Los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 según ChatGPT

Aún faltan varios meses para la entrega del Balón de Oro 2026 y resta la definición de los torneos clave para la definición de la terna como las ligas y copas domésticas, las copas internacionales, así como la más importante, el Mundial 2026 en el verano.

Sin embargo, a finales del mes de enero queremos tener una retrospectiva y conocer quiénes eran los candidatos más probables para ganar el Balón de Oro 2026 según una de las inteligencias artificiales más importantes, ChatGPT.

Esto basado en rendimientos, proyecciones, apuestas y análisis de medios internacionales en lo que va de la temporada 2025/26 rumbo al Mundial 2026.

Recordemos que, en la votación del Balón de Oro 2025, los tres primeros fueron Dembélé, Yamal y Vitinha respectivamente, seguidos por Salah y Raphinha.

A continuación, te dejamos la lista de los 10 mejores candidatos según ChatGPT a finales de enero del 2026.

10. Robert Lewandowski — Barcelona y Polonia

Robert Lewandowski pudo haberlo ganado en 2020 | NurPhoto/GettyImages

Veterano goleador con una carrera sobresaliente, aunque en 2025 quedó fuera de los primeros puestos y quizá sea su última temporada en Europa antes de marcharse a una liga como la Major League Soccer o la de Arabis Saudita.



Por qué es candidato: su experiencia y capacidad de definición hacen de él una opción sólida si tiene un año destacado en Barcelona. Un rendimiento goleador altamente competitivo junto a títulos aumentaría sus posibilidades.

9. Vitinha — PSG y Portugal

Vitinha tuvo un gran año con PSG y Portugal en 2025 | Franco Arland/GettyImages

Centrocampista creativo y determinante en las funciones ofensivas del PSG, terminó tercero en la votación del Balón de Oro 2025 para sorpresa de muchos aunque fue realmente importante en su club y selección.



Por qué es candidato: si PSG vuelve a ganar títulos importantes (ligueras y europeos), su importancia en el equipo puede elevar su perfil. El rendimiento colectivo del PSG y sus estadísticas de asistencias/claves definirán su nivel como candidato.

8. Vinícius Júnior — Real Madrid y Brasil

Vinícius Júnior fue segundo lugar en 2024 | Alex Caparros/GettyImages

Figura clave del Real Madrid, aunque en 2025 quedó más abajo en el ranking del Balón de Oro. En 2024 se quedó cerca de haberlo ganado, pero terminó en segundo lugar en las votaciones siendo derrotado por el mediocampista español Rodri del Manchester City.



Por qué es candidato: su impacto ofensivo y desequilibrio en el Madrid lo hacen un candidato si tiene una temporada excepcional. Necesita combinar éxitos colectivos con liderazgo estadístico para subir posiciones en 2026.

7. Raphinha — Barcelona y Brasil

Raphinha fue subestimado en el 2025 | Europa Press Sports/GettyImages

Figura importante del Barcelona; destacado por goles y asistencias la temporada pasada. Fue bastante subestimado en las votaciones pasadas, en una hipotética final de Champions League hubiese estado en la terna independientemente del resultado.



Por qué es candidato: fue uno de los principales protagonistas en la lista de nominados al Balón de Oro 2025. Un año brillante con títulos y estadísticas fuertes puede convertirlo en un candidato serio.

6. Mohamed Salah — Liverpool y Egipto

Mohamed Salah es un delantero top | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Su impresionante temporada con Liverpool (goles y protagonismo) lo llevó a estar alto en las votaciones del Balón de Oro 2025. Viene de haber jugado la Copa Africana de Naciones.



Por qué es candidato: su consistencia en una de las ligas más competitivas del mundo (Premier League) lo mantiene en la conversación. El éxito colectivo de Liverpool será crucial para aumentar sus posibilidades en 2026.

5. Ousmane Dembélé — PSG y Francia

Ousmane Dembélé fue el ganador en 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

Campeón del Balón de Oro 2025, tras una campaña excelente con PSG, incluyendo un triplete con su club. Su último título individual lo posiciona bien de cara a 2026. Habilidad imprevisible y desequilibrante.



Por qué es candidato: si mantiene rendimiento y PSG pelea títulos, puede repetir protagonismo. Aunque en la presente campaña no ha sido tan determinante hasta el momento y no está teniendo el mismo rendimiento que la campaña anterior.

4. Erling Haaland — Manchester City y Noruega

Erling Haaland ha sido segundo lugar en la terna final | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Uno de los delanteros más letales del planeta, conocido por su eficiencia goleadora. Goles en grandes escenarios europeos y nacionales. Rival constante de Mbappé y otros grandes por relevancia mundial. Su flujo goleador lo hacen un elemento implacable y lo mantienen constantemente entre los mejores jugadores del mundo.



Por qué es candidato: si el City logra éxitos colectivos importantes (especialmente Champions), su ritmo superará muchas defensas y lo mantendrá en la pelea por el Balón de Oro.

3. Harry Kane — Bayern Múnich y Inglaterra

Harry Kane es un implacable goleador | ANP/GettyImages

Una máquina de goles con números impresionantes en Bundesliga desde su llegada al Bayern. Además, goleador constante en competiciones europeas y ligas nacionales. En algunas listas aparece como el principal rival de Mbappé para 2026.



Por qué es candidato: su ritmo anotador y consistencia colocan a Kane como uno de los candidatos más sólidos si Bayern Múnich pelea títulos sobre todo la Copa de Europa en donde el club marcha como un firme candidato.

2. Lamine Yamal — Barcelona y España

Lamine Yamal fue segundo lugar en las votaciones en 2025 | NurPhoto/GettyImages

Joven extremo (nacido en 2007), ya considerado uno de los talentos más prometedores de su generación. Se convirtió en el más joven en ser nominado al Balón de Oro y fue subcampeón en 2025. Además, viene de ser dos veces consecutiva ganador del Trofeo Kopa al mejor jugador juvenil del mundo y ganó el premio Golden Boy en 2024.



Fundamental en los éxitos recientes del Barcelona, con goles y asistencias destacadas. Historial de récords como el más joven en debutar y anotar en competiciones clave.



Por qué es candidato: si mantiene su crecimiento y tiene un gran impacto en 2025/26 (incluido el Mundial 2026), podría ser un rival serio por el Balón de Oro. También jugará la Finalissima 2026 frente a Argentina y podría ser un factor importante si vence a la Argentina de Lionel Messi.

1. Kylian Mbappé — Real Madrid y Francia

Kylian Mbappé es el favorito por la IA al Balón de Oro 2026 | Victor Carretero/GettyImages

Delantero de élite, considerado uno de los mejores atacantes del mundo. Debutó profesionalmente en 2015 y se consolidó como superestrella con el Paris Saint-Germain antes de fichar por el Real Madrid en 2024.



Ganador de la Bota de Oro europea (máximo goleador de Europa) en 2024/25 con 31 goles en LaLiga. Campeón del Mundo en 2018 con Francia.



Por qué es candidato: su capacidad goleadora constante, protagonismo en Real Madrid y presencia en grandes competiciones lo mantienen entre los favoritos al Balón de Oro 2026.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026