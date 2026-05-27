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Sports Illustrated

Los amistosos destacados que se jugarán antes del Mundial 2026

Junio aparece como la última gran prueba de las selecciones candidatas antes del debut mundialista.
Lucía Domínguez|
Qatar National Team Training Session For FIFA World Cup 2026
Qatar National Team Training Session For FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

A 15 días del inicio del Mundial 2026, las selecciones ultiman detalles con una intensa serie de amistosos internacionales. Por eso, entre fines de mayo y los primeros días de junio, los principales combinados candidatos al título buscarán ritmo, variantes tácticas y respuestas futbolísticas antes del debut en la máxima cita del fútbol.

El calendario incluye cruces entre potencias europeas y sudamericanas, además de partidos que servirán para medir el verdadero nivel de varias selecciones que llegan con aspiraciones importantes.

En esa línea, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Alemania, México y Estados Unidos aparecen entre los equipos que afrontarán pruebas exigentes en la previa mundialista.

Los amistosos más destacados antes del Mundial

  • Argentina vs. Honduras – 6 de junio
  • Argentina vs. Islandia – 9 de junio
  • Brasil vs. Panamá – 31 de mayo
  • Brasil vs. Egipto – 6 de junio
  • Francia vs. Costa de Marfil – 4 de junio
  • Francia vs. Irlanda del Norte – 8 de junio
  • Inglaterra vs. Nueva Zelanda – 6 de junio
  • Inglaterra vs. Costa Rica – 10 de junio
  • España vs. Irak – 4 de junio
  • España vs. Perú – 8 de junio
  • Portugal vs. Chile – 6 de junio
  • Portugal vs. Nigeria – 10 de junio
  • Alemania vs. Finlandia – 31 de mayo
  • Alemania vs. Estados Unidos – 6 de junio
  • Estados Unidos vs. Senegal – 31 de mayo
  • Bélgica vs. Croacia – 2 de junio
  • Países Bajos vs. Argelia – 3 de junio
  • México vs. Australia – 30 de mayo
  • México vs. Serbia – 4 de junio

El combinado albiceleste, vigente campeón del mundo, tendrá dos compromisos pensados para llegar con ritmo y variantes ofensivas al Mundial. Primero enfrentará a Honduras y luego cerrará su preparación ante Islandia. El cuerpo técnico, bajo la conducción de Lionel Scaloni, aprovechará ambos encuentros para ajustar nombres y consolidar la base que buscará pelear otra vez en lo más alto.

Brasil, uno de los máximos favoritos, afrontará amistosos frente a Panamá y Egipto. La Verdeamarela buscará potenciar su funcionamiento colectivo y recuperar intensidad competitiva antes del debut mundialista. Por su parte, Francia tendrá pruebas ante Costa de Marfil e Irlanda del Norte, dos encuentros que servirán para evaluar el estado físico de varias figuras y darle rodaje a un plantel repleto de talento que busca la consagración de su tercera estrella.

FBL-WC-2026-FRA-SQUAD
FBL-WC-2026-FRA-SQUAD | SIMON WOHLFAHRT/GettyImages

Asimismo, España disputará amistosos contra Irak y Perú. La selección de Luis de la Fuente intentará afianzar su idea de juego y llegar con mayor solidez a una Copa del Mundo en la que vuelve a ilusionarse con ser protagonista.

Con la mayoría de ligas finalizadas y el foco puesto completamente en el Mundial, junio se transforma en el mes ideal para ultimar detalles antes de que la pelota empiece a rodar en la competencia más importante del año.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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