Los 9 mejores medios y extremos izquierdos del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

Los extremos cada vez son más importantes en el fútbol moderno. En el mundo del gaming también, pues los usuarios procuran utilizar equipos que cuenten con mucho talento por los costados, para así hacerle daño a los rivales.

El EA Sports FC 2026 saldrá en los primeros días del mes de octubre y la marca ya ha develado las nuevas métricas de los futbolistas, tomando en cuenta su actuación en la pasada campaña como también su presente en clubes y selecciones.

El regate, la velocidad y los pases son aspectos claves a tomar en cuenta para analizar a un extremo o medio por izquierda. En ese sentido, las mejores métricas para evaluar es el GRL, que es el índice de valoración general de un jugador.

A continuación, repasamos los nueve mejores medios o extremos izquierdos del EA Sports FC 2026.

9. Nico Williams (86 GRL)

Nico Williams | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Williams es un jugador que representa junto con Lamine Yamal la sangre joven de España. Se armó una polémica al no salir del Athletic de Bilbao cuando ya parecía tener todo cerrado con el FC Barcelona, pero eso no impide que sea reconocido como un talento de esos que se ven poco.



El extremo izquierdo del cuadro vasco tiene un GRL de 86, con un RIT de 93 que demuestra su velocidad y un 87 de regate que lo convierten en un jugador muy completo.

8. Klara Bühl (86 GRL)

Klara Bühl | Alexander Hassenstein/GettyImages

Es una futbolista prometedora, en la que están puestas grandes esperanzas en la selección alemana. Desde muy joven ha mostrado velocidad y desborde y por ello en el EA Sports FC 2026 la han querido reconocer como una de las mejores de su posición.



La internacional con Alemania tiene un GRL de 86, un TIR de 84, PAS de 81 y REG de 84. Todas esas métricas combinadas la convierten en una gran opción para los usuarios que busquen desequilibro por los costados.

7. Claudia Pina (86 GRL)

Claudia Pina | Quality Sport Images/GettyImages

La jugadora del FC Barcelona y la selección española destaca por la inteligencia que tiene para habilitar a las delanteras de sus equipos. Su desborde y centros bien lanzados la hacen una jugadora muy completa.



En el EA Sports FC 26 la colocan con un 86 de GRL, 86 de TIR, 83 de PAS y 87 de REG.

6. Lauren Hemp (87 GRL)

Lauren Hemp | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El fútbol femenino está dando grandes jugadoras que juegan como extremo por izquierda y una de ellas es la inglesa Lauren Hemp, del Manchester City. Su evolución ha sido notable y cada vez tiene mayor repercusión en el juego de su equipo.



Hemp tiene 87 de GRL, 91 de RIT, 77 de TIR, 84 de PAS y 87 de REG en su perfil como jugadora.

5. Mallory Swanson (87 GRL)

Mallory Swanson | Mike Watters-Imagn Images

Otra jugadora entre los mejores extremos del EA Sports FC 26. Es una jugadora muy completa, ya que combina velocidad, visión de juego y remate al arco. Su progreso es notorio, en comparación con sus métricas de la edición pasada del videojuego.



Swanson, que le gusta jugar en el costado izquierdo, cuenta con una valoración de 87 a nivel general, 88 de ritmo, 82 de tiro, 81 de pase y 88 de regate.

4. Khvicha Kvaratskhelia (87 GRL)

Khvicha Kvaratskhelia | Dale Zanine-Imagn Images

Su nombre es difícil de escribir, pero es fácil verlo destacar cada vez que juega. El futbolista georgiano, que brilla cada fin de semana con el PSG, es conocido por su regate y su capacidad para tomar buenas decisiones en momentos claves.



Tiene un 87 de índice general, 86 de ritmo, 80 de tiro, 83 de pase y 88 de regate, para ser de los extremos más completos del juego.

3. Guro Reiten (88 GRL)

Con una valoración de 88 en el índice general, Reiten, del Chelsea, es la mejor mediocampista o extremo izquierdo femenina del juego. Su velocidad es parte fundamental de su juego, pero el regate no se queda atrás.



Entre las métricas más destacadas está el 88 de ritmo, el 82 de tiro, 85 de pase y 87 de regate.

2. Vini Jr. (89 GRL)

Vinicius Jr | Imag

El extremo del Real Madrid bajó en algunas métricas con respecto a la edición 2025 del EA Sports FC. Sin embargo, cuando se habla de extremos por izquierda, su nombre siempre debe estar en la conversación.



La velocidad que muestra, los regates y el remate de media distancia lo convierten en un futbolista completo. El internacional con Brasil tiene 95 de ritmo, 84 de tiro, 85 de pase y 87 de regate.

1. Raphinha (89 GRL)

Raphinha | Darren Yamashita-Imagn Images

La forma que mostró el brasileño en la temporada pasada con el FC Barcelona lo catapultó a mejorar considerablemente sus métricas para esta edición del juego. Fue parte fundamental del equipo del Barça que consiguió LaLiga y la Copa del Rey.



El internacional con Brasil tiene 89 de índice general, 91 de ritmo, 84 de tiro, 85 de pase y 87 de regate.