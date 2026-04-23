Los 8 posibles candidatos del Liverpool para reemplazar a Ekitike tras su lesión

El Liverpool se prepara para otra ajetreada ventana de fichajes. A pesar de haber gastado casi más de 600 millones el pasado verano, se espera que los Reds vuelvan a realizar cambios importantes en su plantilla tras una temporada desastrosa en la que han perdido las opciones de pelear por los títulos.

"Este artículo fue originalmente publicado en SI FC”.

Una de las posiciones a reforzar es la delantera. La marcha de Mohamed Salah se marchará del club al final de la temporada dejando un vacío en la plantilla de Arne Slot. Además, hay que sumar la lesión de larga duración que ha sufrido Hugo Ekitiké mantendrá al delantero francés fuera de los terrenos de juego entre seis y doce meses.

Hugo Ekitiké, Liverpool | Jean Catuffe/GettyImages

Según informa La Gazzetta dello Sport, el Liverpool podría solucionar sus problemas en ataque fichando este verano al jugador del PSG, Kolo Muani, que está también en la agenda de la Juventus.

El francés, que puede jugar como único delantero o en la banda derecha, es supuestamente un posible sustituto de Salah, se encuentra actualmente cedido en el Tottenham donde no está haciendo una gran temporada. De hecho los Spurs se encuentran en puestos de descenso.

El jugador, de 27 años, solo ha marcado cinco goles con el Tottenham en 36 partidos esta temporada, pero el PSG tiene previsto pedir unos 41 millones de dólares para dejarle salir.

¿Encajaría Randal Kolo Muani en el Liverpool?

Con solo nueve participaciones de gol en todas las competiciones y sin ser titular indiscutible en el Tottenham, no parece que el francés sea una inversión rentable teniendo en cuenta el precio que se le atribuye.

No obstante, Kolo Muani no sería el delantero titular ni el extremo derecho del Liverpool la próxima temporada. El francés probablemente se consideraría un refuerzo para cubrir lesiones y rotaciones, así como un suplente de impacto en los últimos compases de los partidos.

Kolo Muani, Tottenham | NurPhoto/GettyImages

Sin embargo, Kolo Muani no parece un fichaje especialmente acertado ni siquiera en ese papel limitado. Como sustituto de Ekitiké, parece muy poco probable que el delantero del PSG pueda igualar el rendimiento de su compatriota.

Kolo Muani solo ha marcado un gol en la Premier League esta temporada, frente a los 11 de Ekitiké, a pesar de haber disputado solo tres partidos menos. Su porcentaje de tiros a puerta, es del 18,8 %, mientras que Ekitiké cuenta con un 29,2 %). También es preocupante su total de goles esperados, de 1,89, y su porcentaje de éxito en el juego aéreo, del 30,3 %.

Como extremo derecho, Kolo Muani ha jugado en esa posición solo 35 veces a lo largo de su carrera, según Transfermarkt, 27 veces a nivel de clubes y otras ocho con Francia. Sin embargo, no cuenta con la velocidad ni la agilidad necesarias para ser una amenaza adecuada por la banda.

Por lo tanto, el Liverpool debería buscar otros fichajes este verano.

Los posibles objetivos del Liverpool

El Liverpool tiene que tomar una decisión a la hora de valorar posibles sustitutos para Ekitiké. Lo más probable es que busquen un refuerzo a corto plazo y económico, o que fichen a un extremo capaz de liderar la línea de ataque; Anthony Gordon y Jarrod Bowen podrían cumplir este último criterio, ya que pueden jugar sin problemas como delanteros centro.

Anthony Gordon y Jarrod Bowen, Newcastle United FC v West Ham United | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Los Reds también podrían fijarse en el mercado de agentes libres, aunque sea poco probable que consigan fichar a la opción perfecta para sustituir al francés lesionado. Entre los nombres destacados en ataque figuran Dušan Vlahović, Raúl Jiménez e incluso Robert Lewandowski, aunque, tal y como están las cosas, parece improbable que el Liverpool fiche a ninguno de los tres.

Otras opciones posibles con experiencia en la Premier League son jugadores como Jean-Philippe Mateta y Eli Junior Kroupi; este último también es una opción realista a largo plazo. Su fichaje podría resultar caro, aunque a Mateta le queda contrato con el Crystal Palace hasta 2027.

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