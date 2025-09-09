Los mejores porteros del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

Tener a un buen guardameta siempre es clave en cualquier equipo y en el EA Sports FC 2026 no es diferente. La nueva edición del videojuego, que será lanzado en octubre, ya publicó los rankings de los mejores jugadores, incluidos los arqueros.

Hay varias métricas interesantes para definir el valor de cada jugador y, en el caso del guardameta, los usuarios se van por el conteo general, en el que se unen apartados como el ritmo, el tiro, el pase, el físico, la defensa, entre otros.

Sin embargo, hay una métrica que solo tienen los arqueros. La GK (Portería), solo para jugadores de la posición, evalúa reflejos y colocación. Toman en cuenta las estadísticas de la pasada temporada, porcentaje de penaltis atajados, entre otros.

A continuación, los siete mejores arqueros del EA Sports FC 2026, según la publicación de la compañía, previa al lanzamiento del juego.

7. Yan Sommer

Yan Sommer | Sommer

El veterano arquero suizo fue clave para que el Inter de Milán consiguiera avanzar a la final de la UEFA Champions League, sobre todo en esa eliminatoria frenética de semifinales ante el FC Barcelona, en la que el guardameta fue figura.



Es uno de los mejores en el mano a mano, ya que cuenta con grandes reflejos. También se posiciona bien en la pelota parada y por eso tiene un lugar en este conteo. Está valorado con un ranking general de 87.

6. Mike Maignan

Mike Maignan | mike maignan

Si quieren un guardameta con seguridad y buena salida de balón, ese es Mike Maignan, del AC Milán. El francés ha encontrado su puesto en el equipo italiano y es uno de los guardametas jóvenes más exitosos de la pasada campaña.



Aunque todavía no ha alcanzado el tope de forma de su carrera, su buena presencia física y su capacidad para descolgar balones aéreos lo ponen en una posición privilegiada en este conteo. El galo tiene 87 de ranking general en el videojuego.





5. Jan Oblak

Jan Oblak | jan oblak

Para muchos, uno de los mejores guardametas del mundo. Sigue vigente en España, salvando muchas veces de catástrofes al Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone. Su veteranía combinada con su agilidad lo hacen uno de los más seguros bajo los tres palos.



Aunque las lesiones han afectado notablemente su carrera en las últimas tres temporadas sigue en la élite del fútbol mundial. En el juego está conceptuado con un 88 de ranking general.

4. Thibaut Courtois

Thibaut Courtois | Imago

Con sus dos metros de estatura, el arquero belga es uno de los más difíciles de batir en el futbol mundial. Además, acostumbra a aparecer en momentos claves, tanto para el Real Madrid como para la selección de Bélgica.



Tuvo una campaña muy accidentada por lesiones, pero ya se ha encargado nuevamente del arco del cuadro merengue y los reflejos siguen intactos. Tiene una valoración general en el videojuego de 89.

3. David Raya

David Raya | david raya

Su agilidad y velocidad lo meten por primera vez en este conteo de los mejores guardametas del videojuego. Claro, su pasada campaña con el Arsenal lo catapultó hasta lo más alto de los rankings de arqueros a nivel mundial.



Su posición está bien ganada, siendo muy seguro en la pelota parada, con buena salida con los pies y con unos reflejos espectaculares. Tiene una clasificación general de 87, pero está catalogado como el tercer mejor arquero del juego.

2. Alisson

Alisson Becker | IMAGO / Propaganda Photo

Sigue siendo el arquero titular del Liverpool y Brasil. Pese a tener gran competencia, el veterano continúa como uno de los mejores de su posición. Se caracteriza por aparecer en momentos de apremio y con la salida con los pies es de los mejores del mundo.



Tiene un ranking general de 89 y viene de conquistar la Premier League con el Liverpool. En el 2026, jugará otra Copa del Mundo con la selección de Brasil.

1. Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma | IMAG

El italiano fue el mejor guardameta de la campaña pasada, con una performance que le valió ganar todo en Francia y la UEFA Champions League por primera vez para el PSG. Luis Enrique, el entrenador del cuadro parisino, parece haber sacado la mejor versión del arquero.



Tiene un ranking general de 89 y es el guardameta más rápido con un ritmo de 90. Sus métricas y su buen momento seguramente harán que muchos usuarios lo escojan en sus equipos.