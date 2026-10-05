Cristiano Ronaldo no piensa despedirse del fútbol sin hacerse notar. Eso parece indiscutible.

La salida de la concentración de Portugal es el último ejemplo de su negativa absoluta a ocupar un papel secundario en cualquier situación. La etapa final de su carrera quedó marcada por una serie de quejas, situaciones y estallidos por motivos cada vez más insignificantes, pero entretenidos para quienes los siguieron desde afuera.

Cuando Ronaldo finalmente alcance los 1000 goles como profesional y se marche celebrando con su clásico “siuuu”, sin camiseta y mostrando sus abdominales, será recordado por los trofeos, sus saltos y sus actuaciones extraordinarias. También quedarán sus berrinches, una parte imposible de separar de todo lo que entregó al fútbol.

Los 7 mayores berrinches de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera - rankeados

7. El gol no concedido contra Serbia (marzo de 2021)

Cristiano Ronaldo, Portugal vs Serbia | Xinhua News Agency/GettyImages

El delantero creyó haber marcado el tanto de la victoria en un ajustado partido de clasificación al Mundial 2022 contra Serbia. El portugués llegó para definir frente al arquero en tiempo agregado y Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando ya había cruzado la línea de gol.



Sin VAR disponible para intervenir, el árbitro dejó seguir la jugada y provocó la furia de Ronaldo. El capitán terminó tirando su brazalete al césped luego de recibir una tarjeta amarilla por protestar, gesto que generó críticas en su país.



Posteriormente intentó explicar lo sucedido en sus redes sociales. "Son momentos difíciles de afrontar, especialmente cuando sentimos que toda una nación está siendo perjudicada", escribió.

6. Nani se interpone (noviembre de 2010)

Cristiano Ronaldo, Portugal vs España | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Esa no fue la primera vez en la que la cinta de capitán terminó pagando las consecuencias del enojo de Cristiano.



En un amistoso de 2010 contra España, el entonces futbolista del Real Madrid dejó rivales en el camino y levantó la pelota por encima de Iker Casillas para convertir lo que podría haber sido uno de los mejores goles internacionales de todos los tiempos. La jugada terminó de otra manera debido a la intervención de Nani, quien apareció para cabecear la pelota hacia la portería en posición adelantada.



El tanto fue correctamente anulado, pero Ronaldo hizo un extraño baile y después lanzó su brazalete contra el césped de Lisboa.



Portugal terminó ganando 4-0, Nani declaró posteriormente que no había querido arruinar la jugada y que estaba muy arrepentido. Ni el resultado ni las disculpas parecían suficientes para reducir el enfado de Cristiano.

5. Arbeloa se interpone (abril de 2015)

Cristiano Ronaldo, Real Madrid vs Almeria | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Se puede llegar a una conclusión a raiz de estos episodios y es que a Ronaldo no le gusta que alguien se interponga entre él y un gol.



Álvaro Arbeloa, actual DT del Fulham, lo comprobó durante una victoria contra el Almería en la parte final de la temporada 2014/15. El defensor empujó un envío dentro del área y se adelantó al portugués, que esperaba en el segundo palo preparado para aumentar su cuenta goleadora.



El resto de los jugadores del Madrid celebró la particularidad de ver marcar a Arbeloa. Cristiano, en cambio, golpeó con enojo la pelota para mandarla nuevamente dentro de la portería, acompañado por un gesto de evidente disgusto.



"No estoy molesto por el gesto", dijo Arbeloa después del encuentro.

4. El teléfono en Everton (abril de 2022)

Cristiano Ronaldo, Manchester United vs Everton | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El regreso de Cristiano al Manchester United en 2021 no terminó siendo el momento glorioso que muchos esperaban.



El delantero marcó muchos goles durante la temporada 2021/22, pero no consiguió acercar a los Red Devils a un trofeo y los problemas dentro y fuera del campo comenzaron a acumularse.



Una frustrante derrota 1-0 como visitante ante el Everton derivó en uno de sus episodios más polémicos. Las cámaras captaron a Ronaldo golpeando el teléfono de un aficionado y tirándolo de sus manos cuando caminaba hacia el túnel luego del pitazo final.



Posteriormente recibió una suspensión de dos partidos por el incidente e incluso una advertencia de la policía.

3. Suplente en el Mundial (diciembre de 2022)

Cristiano Ronaldo, Portugal vs Corea del Sur | NurPhoto/GettyImages

Quizás este fue el momento en el que todo empezó a cambiar para Cristiano.



Hasta el Mundial 2022 todavía era posible defender que el portugués seguía entre los mejores delanteros del mundo y merecía un lugar en la alineación de su selección por rendimiento. Una vez iniciado el torneo de Qatar, sostener ese argumento se volvió bastante complicado.



Ronaldo, que entonces tenía 37 años, convirtió un gol, de penal, en la fase de grupos y Fernando Santos decidió sustituirlo durante la derrota 2-1 contra Corea del Sur. El delantero recibió la decisión con visible disgusto.



El delantero mostró su enojo y Santos habló posteriormente sobre la conducta de su capitán. "No me gustó, para nada. No me gustó", dijo el DT.



Santos lo dejó como suplente para el partido de octavos de final contra Suiza. Gonçalo Ramos ocupó su lugar y respondió con un triplete.

2. La salida de Portugal frente a Noruega (septiembre de 2026)

Cristiano Ronaldo, Portugal vs Noruega | DeFodi Images/GettyImages

El último episodio del catálogo de berrinches de Ronaldo está en un lugar privilegiado.



Jorge Jesus decidió dejarlo como suplente en la victoria de Portugal contra Noruega por la Nations League y la respuesta del futbolista de 41 años fue explosiva.



Después de charlas con la Federación Portuguesa de Fútbol para intentar resolver la situación, Cristiano se fue de la concentración de la selección y publicó un mensaje en sus redes sociales. "En su debido momento, contaré a todos los portugueses la razón que llevó a mi salida", escribió.



Portugal venció después 4-2 a Dinamarca sin Ronaldo en la convocatoria y Jesus se mantuvo firme en su postura.



Algunos medios afirman que Cristiano podría haber disputado ya su último encuentro con la selección portuguesa, lo que representaría un final poco honorable para uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos.

1. La salida del Manchester United (octubre de 2022)

Cristiano Ronaldo, Manchester United vs Tottenham | OLI SCARFF/GettyImages

El rey de los enfados de Cristiano.



La relación con Erik ten Hag se deterioraba y los goles eran cada vez menos frecuentes. Por eso, en un momento de la victoria 2-0 del United ante el Tottenham por la Premier League, Ronaldo perdió la paciencia y decidió marcharse.



El cinco veces ganador del Balón de Oro abandonó Old Trafford antes de que terminara el partido. Esa decisión prácticamente puso fin a su segunda etapa en el club.



Un par de semanas después se publicó una explosiva entrevista con Piers Morgan. Ronaldo apuntó contra Ten Hag y contra la dirigencia de los Rd Devils. Incluso la apariencia de Wayne Rooney terminó involucrada en sus críticas por algún motivo.