Los 7 jugadores que deberían irse del Real Madrid al final de temporada

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento. Comenzó de gran manera el ciclo de Xabi Alonso, llegando hasta las semifinales del Mundial de Clubes, pero ahora el equipo no logra consistencia ni resultados que permitan soñar.

Ante la llegada del entrenador Tolosarra, el club se movió rápido y cerró a Trent-Alexander Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras, pero la falta de resultados mueve cualquier cimiento y por eso podrían, varios jugadores que no suman minutos o están relegados en la consideración del entrenador, buscar otros horizontes en el mercado de fichajes de invierno.

1. Ferland Mendy o Fran García

Real Madrid CF v Atalanta BC - UEFA Super Cup 2024 | Antonio Villalba/GettyImages

Se disputaron la titularidad en el Mundial de Clubes en el lateral izquierdo, pero cuando el club hizo oficial la llegada de Álvaro Carreras desde Benfica, esa zona de la defensa tuvo dueño inmediatamente, por lo que alguno de los dos podría irse del club... o incluso los dos.

2. Endrick

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Jean Catuffe/GettyImages

Comenzó desde atrás en la consideración de Xabi Alonso por una lesión durante la pretemporada de verano que no le ha permitido estar a la par del resto de la plantilla durante el Mundial de Clubes y la irrupción de Gonzalo García en aquel torneo le sacó un lugar predilecto en el equipo. Faltan detalles para que se vaya al Lyon de Francia.

3. Dani Ceballos

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

El mediocampista está a la expectativa de lo que pueda ocurrir con otros jugadores, ya que suma pocos minutos en el ciclo Xabi Alonso y podría buscar otros destinos. Además, cada vez que tuvo la oportunidad no conformó al cuerpo técnico porque no logró continuidad.

4. Gonzalo García

Deportivo Alaves v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Fue el delantero sensación del club en el Mundial de Clubes, pero en el equipo ideal de Xabi Alonso parece no tener lugar. Además, cuando le tocó ingresar, por lo general lo hizo de extremo derecho, donde no se siente del todo cómodo. Mbappe es insustituible.

5. Federico Valverde

Deportivo Alaves v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Es el capitán del equipo pero uno de los principales apuntados por el bajón en el rendimiento del equipo. El Manchester United habría posado sus ojos en él y más allá de la cláusula de 500 millones de dólares podría dejar el club para hacer caja y buscar un mediocampista más del estilo de XA, ya que el uruguayo pareciera no encajar.

6. Vinícius Junior

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El delantero de Brasil tiene trabadas las negociaciones para renovar su contrato con el Merengue, cuyo vínculo termina en junio 2027. Ante este panorama y con la latente posibilidad de perderlo gratis, se debería buscar hacerlo caja y una vez eso, buscar un jugador a su altura para reemplazarlo.

7. Rodrygo

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Más allá de los dos goles consecutivos que lleva convertidos, ante el Manchester City y el Alavés, pareciera haber llegado a su techo en el Real Madrid y en la relación económica - deportiva, el club podría esperar un ofrecimiento formal de algún club de Arabia o, por ejemplo, el Manchester City, para venderlo y juntar dinero.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP