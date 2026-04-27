Los antecedentes de Tigres UANL vs Chivas en Liguilla

Terminó la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Club Deportivo Guadalajara finalizó con el subliderato general con 36 unidades; mientras que el Club Tigres UANL en séptimo lugar con 25 puntos, por lo que ambos se verán las caras en los cuartos de final y ampliarán sus antecedentes en la Liguilla.

Será la quinta ocasión que se crucen en estas instancias desde que se instauraron los torneos cortos y el Guadalajara domina el historial con tres series ganadas por solamente una de los regiomontanos.

En el presente semestre en la fase regular se toparon en la Jornada 14 y fue un triunfo por goleada en casa de 4-1 a favor de los pupilos de Guido Pizarro.

Cabe recordar que, el equipo de Gabriel Milito tendrá que afrontar lo que resta del certamen sin los seleccionados nacionales que Javier Aguirre convocará a selección mexicana para el Mundial 2026. Lo que obligará al equipo a realizar muchas modificaciones en su once titular.

🇦🇹 Tenemos rival en la fiesta grande.



¡Todos juntos por ese pase a Semis! 🐐 pic.twitter.com/BA4Mzv5pzH — CHIVAS (@Chivas) April 26, 2026

Los antecedentes de Chivas vs Tigres UANL en Liguilla

Han sido cuatro veces las que estos dos clubes se han enfrentado en rondas de eliminación directa y el conjunto tapatío es quien tiene la ventaja.

La primera ocasión que este emparejamiento sucedió fue en los cuartos de final del Clausura 2007, ahí el cuadro 100% mexicano consiguió su pase con un marcador global de 6-3. Cuatro años más tarde, durante los cuartos de final del Clausura 2011, el cuadro tapatío repitió la dosis y dejó fuera a los de la UANL tras vencerlos 4-2 en el marcador global.

En otro par de enfrentamientos curiosamente han sido en finales, lo que ha intensificado la rivalidad entre ambos cubes. La primera de ellas fue en el Clausura 2017 cuando Matías Almeyda estaba en el equipo y ganaron 4-3 su hasta entonces último título de liga, el número 12.

Más adelante, en el Clausura 2023 el conjunto de San Nicolás de los Garza rompió su racha negativa bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi frente al Rebaño Sagrado en la Fiesta Grande y se coronaron en el Akron tras vencerlos 2-3 en el marcador global.

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