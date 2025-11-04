Los aprobados y reprobados del Real Madrid en la derrota ante el Liverpool

El Real Madrid perdió su segundo partido de la temporada este martes en Inglaterra: cayó por 1-0 ante el Liverpool por la cuarta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League con el gol de cabeza de Alexis Mac Allister en el segundo tiempo.

Aprobados

Thibaut Courtois

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Marc Atkins/GettyImages

El belga fue el gran responsable de que el resultado solamente terminara 1-0, teniendo destacadísimas intervenciones en el juego.

En los 90 minutos de partido tuvo ocho paradas, cuatro de ellas en el área. Además, estuvo preciso en las veces que le tocó pasar el balón.

Aurélien Tchouaméni

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El francés supo adueñarse del eje de campo del Real Madrid y fue uno de los puntos altos del equipo de Xabi Alonso con poco, en un partido donde el equipo blanco estuvo lejos de brillar.

En total tuvo un 91% de efectividad en pases precisos, creó una oportunidad de gol y recuperó seis balones.

Jude Bellingham

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El inglés tuvo un partido discreto, pero aún así fue uno de los mejores de la Casa Blanca por haber sido uno de los que más intentó con el balón en los pies.

Generó dos oportunidades de gol, tuvo un 95% de precisión en pases y recuperó cinco pelotas.

Reprobados

Vinicius Jr.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El histriónico brasileño no tuvo ninguna jugada destacada en el partido de UEFA Champions League, mostrándose apático y lejos del juego.

Completó un solo regate sobre los tres que intentó, fue gambeteado dos veces, perdió pelotas y no colaboró en la recuperación. Tampoco pateó al arco.

Eduardo Camavinga

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Marc Atkins/GettyImages

El francés mostró poco tanto en ataque como en defensa, sin destacarse en los casi 70 minutos en los que estuvo en campo.

Inconexo con sus compañeros y sin la energía que mostró en otros encuentros, Camavinga es uno de los reprobados.

Dean Huijsen

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Mateo Villalba/GettyImages

El defensor de origen neerlandés tuvo un partido de discreto para abajo, con algunas apariciones interesantes pero con mal promedio de pases completos y de duelos ganados, tanto aéreos como en suelo.