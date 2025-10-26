Se terminó una edición más de El Clásico y después de muchas caídas el Real Madrid se levantó en esta primera edición de este encuentro de la temporada 2025/26 de LaLiga, derrotando al Futbol Club Barcelona dos goles por uno, dejándonos muchas situaciones destacadas para la escuadra que hoy fue local.

Si bien se dieron diversas polémicas arbitrales para ambos lados, la escuadra merengue siempre supo mantener el resultado y entender cómo debía sacar adelante este partido disputado en el Santiago Bernabéu, esto a sabiendas de que sumar tres puntos los dejaría como líderes en solitario con ventaja de cinco unidades.

Aprobados

Kylian Mbappé

El futbolista francés, como ya es habitual en la oncena blanca, saltó al terreno de juego a querer comerse a su rival y fue así que desde el arranque del encuentro le anularon un gol, posteriormente marcó el primero de la tarde y aunque falló un penal al minuto 52, su participación fue por demás destacada.

Jude Bellingham

Podríamos decir que el futbolista inglés fue el hombre del partido y es que además de haber puesto el dos por uno que a la postre sería definitivo, le dio una asistencia a Mbappé para marcar el primero de la tarde.

Además de ofender, Belli tuvo algunas jugadas de apoyo en zona baja, recuperó cinco pelotas y tuvo 53 toques de balón que le sirvieron a su equipo para salir avante en este encuentro.

Real Madrid v Barcelona - La Liga | Anadolu/GettyImages

Reprobados

Arda Güler

Si bien suele ser un jugador discreto, pero que cumple con creces en el terreno de juego, hoy no anduvo del todo fino y fue así que el gol de Fermín López cae luego de una desatención de su parte en la salida.

Completó 17 de 21 pases en el encuentro, pero la mayoría de ellos en zona de poco peligro y lo que vale la pena destacar es que solo ganó 4 de 7 duelos terrestres en el partido, cuando una de sus funciones primordiales es apoyar a su equipo desde la salida.

Real Madrid v Barcelona - La Liga | Anadolu/GettyImages

Vinicius Junior

El jugador brasileño tuvo una buena participación durante los minutos que estuvo dentro del campo, pero un mal actuar puede cambiar todo lo positivo que hayas hecho y eso fue justo lo que le sucedió a Vini en este encuentro.

Al salir de cambio para cederle su lugar a Rodrygo Goes, el extremo mostró su descontento ante la decisión de Xabi Alonso yéndose directamente a los vestidores, sin antes gritar de todo. Sin embargo, miembros del cuerpo técnico tuvieron que ir por él al túnel para que regresara y mostrara respeto a sus compañeros que aún se encontraban disputando dicho encuentro.