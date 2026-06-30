En los Mundiales, los penales no son solo una definición, son un escenario aparte donde los arqueros pueden pasar de la crítica a la gloria en un solo remate.

A lo largo de la historia, hubo algunos que lograron destacarse especialmente en ese contexto, convirtiéndose en especialistas capaces de inclinar series decisivas y marcar el rumbo de sus selecciones.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Paraguay goalkeeper Orlando Gill is the MOTM of the Germany vs. Paraguay game. pic.twitter.com/KVIBjh39BC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 29, 2026

Los 9 mejores arqueros especialistas en penales de la historia de los Mundiales - rankeados

9. Orlando Gill (Paraguay - Mundial 2026)

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

En su irrupción en el Mundial 2026, Gill fue clave en la histórica eliminación de Alemania, selección que nunca había perdido una tanda en la Copa del Mundo. Con actuaciones sólidas durante todo el torneo y intervenciones decisivas, se convirtió en símbolo del sorprendente camino de Paraguay en la vigente competencia.

8. Danijel Subašić (Croacia - Rusia 2018)

Croatia v Denmark: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia | Alex Livesey/GettyImages

En octavos ante Dinamarca, Subašić fue clave en una tanda histórica con seis penales atajados en total entre ambos arqueros. El croata contuvo tres remates, incluido el primero de Christian Eriksen, y sostuvo a su equipo en el camino hacia una campaña que terminó en la final del mundo.

7. Dominik Livaković (Croacia - Catar 2022)

Japan v Croatia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 | Alex Grimm/GettyImages

En octavos de final ante Japón, Livaković se lució atajando tres penales en la tanda decisiva. Sus intervenciones ante Minamino, Mitoma y Yoshida permitieron que Croacia avanzara nuevamente en una definición desde los doce pasos y consolidara su reputación como especialista en estas instancias.

6. Sergio Goycochea (Argentina - Italia 1990)

Argentinian goalkeeper Sergio Goycochea | PASCAL GEORGE/GettyImages

Ingresó por la lesión de Nery Pumpido y terminó siendo una de las grandes figuras de Italia 1990. En cuartos de final ante Yugoslavia, atajó dos penales clave para meter a la Selección argentina en semifinales; repitió su jerarquía frente a Italia, deteniendo los remates de Roberto Donadoni y Aldo Serena en otra definición desde los doce pasos que llevó a la Albiceleste a la final.

5. Ricardo (Portugal - Alemania 2006)

FBL-WC2006-MATCH59-ENG-POR | ODD ANDERSEN/GettyImages

En los cuartos de final del Mundial 2006, Portugal eliminó a Inglaterra en una dramática definición. Ricardo fue protagonista absoluto: detuvo los penales de Frank Lampard, Steven Gerrard y Jamie Carragher, firmando una de las actuaciones más recordadas en la historia de los Mundiales.

4. Tim Krul (Países Bajos - Brasil 2014)

Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup Brazil | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Louis van Gaal lo mandó a la cancha exclusivamente para la tanda ante Costa Rica: Krul detuvo los remates de Bryan Ruiz y Michael Umaña, convirtiéndose en el héroe de una clasificación inesperada a semifinales.

3. Emiliano Martínez (Argentina - Catar 2022)

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Zhizhao Wu/GettyImages

Figura determinante en Qatar 2022, el “Dibu” fue decisivo en dos tandas: ante Países Bajos y frente Francia. En total, contuvo tres penales y además salvó al combinado argentino con una atajada clave a Kolo Muani en la final. Su actuación lo convirtió en el dueño del Guante de Oro y en un símbolo de la consagración del conjunto de Lionel Scaloni.

2. Yassine Bounou (Marruecos - Catar 2022 y Estados Unidos/México/Canadá 2026)

FBL-WC-2022-MATCH55-MAR-ESP | GLYN KIRK/GettyImages

Figura del Marruecos semifinalista, Bounou brilló especialmente ante España en octavos de final, donde contuvo dos penales sin recibir goles en la tanda. Su rendimiento lo consolidó como uno de los mejores arqueros del torneo y un referente africano en el plano mundial.



En el 2026, el portero lo volvió a hacer, esta vez ante Países Bajos. Con sus extraños movimientos, Bounou fue una pesadilla para los futbolistas naranjas y le permitió a su selección avanzar a los octavos de final.

1. Harald Schumacher (Alemania Federal -España 1982 y México 1986)

Soccer World Cup 1986: Germany vs Mexico - Toni Schumacher's penalty save | picture alliance/GettyImages

Fue una pieza clave de la Alemania Federal que alcanzó dos finales consecutivas del mundo. En la semifinal de España 1982 ante Francia, el arquero alemán tuvo una actuación determinante al contener dos penales en una definición que terminó 5-4 a favor de su equipo. Cuatro años más tarde, en los cuartos de final de México 1986 frente al seleccionado local, volvió a ser figura al detener otros dos remates desde el punto penal.