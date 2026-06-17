Los 9 portugueses que jugaron en el Real Madrid
Históricamente, el Real Madrid contó con futbolistas de todas partes del mundo, pero pocos países tuvieron una influencia tan marcada en el merengue como Portugal.
Los jugadores lusos se transformaron en protagonistas de algunas de las etapas más exitosas del club; algunos de ellos llegaron como auténticas estrellas internacionales y terminaron convirtiéndose en leyendas del Santiago Bernabéu.
Estos son los nueve futbolistas portugueses que vistieron la camiseta del Real Madrid a lo largo de los años:
1. Cristiano Ronaldo
Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 procedente del Manchester United y se convirtió en el máximo goleador de la historia merengue. Durante nueve temporadas disputó 438 partidos oficiales y anotó 450 goles, una cifra récord que todavía permanece vigente. Además, conquistó cuatro Champions League, dos títulos de LaLiga y cuatro Balones de Oro como jugador del conjunto blanco, convirtiéndose en una leyenda absoluta antes de incorporarse a la Juventus en 2018.
2. Pepe
El zaguero portugués aterrizó en Madrid en 2007 tras destacar en el FC Porto. Su agresividad, liderazgo y capacidad para competir internacionalmente lo transformaron en una pieza fundamental de la defensa. Durante diez años en el club disputó 334 encuentros y levantó múltiples trofeos, formando junto a Sergio Ramos una de las parejas de centrales más recordadas del fútbol europeo moderno.
3. Luís Figo
La llegada de Luís Figo desde el Barcelona en el año 2000 revolucionó el mercado de fichajes. Su incorporación fue una de las operaciones más mediáticas de la historia del fútbol y marcó el inicio del proyecto conocido como los “Galácticos”. El portugués disputó 245 partidos y marcó 58 goles en una de las etapas más ambiciosas de la institución.
4. Fábio Coentrão
Procedente del Benfica, Coentrão llegó al Madrid en 2011 y rápidamente se ganó la confianza de José Mourinho. Capaz de jugar como lateral, volante o extremo, fue una alternativa valiosa en distintos sistemas tácticos. Aunque convivió con la fuerte competencia de Marcelo, acumuló 106 encuentros oficiales y participó en varias campañas exitosas del conjunto madrileño.
5. Ricardo Carvalho
El experimentado central llegó en 2010 desde el Chelsea y aportó jerarquía en una etapa de reconstrucción deportiva. Su conocimiento del juego y su liderazgo resultaron fundamentales durante las primeras temporadas de José Mourinho al frente del equipo. Carvalho disputó 77 partidos oficiales y marcó tres goles antes de continuar su carrera en el AS Mónaco.
6. Secretário
El defensor portugués formó parte del Real Madrid entre 1996 y 1997. Aunque su participación fue limitada, logró sumar 17 apariciones oficiales con la camiseta blanca.
7. Edgar
El delantero portugués llegó procedente del Benfica en 1998, sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo y su etapa en el merengue fue muy breve.
8. Pedro Mendes
Aunque también integra la lista de portugueses que vistieron la camiseta del Real Madrid, el defensor tuvo una participación reducida, registrando apenas un encuentro oficial con el primer equipo.
9. Bernardo Silva
El mediocampista llega el Real Madrid procedente del Manchester City después de consolidarse como uno de los futbolistas más destacados de la Premier League durante la última década. El luso firmó contrato hasta junio de 2028 y se sumará a la lista de portugueses que defendieron la camiseta merengue.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.