Los aplastantes números de Raphinha con Hansi Flick como entrenador

Uno de los grandes nombres propios del FC Barcelona hoy por hoy es el de Raphinha, el extremo brasileño que llegó desde el Leeds de Inglaterra para encontrar su mejor versión histórica de la mano de Hansi Flick en la Ciudad Condal.

En total lleva 71 partidos bajo el mando del alemán, con 66 G+A (41 goles y 25 asistencias). Esto se tradujo en el triplete de la temporada pasada, con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa Española. En el torneo de primera división español fue elegido como jugador del año, mientras que terminó como máximo anotador de la UEFA Champions League.

🇧🇷 Raphinha under Hansi Flick: 🔥



👕 71 games

⚽️ 41 goals

🎯 25 assists

🤝 66 G/A

🏆 3 trophies

🥇 LaLiga Player of the Season

🥇 UCL top scorer



Locked in. ✨ pic.twitter.com/GMuUyl9o1r — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) December 24, 2025

En total, desde su llegada al FC Barcelona en 2022, acumula 158 presencias, con 61 goles y 54 asistencias. Además de los tres trofeos ya mencionados con Hansi Flick, hay que sumar a su palmarés culé el de LaLiga 2022/23 y la Supercopa de esa misma temporada, ambos ganados con Xavi Hernández.

La bronca de Flick con la FIFA por la exclusión de Raphinha en el once ideal

Hansi Flick Press Conference For Fc Barcelona - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En la gala de los premios The Best, organizados por la FIFA, se dio a conocer el once ideal de la temporada 2024/25 y el extremo brasileño, sorprendentemente, no estuvo en el mismo. El que se hizo eco de la decisión fue el entrenador del FC Barcelona, y fue contundente con su opinión: "No quiero destacar quién es mejor, pero en el once ideal de la FIFA no está Raphinha y me sorprende. Me parece una broma. La influencia de Raphinha en el equipo fue increíble. Vemos sus goles, sus partidos, sus asistencias… fue increíble… y es una broma que no esté en el once ideal. No es justo y debo decirlo. No me lo creo".

“No soy bueno con los estadísticas, pero creo que tiene una puntuación de 22 en Champions League. Es el mejor en Champions League. Para mi lo más importante es su influencia sobre el equipo”, concluyó.

