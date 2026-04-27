Los antecedentes de América vs Pumas en Liguilla

Se acabó la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y tendremos una edición más del Clásico Capitalino en fase final.

El Club Universidad Nacional cerró el certamen con ocho partidos seguidos sin conocer la derrota y cuatro triunfos de manera consecutiva para arrebatarle el liderato general en la última jornada al Guadalajara con 36 puntos.

Mientras que, el Club América se clasificó con el último boleto de invitado en octavo sitio, luego de sumar 25 unidades en la fase regular.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Esta será la octava ocasión que se ven en Liguilla, es decir que, previamente se han medido en siete oportunidades desde que comenzaron los torneos cortos y la tendencia se encuentra a favor de las Águilas con cinco series a su favor por solo dos de Pumas UNAM.

De hecho, el conjunto azulcrema tiene una racha muy positiva cuando derrota a los auriazules dado que han sido campeones en cuatro de las cinco veces que los han vencido en fase final.

De esa manera, el balance queda en siete enfrentamientos con cinco eliminatorias ganadas para América, mientras que dos han sido para Pumas UNAM.

Los antecedentes de América vs Pumas UNAM

La primera vez que se cruzaron fue en el Verano 2002, en esa aquella ocasión, las Águilas eran dirigidas por Manuel Lapuente y se impusieron a los del Pedregal con un marcador global de 2-1 en las semifinales a la postre terminaron coronándose tras derrotar a Necaxa.

Posteriormente en el Clausura 2013, se cruzaron en cuartos de final, con otra victoria del América con un global de 3-1, la cual fue comandada por una gran exhibición del histórico goleador ecuatoriano Christian Benítez y una vez en la final fueron compones frente a la Máquina Celeste.

América ha gando cinco de siete rondas de eliminación ante Pumas UNAM | Hector Vivas/GettyImages

Luego en el Apertura 2014 otra vez se vieron las caras y las Águilas dejaron en el camino por tercera ocasión consecutiva a los felinos en esa oportunidad en los cuartos de final, aunque en esa eliminatoria empataron a un gol, pero por mejor posición en la tabla general llegó a la final el Ave y levantaron el título ante Tigres UANL.

Después, en el Apertura 2015 fue la primera vez que los de CU eliminaron a los de Coapa. En aquella ocasión, en la semifinal de Ida la ganaron 0-3 y aunque en la vuelta estuvieron cerca de quedar fuera, lograron superar a los de Coapa con un global de 4-3, pero para su mala fortuna perdieron la final ante Tigres UANL en tanda de penaltis.

Para el Clausura 2018 las Águilas nuevamente volvieron a mostrar su dominio y los eliminaron tras ganar 6-2 en el marcador global en los cuartos de final.

En la sexta ocasión durante el Apertura 2018, tras haber empatado la Ida de las semifinales a un gol, el partido de vuelta lo ganó América con una gran exhibición y con un marcador de 6-1. Tras esto, las Águilas se instalaron en otra final, la cual ganaron ante Cruz Azul, para así ser campeones por cuarta vez en una misma Liguilla donde eliminan a los del Pedregal una ronda eliminatoria previa a la final.

Por último, en el Apertura 2021, Pumas logró imponerse en cuartos de final tras ganar 3-1 en el marcador global.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX