Los 8 jugadores de Chivas que están convocados con la selección mexicana

Guadalajara se transformará en el principal proveedor de talento para la selección mexicana durante la ventana de marzo. Chivas aportará ocho futbolistas a la convocatoria, una cifra que lo coloca como la columna vertebral del plantel que afrontará compromisos internacionales atípicos en el calendario.

La decisión responde a un contexto particular. Los encuentros programados no corresponden a una fecha FIFA, lo que limita la disponibilidad de jugadores en el extranjero. Aun así, la Liga MX sí detendrá su actividad, facilitando que el cuerpo técnico concentre a una base sólida del torneo local.

El seleccionador Javier Aguirre apostó por un bloque reconocible, con continuidad y conocimiento del entorno. Chivas ofrece esa ventaja: futbolistas con rodaje, entendimiento colectivo y un modelo competitivo común, factores clave para preparar partidos con poco tiempo de trabajo y sin microciclos extensos.

Los convocados rojiblancos son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Armando González. La lista combina experiencia y juventud, con presencia en todas las líneas y roles complementarios que permiten ajustar esquemas sin alterar el equilibrio del grupo.

Rangel y Ledezma fortalecen la estructura defensiva desde la portería y la zaga, mientras González y Romo aportan orden y salida limpia desde el mediocampo. Alvarado y Gutiérrez ofrecen desequilibrio por bandas, y Sepúlveda con González amplían variantes ofensivas para resolver escenarios cerrados.

Los rivales serán Panamá y Bolivia, compromisos que, aunque amistosos, servirán para evaluar automatismos y jerarquías internas. La exigencia será distinta a una eliminatoria, pero suficiente para medir respuestas tácticas y competitivas del grupo base.

Que los partidos se disputen fuera de Fecha FIFA añade complejidad logística, aunque también una oportunidad. La pausa de la Liga MX reduce fricciones con los clubes y permite una preparación ordenada. En ese escenario, Chivas capitaliza su peso histórico y presente para liderar la convocatoria.

El mensaje es claro: para marzo, el Tri se apoyará en una identidad local fuerte. Chivas asume el rol protagónico y Aguirre gana continuidad operativa. Si el rendimiento acompaña, esta base podría extenderse a futuras convocatorias, reforzando una columna vertebral nacional en un calendario fragmentado.

