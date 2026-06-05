El listado anual de los atletas mejor pagos del mundo elaborado por Forbes se ha convertido en una referencia clave para medir el impacto comercial de las grandes estrellas del deporte. Desde 2016 hasta la actualidad, el ranking ha mostrado una tendencia clara: la consolidación de figuras globales capaces de trascender sus disciplinas y generar ingresos multimillonarios, con picos que han superado ampliamente los 100 millones de dólares anuales e incluso acercándose a marcas históricas en los últimos años.

En ese período, el dominio ha sido intermitente pero muy concentrado en nombres propios. Cristiano Ronaldo encabeza el ranking en seis ocasiones, mientras que otras figuras como Floyd Mayweather Jr., Lionel Messi, Roger Federer y Conor McGregor también alcanzaron el primer puesto en distintos momentos. El crecimiento de los ingresos, impulsado por contratos deportivos, acuerdos comerciales y expansión de marca personal, es solo un reflejo de cómo el deporte de élite se transformó en una industria global de entretenimiento y negocios a una escala sin precedentes.

Los atletas mejor pagos desde 2016 hasta hoy

Cristiano Ronaldo – 2016, 2017, 2023, 2024, 2025, 2026

TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMAC | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Cristiano Ronaldo lideró el ranking de Forbes en 2016 y 2017 durante su etapa en el Real Madrid, cuando sus ingresos combinaban un salario de élite en el club y una de las carteras de patrocinio más potentes del planeta. En esos años, gran parte de sus ingresos provinieron del contrato deportivo con el club español, sumado a acuerdos comerciales con marcas globales como Nike, además de múltiples campañas publicitarias y licencias de imagen que lo posicionaron como una de las figuras más rentables del deporte mundial.

En su segunda etapa de dominio (2023-2026), ya fuera del fútbol europeo de primer nivel tras su paso al Al Nassr, su estructura de ingresos cambió: el peso del salario en Arabia Saudita pasó a ser central, con contratos de cifras récord en la liga saudí. Aún así, el componente comercial siguió creciendo. Su marca personal, redes sociales y acuerdos con patrocinadores globales continuaron generando decenas de millones adicionales.

Lionel Messi – 2019, 2022

SL Benfica v Paris Saint-Germain: Group H - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

El argentino lideró el ranking en 2019 principalmente gracias a su salario en el Barcelona, uno de los contratos deportivos más altos del fútbol europeo en ese momento, complementado por una fuerte presencia en acuerdos comerciales globales. Marcas como Adidas y otros sponsors internacionales aportaron una parte relevante de sus ingresos.

En 2022, ya en el PSG, su estructura de ingresos volvió a crecer con un salario elevado en la Ligue 1 y una expansión aún mayor de su cartera comercial. El peso de los contratos con marcas globales, sumado a su impacto en mercados como Estados Unidos y Asia, reforzó su posición como una de las figuras más valiosas del deporte en términos de ingresos combinados.

Floyd Mayweather Jr. – 2018

Floyd Mayweather Jr. v Conor McGregor | Jeff Bottari/GettyImages

El dominio del boxeador estadounidense en 2018 se explica casi por completo por su pelea de 2017 ante Conor McGregor. Aquel combate, convertido en uno de los eventos más rentables en la historia del boxeo, le generó ingresos extraordinarios mediante bolsas garantizadas y participación en las ganancias del pay-per-view, que dispararon sus cifras anuales muy por encima del resto de los atletas del planeta.

Roger Federer – 2020

2020 Australian Open - Day 11 | Daniel Pockett/GettyImages

El caso del tenista suizo en 2020 representa uno de los ejemplos más claros del peso del marketing por encima de la competencia deportiva. Incluso con una participación limitada en el circuito ATP debido a lesiones y a la etapa final de su carrera, sus ingresos se mantuvieron en la cima gracias a una cartera de sponsors de primer nivel internacional, con acuerdos de larga duración que incluyeron a marcas como Uniqlo, Rolex y Mercedes-Benz.

Conor McGregor – 2021

2021 MTV Video Music Awards - Arrivals | Kevin Mazur/MTV VMAs 2021/GettyImages

El liderazgo de Conor McGregor en 2021 no puede entenderse solo desde la UFC. Aunque sus peleas siguen siendo una fuente importante de ingresos, el salto decisivo llegó desde el mundo empresarial, especialmente con la venta parcial de su marca de whisky Proper No. Twelve, que se transformó en uno de los negocios más rentables vinculados a un atleta en actividad.