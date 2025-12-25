Los 7 jugadores que deberían irse de Chivas en 2026

A continuación, mencionamos a los jugadores que, según rumores, reportes de medios y análisis tras la eliminación en cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX ante Cruz Azul, deberían o podrían salir del Club Deportivo Guadalajara rumbo al Clausura 2026.

Esto incluye bajas confirmadas, no renovaciones y descartes de Gabriel Milito para una reestructuración profunda de la plantilla, enfocada en reducir nómina, liberar salarios altos y refrescar el equipo.

La directiva y Milito priorizan limpiar plantilla (hasta 10-11 bajas totales considerando bajas previas como Raúl Martínez a Necaxa, además de las despedidas de Javier Hernández, Cade Cowell e Isaac Brizuela) para reducir nómina y refrescar con refuerzos ya confirmados como: Brian Gutiérrez (procedente del Chicago Fire), Ángel Sepúlveda (de Cruz Azul) y Ricardo Marín (regreso de Puebla). Esto para enfocar una delantera competitiva y defensa sólida.

1. Eduardo García

Eduardo García necesita sumar minutos en el máximo circuito | Simon Barber/GettyImages

El portero mexicano es candidato a cesión/préstamo debido a que actualmente es la tercera/cuarta opción en portería; no viaja a la pretemporada. Para ganar experiencia, aunque podría quedarse si hay necesidades (lesiones o salidas en el arco).



Solamente ha jugado dos partidos en Primera División con el club, ambos en la fase regular del Torneo Clausura 2025.

2. Alan Mozo

Alan Mozo ha sido borrado del equipo | Simon Barber/GettyImages

El experimentado lateral derecho ha sido descartado por lesiones recurrentes, competencia alta y bajo rendimiento reciente, además, no convence a Milito.



No viaja a pretemporada y buscan intercambio, venta o préstamo. Tiene contrato vigente, pero está fuera de planes.

3. Luis Olivas

Luis Olivas tiene más de un año sin jugar en Chivas | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El zaguero está fuera de planes desde hace varios meses. Ha tenido pocos minutos en rotación defensiva (prácticamente no utilizado en último año); no viaja a pretemporada.



Es candidato a préstamo o venta para liberar espacio. Desde su regreso de cesión con Mazatlán no ha tenido acción en el máximo circuito.

4. Leonardo Sepúlveda

Leonardo Sepúlveda | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

El lateral izquierdo de 24 años ha sido descartado por un bajo impacto reciente, marginado en rotación; no viaja a pretemporada.

Tendría un destino similar al de Luis Olivas por ese motivo busca salida para tener minutos de actividad.

5. Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez | Hector Vivas/GettyImages

Uno de los excapitanes del equipo es prioridad de salida/descartado. Perdió titularidad en Apertura 2025, alto salario y no viaja a pretemporada (notificado).



Hay rumores fuertes de interés en la Major League Soccer (San Diego FC, aunque nada cerrado). También hay reportes de un posible roce con Milito (gestos en entrenos). A su vez, el jugador busca minutos de actividad.

6. Teun Wilke

Teun Wilke | Sergio Mejia/GettyImages

Es valorado para ser un posible préstamo debido a su poca actividad originada por la alta competencia en ataque (con Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín).



Gabriel Milito lo contempla para futuro, pero no viajaría inicialmente a la pretemporada. Buscan cesión para desarrollo y minutos de acción en Primera División con otro club.

7. Alan Pulido

Alan Pulido ya no entraría en planes del equipo | Simon Barber/GettyImages

Aparentemente fue descartado por Milito. Bajo nivel en 2025 (solo dos goles en 21 partidos desde regreso en enero), salario alto y no encaja en sistema.



No asistió inicialmente a pretemporada (malestar estomacal), pero informado que no continúa; no viaja.



Buscan venta o acomodo (rumores con Necaxa), además, es considerado un dolor de cabeza financiero para directiva.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX