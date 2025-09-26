Los 5 porteros con más partidos sin recibir gol en la historia de la Liga MX: Nahuel Guzmán se une a la lista

El fútbol mexicano ha contado con grandes arqueros a lo largo de su historia. Muchos de ellos, incluso, después de colgar los guantes (siendo extranjeros), decidieron quedarse en el país para probar suerte como directores técnicos o comentaristas deportivos.

Miguel Calero, Hernán Cristante, Héctor Miguel Zelada y Federico Vilar, son solo algunos de esos guardametas que llegaron a México para hacer historia. Y ya en territorio nacional, coincidieron con arqueros mexicanos de gran calidad, como es el caso de Jorge Campos, 'Conejo' Pérez, Oswaldo Sánchez, Guillermo Ochoa, Jesús Corona... entre otros.

A través de este artículo, te contaremos quiénes son los 5 porteros con más partidos sin recibir gol en la historia de la Liga MX.

5. Nahuel Guzmán

El guardameta argentino ha jugado un total de once años en el balompié nacional; campeón de liga en cinco ocasiones diferentes con los Tigres y campeón de CONCACAF Champions CUP en 2020. Ha mantenido su marco en cero en 163 partidos.

4. Adolfo Ríos

El guardameta mexicano jugó un total de diecinueve años como profesional; campeón de liga con América y Necaxa; de CONCACAF con los Hidrorayos y con los Pumas de la UNAM. Mantuvo su marco en cero en 167 partidos.

3. Oswaldo Sánchez

El guardameta mexicano jugó un total de veintiún años como profesional; campeón de liga con Chivas y Santos Laguna. Mantuvo su marco en cero en 186 partidos.

2. Óscar: el 'Conejo' Pérez

El guardameta mexicano jugó un total de veintiséis años como profesional; campeón de liga con Cruz Azul y Pachuca. Mantuvo su marco en cero en 189 partidos.

1. Jesús Corona

El guardameta mexicano jugó un total de veintidós años como profesional; campeón de liga con Cruz Azul en 2021. Mantuvo su marco en cero en 197 partidos, siendo quien encabeza esta prestigiosa lista.