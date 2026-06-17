Los 9 portugueses que jugaron en el Real Madrid

Históricamente, el Real Madrid contó con futbolistas de todas partes del mundo, pero pocos países tuvieron una influencia tan marcada en el merengue como Portugal.

Los jugadores lusos se transformaron en protagonistas de algunas de las etapas más exitosas del club; algunos de ellos llegaron como auténticas estrellas internacionales y terminaron convirtiéndose en leyendas del Santiago Bernabéu.

Real Madrid v Kashima Antlers- FIFA Club World Cup Final | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

Estos son los nueve futbolistas portugueses que vistieron la camiseta del Real Madrid a lo largo de los años:

1. Cristiano Ronaldo

UEFA Champions League 2017-18 - Real Madrid vs Paris Saint Germain | Power Sport Images/GettyImages

Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 procedente del Manchester United y se convirtió en el máximo goleador de la historia merengue. Durante nueve temporadas disputó 438 partidos oficiales y anotó 450 goles, una cifra récord que todavía permanece vigente. Además, conquistó cuatro Champions League, dos títulos de LaLiga y cuatro Balones de Oro como jugador del conjunto blanco, convirtiéndose en una leyenda absoluta antes de incorporarse a la Juventus en 2018.

2. Pepe

Soccer - Spanish SuperCup - Real Madrid vs. Sevilla FC | Christian Liewig/GettyImages

El zaguero portugués aterrizó en Madrid en 2007 tras destacar en el FC Porto. Su agresividad, liderazgo y capacidad para competir internacionalmente lo transformaron en una pieza fundamental de la defensa. Durante diez años en el club disputó 334 encuentros y levantó múltiples trofeos, formando junto a Sergio Ramos una de las parejas de centrales más recordadas del fútbol europeo moderno.

3. Luís Figo

FIGO/REAL MADRID - BAYER 04 LEVERKUSEN 5:3 | Martin Rose/GettyImages

La llegada de Luís Figo desde el Barcelona en el año 2000 revolucionó el mercado de fichajes. Su incorporación fue una de las operaciones más mediáticas de la historia del fútbol y marcó el inicio del proyecto conocido como los “Galácticos”. El portugués disputó 245 partidos y marcó 58 goles en una de las etapas más ambiciosas de la institución.

4. Fábio Coentrão

Levante UD v Real Madrid CF - Liga BBVA | Victor Carretero/GettyImages

Procedente del Benfica, Coentrão llegó al Madrid en 2011 y rápidamente se ganó la confianza de José Mourinho. Capaz de jugar como lateral, volante o extremo, fue una alternativa valiosa en distintos sistemas tácticos. Aunque convivió con la fuerte competencia de Marcelo, acumuló 106 encuentros oficiales y participó en varias campañas exitosas del conjunto madrileño.

5. Ricardo Carvalho

Real Madrid v CA Osasuna - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

El experimentado central llegó en 2010 desde el Chelsea y aportó jerarquía en una etapa de reconstrucción deportiva. Su conocimiento del juego y su liderazgo resultaron fundamentales durante las primeras temporadas de José Mourinho al frente del equipo. Carvalho disputó 77 partidos oficiales y marcó tres goles antes de continuar su carrera en el AS Mónaco.

Real Madrid v Atletico Madrid - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

6. Secretário

FUSSBALL: SPANISCHER POKAL 96/97 REAL MADRID | Andreas Rentz/GettyImages

El defensor portugués formó parte del Real Madrid entre 1996 y 1997. Aunque su participación fue limitada, logró sumar 17 apariciones oficiales con la camiseta blanca.

7. Edgar

🇵🇹 Un joven valor portugués que llegó al Real Madrid en 1998, procedente del Benfica.



🔵 No llegó a debutar con el primer equipo blanco y a los pocos meses se fue cedido al Málaga.



🔺 Allí ascendió a Primera y se quedó definitivamente.



👤 Edgar Patricio Carvalho. pic.twitter.com/A42fH89Ahh — Fútbol Carroza (@FutbolCarroza) October 10, 2023

El delantero portugués llegó procedente del Benfica en 1998, sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo y su etapa en el merengue fue muy breve.

8. Pedro Mendes

Tal día como hoy en 2011 el Real Madrid vence 0-3 (Callejon ⚽️⚽️e Higuain ⚽️) al Ajax en el Amsterdam Arena en la ultima jornada de la fase de grupos de Champions. Aquel día debutó con el Real Madrid el defensa portugués Pedro Mendes.

[ 📸 Chema Rey & Carlos Martínez ] pic.twitter.com/GCmJTy81VL — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) December 7, 2020

Aunque también integra la lista de portugueses que vistieron la camiseta del Real Madrid, el defensor tuvo una participación reducida, registrando apenas un encuentro oficial con el primer equipo.

9. Bernardo Silva

Portugal Portraits - FIFA World Cup 2026 | Pat Elmont - FIFA/GettyImages

El mediocampista llega el Real Madrid procedente del Manchester City después de consolidarse como uno de los futbolistas más destacados de la Premier League durante la última década. El luso firmó contrato hasta junio de 2028 y se sumará a la lista de portugueses que defendieron la camiseta merengue.