicana en los 90's.